Поддерживайте тепло ваших стоп: почему это так важно для здоровья

Зачем нужно поддерживать тепло в стопах? Это вопрос, который важно осознать, особенно для женщин. На первый взгляд, это просто общепринятая мудрость: голова холодна, ноги теплы. Но за этой фразой стоит глубокое понимание необходимости избегать переохлаждения стоп.

Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain