Пытаются подставить ушко: зачем собаки наклоняют голову перед хозяином

Хотя научные исследования наклона головы у животных ещё не проводились, специалисты по поведению собак предполагают несколько объяснений, которые назовут причины, почему собаки могут наклонять голову во время общения с ними.
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Попытка понять вас: собаки способны распознавать значения определённых слов и интонаций. Когда собака внимательно слушает вас с наклонённой головой, возможно, она пытается разобрать слова, фразы и интонации, связанные с приятными воспоминаниями.
Сосредоточенность на вашем голосе: хотя у собак отличный слух, их способность определять источник звука не так совершенна, как у людей. Возможно, наклоняя голову, собака старается точнее определить, откуда идёт звук вашего голоса.
Нравится слушать вас: для некоторых собак может быть приятно просто слушать ваш голос, независимо от того, понимают они слова или нет. Некоторые собаки могут наклонять голову, когда они расслаблены и счастливы, просто реагируя на ваш голос.