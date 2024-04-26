Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жареная картошка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям
Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело
Говорим о посадках на огороде
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Пытаются подставить ушко: зачем собаки наклоняют голову перед хозяином

Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову

1:05
Зоосфера » Собаки

Хотя научные исследования наклона головы у животных ещё не проводились, специалисты по поведению собак предполагают несколько объяснений, которые назовут причины, почему собаки могут наклонять голову во время общения с ними.

Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.
  • Попытка понять вас: собаки способны распознавать значения определённых слов и интонаций. Когда собака внимательно слушает вас с наклонённой головой, возможно, она пытается разобрать слова, фразы и интонации, связанные с приятными воспоминаниями.
  • Сосредоточенность на вашем голосе: хотя у собак отличный слух, их способность определять источник звука не так совершенна, как у людей. Возможно, наклоняя голову, собака старается точнее определить, откуда идёт звук вашего голоса.
  • Нравится слушать вас: для некоторых собак может быть приятно просто слушать ваш голос, независимо от того, понимают они слова или нет. Некоторые собаки могут наклонять голову, когда они расслаблены и счастливы, просто реагируя на ваш голос.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
Экс-возлюбленная Петрова Милославская повторила скандальный образ Бьянки Цензори
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников