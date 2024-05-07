Проблем не пересчитаете: почему нельзя брать взрослую кошку за шкирку

Владельцы кошек не должны поднимать своих питомцев за шкурку или использовать это как форму наказания. Хотя кошки часто переносят своих котят таким способом благодаря их гибкой коже и эластичным связкам, у взрослых животных ситуация существенно отличается.
Такой метод подъема может нанести серьезный вред здоровью кошки, увеличивая нагрузку на мышцы и связки. Существует риск травмы, включая смещение шейных позвонков и разрыв связок. Более того, растягивание кожи в районе шеи может привести к затруднению дыхания.
Также это может вызвать сильный испуг у животного, приводя к психологической травме. Владельцы также подвергают себя риску, так как испуганное или больное животное может начать защищаться, что часто заканчивается царапинами и укусами.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.