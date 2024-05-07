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Флеболог Сидоров: обязательно должны насторожить выпирающие вены и "сеточки"

Россиянам рассказали, что выпирающие вены и "сеточки" являются симптомами варикоза

1:08
Здоровье

Дискомфорт в ноге может быть одним из симптомов варикозного расширения вен.

Россиянам рассказали, что выпирающие вены и "сеточки" являются симптомами варикоза
Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Хирург, флеболог и врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал о возможных симптомах этого заболевания.

Он заявил, что обязательно должны насторожить выпирающие вены или "сеточки", которые также выпирают. Тяжесть в ноге также является симптомом заболевания, пишет Петербург2.

"Стоит отметить, что дискомфорт или беспокойство в ноге будут появляться только на фоне физической нагрузки или к концу рабочего дня. Либо тяжесть, либо отёчность в области голеностопного сустава и голени. Здесь не будет отёка бедра, отёка коленки, ничего такого, то есть это стопа и голеностоп", — пояснил врач.

Если тяжесть проявляется в обеих ногах, то, скорее всего, это не варикоз. Возможно, так проявляется остеохондроз, артроз или, например, плоскостопие. Необходимо провести ультразвуковую диагностику вен, чтобы представить реальную картину их состояния.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
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