Восьмой кассационный суд разъяснил, что банки должны самостоятельно оформлять страховку при смерти заемщика, не обременяя наследников

Суд требует от банков самостоятельно оформлять страховку при смерти заемщика

2:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции представил ключевое разъяснение, подчеркивающее, что банки обязаны самостоятельно оформлять страховку на случай смерти заемщика, не вовлекая в этот процесс наследников и тем более не предъявляя им счета.

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Недавний обзор судебной практики кассационного суда привел несколько случаев, где банки подавали иски против наследников своих заемщиков. Хотя задолженности переходят к наследникам, некоторые банковские учреждения практиковали выставление счетов даже при наличии страховки. Это обусловило необходимость в специальном разъяснении: суды должны тщательно разбираться, почему банки не обращаются к страховым компаниям.

Банки иногда "забывают" о том, что страховые компании существуют именно для того, чтобы покрывать убытки в случае непредвиденных обстоятельств. Их роль — возмещать потери, и не следует беспокоиться о благополучии страховщиков, ведь они должны исполнять свои функции. Вместо этого банкам стоит проявить сочувствие к наследникам, которым уже достаточно тяжело.

Основная обязанность банка — обратиться в страховую компанию для получения компенсации.

"Уклонение кредитной организации, являющейся в отличие от гражданина-заемщика профессиональным участником данных правоотношений, от реализации своих прав на получение страхового возмещения по случаю смерти застрахованного заемщика и обращение с иском к наследникам заемщика должно быть оценено судом в том числе и на предмет соответствия требованиям закона о добросовестном осуществлении участником этих правоотношений своих прав и обязанностей", — сказано в обзоре судебной практики.

Суды должны внимательно рассматривать случаи, когда банки игнорируют страховые полисы, особенно когда это приводит к финансовым потерям для наследников, которые несут ответственность за долги умершего заемщика.

Также в обзоре отмечается, что требования к наследникам о погашении долгов умершего ставят под вопрос смысл страхования жизни и здоровья. Некоторые банки, возможно, должны пересмотреть свою практику требования страховых полисов, если они не намерены ими пользоваться.

Проблема может крыться в том, что некоторые банки создают аффилированные страховые компании, которые выступают как дочерние подразделения банков, вызывая вопросы в случаях с наследственными долгами, сообщает rg.ru.