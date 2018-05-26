Астролог: рожденные 26.05 импульсивны

Об обаянии, отношении к ответственности, импульсивности, авантюризме и популярности рожденных 26 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Его имя Джон Уэйн. При жизни его называли Король вестерна. Снимаясь ежегодно примерно в пяти фильмах, он был едва ли не самым востребованным голливудским актером эпохи звукового кино. В конце XX века Американский институт киноискусства назвал его под номером 13 в списке 100 величайших звезд кино за 100 лет.

На могильном камне культовой звезды кинематографа высечены слова из одного его знаменитого интервью: "Завтрашний день — самая важная вещь в жизни. Он навещает нас в полночь. Замечательно, когда он приходит и отдается прямо в наши руки. Он надеется, что мы возымели хоть какой-то урок со вчерашнего дня".

Вот с этим эпиграфом, рожденного сегодня Джона Уэйна мы и рассмотрим Формулу небес Близнецов, родившихся 26 мая.

Рожденные сегодня люди обладают врожденным обаянием. Твердо придерживаясь собственного мнения, они всегда очень ответственны в своих суждениях, и на первый взгляд может показаться, что эти люди поддерживают традиционные консервативные ценности. Однако своей жизнью, в которой находится место странным и даже экстравагантным поступкам, они словно опровергают собственные высказывания. Импульсивная натура рожденных в этот день едва ли не жаждет жестоких авантюр, требующих огромных жертв.

Каких только эпитетов не слышал на протяжении своей жизни в свой адрес американский врач армянского происхождения Джек Кеворкян (фото). Его прозвищами были- Доктор Джек, Доктор Смерть и Доктор Суицид. Кеворкян был одним самых известных популяризаторов эвтаназии. Занимаясь врачебной практикой, выступал в защиту эвтаназии в тех случаях, когда больному уже нет возможности оказать медицинскую помощь и его страдания не стоят того, чтобы продолжать жить.

В 1989 году он сам разработал и построил так называемую "машину самоубийства" и назвал ее мерситрон (от английского "mercy" — "милосердие"). Это устройство подавало смертельную дозу анальгетиков и токсичных препаратов в кровь больного.

Идеи Кеворкяна были решительно осуждены врачебным сообществом и властями США. И через несколько лет Кеворкяна лишили лицензии на занятия медицинской практикой. А затем уже доктор был приговорен к тюремному заключению на восемь лет и лишь в 79 лет вышел на свободу с запретом заниматься медицинской деятельностью.

В 2010 году был снят биографический художественный фильм "Вы не знаете Джека", где роль Джека Кеворкяна блистательно исполнил актер Аль Пачино.

Жизнь и деятельность Джека Кеворкяна раскрывает нам еще одну ярко выраженную черту характера Близнецов, родившихся 26 мая. Люди этого дня имеют сильное желание освободиться от всяческих пут, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно. И это желание может вступить в конфликт с общепринятыми нормами поведения. В этом смысле рожденные 26 мая балансируют на грани дозволенного, иногда совершают опасные маневры, граничащие с криминальной активностью. Однако это лишь усиливает их популярность в обществе. Они даже могут играть роль запрещенных лидеров. В основе такого стремления лежит потребность любой ценой выразить свою индивидуальность.

Выразить свою индивидуальность в рамках дозволенного удалось рожденной сегодня американской астронавтке Салли Райд. Она стала первой женщиной Америки, которая побывала в космосе в 1983 году (до нее из женщин в космосе побывали советские космонавтки Валентина Терешкова в 1963 году и Светлана Савицкая в 1982 году). Райд была одной из 8000 человек, откликнувшихся на объявление в газете о наборе претендентов на участие в космической программе. И единственной женщиной, которая в итоге полетела в космос. Всего на космической орбите Салли Райд провела 343 часа.

Легендарный музыкант Дюк Элингтон сравнивал рожденного сегодня Майлза Дэвиса с Пикассо. И действительно, американский джазовый трубач и бэнд-лидер Майлз Дэвис оказал значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца 1940-х годов до современных экспериментальных направлений. В отличие от многих других джазменов Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем.

Ограничение в традиционных стилях — это редкое явление для Близнецов, рожденных 26 мая. Поэтому именно лидером нетрадиционной медицины позиционировал себя рожденный сегодня Алан Чумак (фото). Работая журналистом на телевидении в конце 1970-х годов, он готовил разоблачительные статьи против, как он тогда считал, шарлатанов-целителей и в этот момент почувствовал в себе самом некие способности, насыщенность некой энергией. И уже через 20 лет сам стал одним из самых известных целителей в России благодаря своим телевизионным сеансам.

Во время сеансов он заряжал с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д. Большинство ученых- психотерапевтов выступали с безжалостной критикой в адрес Чумака, и вскоре лечебные практики целителя-экспериментатора были запрещены.

Одним из "прорабов перестройки" запомнился в истории замечательный советский писатель и журналист Виталий Коротич. Свой самый главный проект в жизни журнал "Огонек" Коротич возглавил в 1986 году и в течение двух лет тираж журнала вырос с 1,5 до 4,5 миллиона экземпляров.

Талантливый Близнец Коротич сделал "Огонек" журналом для массового читателя, отказавшись от партийного офицоза. На официальном сайте журнала так написано о Коротиче: "С его приходом журнал повернул на 180 градусов. Трудно в мировой истории вспомнить издание, которое оказало бы на политическую жизнь страны такое же сильное влияние, как "Огонек" эпохи перестройки. Публицистика "Огонька" стала школой демократии в изголодавшейся по свободе стране. Разоблачения стали культовым жанром всей журналистики".

Ответственность — главное требование, которое рожденные сегодня предъявляют к другим, хотя им самим ее не всегда хватает. Большую часть жизни они проводят именно в борьбе за чувство ответственности. Зачастую люди, чей день рождения — 26 мая, испытывают муки совести, если им не удается соответствовать собственным жестким стандартам нравственности.

Рожденные сегодня смотрят на жизнь серьезно и порой даже настороженно. Друзьям и родным, возможно, и хотелось, чтобы рожденные 26 мая воспринимали действительность легче. Счастье как перманентное состояние души для них неприемлемо, поскольку борьба и поиск конфликта безоговорочно превалируют в их жизни. Однако, испробовав все способы разрешения той или иной проблемы, убедившись в тщетности этих поисков, они скрепя сердце принимают неизбежность, утешаясь лишь тем, что сделали все возможное для достижения цели

Отмечающая сегодня свой 49-й день рождения искренняя и талантливая певица Анжелика Варум (фото) давно пишет стихи. И одно из ее стихотворений как нельзя лучше иллюстрирует Формулу небес для многих Близнецов, рожденных 26 мая.

Недонабросок, недостих,

Похоже, это мое кредо…

В числе ни мертвых, ни живых,

Я вся - одно сплошное "недо"…

Недообида, недогрусть,

Недооформленные мысли,

Морщинки недонаизусть,

И поцелуи с недосмыслом.

Недоиспитая до дна,

Недоразрушенная чаша,

Душа недообнажена,

Любви эскиз недораскрашен.

Так ненавидеть и скучать.

Быть одинокими, но вместе.

Друг друга недоизучать.

Лишь потому, что много чести.

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