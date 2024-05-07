Флеболог Сидоров: обязательно должны насторожить выпирающие вены и "сеточки"

Россиянам рассказали, что выпирающие вены и "сеточки" являются симптомами варикоза

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискомфорт в ноге может быть одним из симптомов варикозного расширения вен.

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Хирург, флеболог и врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал о возможных симптомах этого заболевания.

Он заявил, что обязательно должны насторожить выпирающие вены или "сеточки", которые также выпирают. Тяжесть в ноге также является симптомом заболевания, пишет Петербург2.

"Стоит отметить, что дискомфорт или беспокойство в ноге будут появляться только на фоне физической нагрузки или к концу рабочего дня. Либо тяжесть, либо отёчность в области голеностопного сустава и голени. Здесь не будет отёка бедра, отёка коленки, ничего такого, то есть это стопа и голеностоп", — пояснил врач.

Если тяжесть проявляется в обеих ногах, то, скорее всего, это не варикоз. Возможно, так проявляется остеохондроз, артроз или, например, плоскостопие. Необходимо провести ультразвуковую диагностику вен, чтобы представить реальную картину их состояния.