"Ещё один русский": почему россиянам следует избегать Turkish Airlines

Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне сталкиваются с трудностями в путешествиях в Латинскую Америку из-за действий авиакомпании Turkish Airlines, которая отказывает им в посадке на рейсы прямо перед посадкой на борт.

Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

История началась несколько дней назад, когда житель Санкт-Петербурга приобрел билеты на концерт Мадонны в Мексике. Он долетел до Турции, но не смог совершить пересадку: сотрудники Turkish Airlines не разрешили ему зайти на борт. Такие же проблемы столкнулись и другие россияне.

Пассажир из Петербурга рассказал, что его отклонили от гейта и назвали "еще одним русским". Его посадочный талон был аннулирован, а билет и дополнительные расходы не были компенсированы. Другие россияне также были отвергнуты без объяснения причин, хотя некоторые из них имели обратные билеты и минимальный багаж.

Есть случаи, когда беременные женщины пытались прибыть в Аргентину для родов, но им также был отказан в посадке.

Эти проблемы начались в марте этого года, и с тех пор количество отвергнутых россиян возросло до примерно 1300 человек.

Причина отказов связана с требованиями Turkish Airlines, которые, по их заявлению, основаны на неправильных документах. Однако другие авиакомпании не сталкиваются с подобными проблемами.

Одной из возможных причин, поясненных представителями Turkish Airlines, является желание предотвратить депортацию тех, кто пытается незаконно попасть в США через Латинскую Америку. В связи с увеличением попыток некоторых россиян пересечь американскую границу, чтобы получить убежище, авиакомпания принимает строгие меры.

Генконсульство России в Стамбуле рекомендовало россиянам воздерживаться от путешествий с Turkish Airlines и оставаться в контакте с МИДом Турции по этому вопросу.

Чтобы избежать отказа в посадке, россиянам советуют обеспечить себя необходимыми документами и бронированиями, включая билеты туда и обратно, бронь в отеле, подтверждение целей поездки и т. д. Если Turkish Airlines откажет в посадке, рекомендуется обратиться в генконсульство и возможно подать судебный иск.