На автосалоне в Пекине стало известно, как Volkswagen и Toyota пытаются перехватить инициативу у китайских гигантов электромобилей

Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями

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На автосалоне в Пекине, который начался на этой неделе, заметно изменилось отношение иностранных автопроизводителей, в том числе Volkswagen и Toyota, к рынку электромобилей в Китае. Под впечатлением от успехов китайских компаний, таких как BYD, на прошлогодней выставке в Шанхае, многие иностранные компании активно искали китайских партнёров и объявили о новых сотрудничествах.

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Например, Toyota сотрудничает с Tencent в области искусственного интеллекта и больших данных, а Volkswagen продвигает своё партнёрство с китайским стартапом XPeng. Кроме того, в рамках автосалона Nissan объявил о сотрудничестве с Baidu по исследованиям в области AI и "умных автомобилей".

Доминирование иностранных брендов на китайском авторынке начиная с 1990-х постепенно снижается: доля иностранных брендов упала до 48% в прошлом году с 57% два года назад. Немецкие автопроизводители, в частности Volkswagen и Mercedes, уделяют особое внимание локализации производства и углублению местных партнёрств в стремлении сохранить лидирующие позиции на рынке.