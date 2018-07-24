Правда - есть. И за нее стоит бороться

О любви к правде, понятиях о чести, талантах, уме, трудолюбии и идеализме рожденных 25 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь", — так обозначил свой жизненный и творческий путь рожденный сегодня один из самых пронзительных и правдивых советских писателей и актеров XX века Василий Шукшин. И он же продолжает: "Все ценное и прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего". Все сказанное очень близко и органично для Формулы небес рожденных сегодня Львов-правдолюбов и Львов-донкихотов.

Практически все Львы, рожденные 25 июля, исполнены романтическим стремлением увидеть дальние страны и совершить воображаемое геройство. К сожалению, их мечты чаще всего трудно реализуются. Независимо от степени своей практичности большинство рожденных 25 июля действуют, основываясь лишь на желаниях, и достигают либо удивительного успеха, либо более предсказуемого смешанного результата. Их идеализм, как правило, опережает фактор реальности. Даже когда рожденных 25 июля постигает неудача, они могут испытывать внутреннее удовлетворение, поскольку предприняли попытку реализовать себя.

Такую попытку реализовать себя предпринял рожденный сегодня сербский националист Гаврило Принцип. В 1914 году он вступил в националистическую организацию "Молодая Босния", которая выступала за освобождение Боснии и Герцеговины из-под власти Австро-Венгрии. Неудача постигла молодого Льва буквально через несколько месяцев. 28 июня 1914 года он совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги и через несколько лет умер в заключении от туберкулеза.

Для большинства Львов из рожденных сегодня самым важным часто оказывается не результат, а сам процесс участия в игре, причем в аспекте следования честным правилам. Таким образом, можно сказать, что рожденных 25 июля прежде всего интересуют мотивы различных поступков, а не то, насколько удачлив тот или иной человек. Кроме того, люди, чей день рождения — 25 июля, всегда стремятся оценить чистоту помыслов игроков. Справедливости ради надо отметить, что столь же высокие стандарты они применяют и по отношению к себе.

"Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь", — эти известные многим слова произнес главный герой Артур легендарного романа Этель Лилиан Войнич "Овод". Жизнь, деятельность и принципы Артура необыкновенным образом подходят под характеристики Формулы небес рожденных сегодня. И, возможно, появившийся сегодня на свет красавец Лев, российский актер Андрей Харитонов стал лучшим исполнителем этой роли в кино.

Опасность тоже может привлекать рожденных 25 июля, и, встречаясь с ней, они редко отступают. Открытая конфронтация — ситуация, вполне привычная для них. Они предпочитают выслушивать прямую откровенную критику, а не закулисные разговоры. Если рожденные 25 июля твердо сознают собственную правоту, они могут выдержать любой натиск и даже пытку.

Выдержать натиск своих родителей удалось молодому Тёрстону Муру, когда он бросил престижный университет в Коннектикуте и переехал жить в Нью-Йорк, чтобы играть панк-рок. Именно там он научился своему фирменному приему — играть на гитаре отверткой. Потом было еще много групп и концертов, пока всемирная слава наконец-то не пришла к талантливому Льву-музыканту. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Tёрстона Мура на 34-е место в списке лучших гитаристов всех времен.

Хотя рожденные 25 июля имеют собственный строгий кодекс чести, они, как правило, не требуют от окружающих неукоснительного следования ему. Люди, чей день рождения — 25 июля, считают, что в каждом поступке и слове должна присутствовать личная философия человека. Честь — судья и Бог для рожденных 25 июля. Они предпочтут страдать, нежели отступят от данного обещания. Рожденные в этот день склонны к частым переменам настроения, но благодаря огромной внутренней силе они, как правило, контролируют свои эмоции.

Именно такой внутренней силой обладал рожденный сегодня выдающийся русский ученый-химик первой половины XX века Сергей Лебедев. Его гениальный мозг, работоспособность и энергия сделали ученого основоположником первого в мире промышленного способа получения синтетического каучука.

Похожей с Лебедевым Формулой небес, а также внешним сходством обладал американский художник, представитель американской реалистичной живописи Томас Икинс. Икинс стал первым художником, который стал писать свои портреты с фотографий, которые сам же и делал. Многим известным картинам Икинса предшествовали фотографические "этюды".

В живописи Икинса и его фотографиях обнаженное и полуобнаженное тело (чаще всего мужское) занимает выдающееся место. Ему принадлежит множество изображений спортсменов, особенно гребцов и борцов. Атлетическая сила и стать всегда притягивают рожденных 25 июля.

Таким атлетом в истории мирового хоккея стал российский вратарь Евгений Набоков. Он играл за множество клубов и сборных, но настоящая мировая слава пришла к Евгению в НХЛ. Он остается рекордсменом среди вратарей — выходцев из стран СНГ. С его участием в НХЛ было одержано 353 победы. По количеству побед и сухих матчей Набоков входит в 20 лучших вратарей за всю историю НХЛ.

Так как борьба с ветряными мельницами — это энергия, которая питает героев дня сегодняшнего всегда, то рожденным 25 июля могут понадобиться долгие годы, чтобы от борьбы с ветряными мельницами перейти к холодному и объективному осмыслению происходящего вокруг. Даже если это произойдет, дух романтизма не покинет их никогда. В этом смысле они служат вдохновенным примером для других.

Ведь именно об этом всегда говорил рожденный сегодня Лев-Дон-Кихот Василий Шукшин: "Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно".

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