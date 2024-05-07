Лёгкий овощной суп: очень простой, ароматный и вкусный. Идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть!

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Лёгкий овощной суп: вариант для жарких дней

0:42
Еда

Мало что так утешает, как тарелка ароматного супа. Для этого рецепта вы можете использовать любые овощи, которые предпочитаете. Вы также можете добавить немного фасоли или чечевицы, чтобы было хоть немного белка.

Лёгкий овощной суп: вариант для жарких дней
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 банка консервированных помидоров, нарезанных кубиками
  • 4 стакана овощного бульона
  • 2–3 стакана овощной смеси, нарезанной кубиками

Приготовление

  1. В кастрюлю добавьте бульон, помидоры и овощи. Доведите смесь до кипения.
  2. Уменьшите огонь и варите 10 минут или пока овощи не станут мягкими.
  3. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.
ПРОСТОЙ ОВОЩНОЙ СУП, НО ОООЧЕНЬ ВКУСНЫЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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