Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Правда - есть. И за нее стоит бороться

Общество » Наследие » Формула небес

О любви к правде, понятиях о чести, талантах, уме, трудолюбии и идеализме рожденных 25 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь", — так обозначил свой жизненный и творческий путь рожденный сегодня один из самых пронзительных и правдивых советских писателей и актеров XX века Василий Шукшин. И он же продолжает: "Все ценное и прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего". Все сказанное очень близко и органично для Формулы небес рожденных сегодня Львов-правдолюбов и Львов-донкихотов.

Практически все Львы, рожденные 25 июля, исполнены романтическим стремлением увидеть дальние страны и совершить воображаемое геройство. К сожалению, их мечты чаще всего трудно реализуются. Независимо от степени своей практичности большинство рожденных 25 июля действуют, основываясь лишь на желаниях, и достигают либо удивительного успеха, либо более предсказуемого смешанного результата. Их идеализм, как правило, опережает фактор реальности. Даже когда рожденных 25 июля постигает неудача, они могут испытывать внутреннее удовлетворение, поскольку предприняли попытку реализовать себя.

Такую попытку реализовать себя предпринял рожденный сегодня сербский националист Гаврило Принцип. В 1914 году он вступил в националистическую организацию "Молодая Босния", которая выступала за освобождение Боснии и Герцеговины из-под власти Австро-Венгрии. Неудача постигла молодого Льва буквально через несколько месяцев. 28 июня 1914 года он совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги и через несколько лет умер в заключении от туберкулеза.

Для большинства Львов из рожденных сегодня самым важным часто оказывается не результат, а сам процесс участия в игре, причем в аспекте следования честным правилам. Таким образом, можно сказать, что рожденных 25 июля прежде всего интересуют мотивы различных поступков, а не то, насколько удачлив тот или иной человек. Кроме того, люди, чей день рождения — 25 июля, всегда стремятся оценить чистоту помыслов игроков. Справедливости ради надо отметить, что столь же высокие стандарты они применяют и по отношению к себе.

"Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь", — эти известные многим слова произнес главный герой Артур легендарного романа Этель Лилиан Войнич "Овод". Жизнь, деятельность и принципы Артура необыкновенным образом подходят под характеристики Формулы небес рожденных сегодня. И, возможно, появившийся сегодня на свет красавец Лев, российский актер Андрей Харитонов стал лучшим исполнителем этой роли в кино.

Опасность тоже может привлекать рожденных 25 июля, и, встречаясь с ней, они редко отступают. Открытая конфронтация — ситуация, вполне привычная для них. Они предпочитают выслушивать прямую откровенную критику, а не закулисные разговоры. Если рожденные 25 июля твердо сознают собственную правоту, они могут выдержать любой натиск и даже пытку.

Выдержать натиск своих родителей удалось молодому Тёрстону Муру, когда он бросил престижный университет в Коннектикуте и переехал жить в Нью-Йорк, чтобы играть панк-рок. Именно там он научился своему фирменному приему — играть на гитаре отверткой. Потом было еще много групп и концертов, пока всемирная слава наконец-то не пришла к талантливому Льву-музыканту. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Tёрстона Мура на 34-е место в списке лучших гитаристов всех времен.

Хотя рожденные 25 июля имеют собственный строгий кодекс чести, они, как правило, не требуют от окружающих неукоснительного следования ему. Люди, чей день рождения — 25 июля, считают, что в каждом поступке и слове должна присутствовать личная философия человека. Честь — судья и Бог для рожденных 25 июля. Они предпочтут страдать, нежели отступят от данного обещания. Рожденные в этот день склонны к частым переменам настроения, но благодаря огромной внутренней силе они, как правило, контролируют свои эмоции.

Именно такой внутренней силой обладал рожденный сегодня выдающийся русский ученый-химик первой половины XX века Сергей Лебедев. Его гениальный мозг, работоспособность и энергия сделали ученого основоположником первого в мире промышленного способа получения синтетического каучука.

Похожей с Лебедевым Формулой небес, а также внешним сходством обладал американский художник, представитель американской реалистичной живописи Томас Икинс. Икинс стал первым художником, который стал писать свои портреты с фотографий, которые сам же и делал. Многим известным картинам Икинса предшествовали фотографические "этюды".

В живописи Икинса и его фотографиях обнаженное и полуобнаженное тело (чаще всего мужское) занимает выдающееся место. Ему принадлежит множество изображений спортсменов, особенно гребцов и борцов. Атлетическая сила и стать всегда притягивают рожденных 25 июля.

Таким атлетом в истории мирового хоккея стал российский вратарь Евгений Набоков. Он играл за множество клубов и сборных, но настоящая мировая слава пришла к Евгению в НХЛ. Он остается рекордсменом среди вратарей — выходцев из стран СНГ. С его участием в НХЛ было одержано 353 победы. По количеству побед и сухих матчей Набоков входит в 20 лучших вратарей за всю историю НХЛ.

Так как борьба с ветряными мельницами — это энергия, которая питает героев дня сегодняшнего всегда, то рожденным 25 июля могут понадобиться долгие годы, чтобы от борьбы с ветряными мельницами перейти к холодному и объективному осмыслению происходящего вокруг. Даже если это произойдет, дух романтизма не покинет их никогда. В этом смысле они служат вдохновенным примером для других.

Ведь именно об этом всегда говорил рожденный сегодня Лев-Дон-Кихот Василий Шукшин: "Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно".

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

США vs РФ: Трамп пугает Москву США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Правда - есть. И за нее стоит бороться
События недели
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Читательский топ
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Сейчас читают
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Личность в культуре
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Как отстоять права
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет? Видео 
3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии
Интернет
3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии Видео 
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара? Видео 
Новости Все >
США и Китай схлестнулись в Черногории
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
"Нет черным лесорубам": с Украины в ЕС вывезено 660 тыс тонн древесины
Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен

Стражи правопорядка Ашхабада подавили бунт, начавшийся из-за выросших цен на мясо.

Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Общество
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Соломон Соловьев Правда - есть. И за нее стоит бороться Соломон Соловьев Антон Куликов Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма Антон Куликов Инна Шейхатович Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Инна Шейхатович
Комментарии
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Какое моторное масло лучше использовать в вашем автомобиле?
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Запад все еще надеется на мятеж в России
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Запад все еще надеется на мятеж в России
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?

Как России помочь йеменским хуситам, правительство которых нелегитимно, и стоит ли вообще помогать, если средств на это нет?

Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался