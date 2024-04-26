Пытаются подставить ушко: зачем собаки наклоняют голову перед хозяином

Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя научные исследования наклона головы у животных ещё не проводились, специалисты по поведению собак предполагают несколько объяснений, которые назовут причины, почему собаки могут наклонять голову во время общения с ними.

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Попытка понять вас: собаки способны распознавать значения определённых слов и интонаций. Когда собака внимательно слушает вас с наклонённой головой, возможно, она пытается разобрать слова, фразы и интонации, связанные с приятными воспоминаниями.

собаки способны распознавать значения определённых слов и интонаций. Когда собака внимательно слушает вас с наклонённой головой, возможно, она пытается разобрать слова, фразы и интонации, связанные с приятными воспоминаниями. Сосредоточенность на вашем голосе: хотя у собак отличный слух, их способность определять источник звука не так совершенна, как у людей. Возможно, наклоняя голову, собака старается точнее определить, откуда идёт звук вашего голоса.

хотя у собак отличный слух, их способность определять источник звука не так совершенна, как у людей. Возможно, наклоняя голову, собака старается точнее определить, откуда идёт звук вашего голоса. Нравится слушать вас: для некоторых собак может быть приятно просто слушать ваш голос, независимо от того, понимают они слова или нет. Некоторые собаки могут наклонять голову, когда они расслаблены и счастливы, просто реагируя на ваш голос.