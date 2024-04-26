Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о посадках на огороде
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
"Ещё один русский": почему россиянам следует избегать Turkish Airlines

Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику

2:20
Туризм

Россияне сталкиваются с трудностями в путешествиях в Латинскую Америку из-за действий авиакомпании Turkish Airlines, которая отказывает им в посадке на рейсы прямо перед посадкой на борт.

Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

История началась несколько дней назад, когда житель Санкт-Петербурга приобрел билеты на концерт Мадонны в Мексике. Он долетел до Турции, но не смог совершить пересадку: сотрудники Turkish Airlines не разрешили ему зайти на борт. Такие же проблемы столкнулись и другие россияне.

Пассажир из Петербурга рассказал, что его отклонили от гейта и назвали "еще одним русским". Его посадочный талон был аннулирован, а билет и дополнительные расходы не были компенсированы. Другие россияне также были отвергнуты без объяснения причин, хотя некоторые из них имели обратные билеты и минимальный багаж.

Есть случаи, когда беременные женщины пытались прибыть в Аргентину для родов, но им также был отказан в посадке.

Эти проблемы начались в марте этого года, и с тех пор количество отвергнутых россиян возросло до примерно 1300 человек.

Причина отказов связана с требованиями Turkish Airlines, которые, по их заявлению, основаны на неправильных документах. Однако другие авиакомпании не сталкиваются с подобными проблемами.

Одной из возможных причин, поясненных представителями Turkish Airlines, является желание предотвратить депортацию тех, кто пытается незаконно попасть в США через Латинскую Америку. В связи с увеличением попыток некоторых россиян пересечь американскую границу, чтобы получить убежище, авиакомпания принимает строгие меры.

Генконсульство России в Стамбуле рекомендовало россиянам воздерживаться от путешествий с Turkish Airlines и оставаться в контакте с МИДом Турции по этому вопросу.

Чтобы избежать отказа в посадке, россиянам советуют обеспечить себя необходимыми документами и бронированиями, включая билеты туда и обратно, бронь в отеле, подтверждение целей поездки и т. д. Если Turkish Airlines откажет в посадке, рекомендуется обратиться в генконсульство и возможно подать судебный иск.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
Экс-возлюбленная Петрова Милославская повторила скандальный образ Бьянки Цензори
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников