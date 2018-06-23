Живущие любовью, страдающие за любовь

О любвеобильности, энергичности, надежности, любознательности и вездесущности в вопросах любви рожденных 23 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿

Она была актрисою и даже за кулисами

Играла роль, а зрителем был я…

И каждый день я шел за ней

На зов обманчивых огней

И с нею жизнь чужую проживал.

В этих строчках песни "Актриса", замечательно исполняемой рожденным сегодня романтическим Раком Валерием Меладзе (фото), скрыта вся любвеобильная Формула небес рожденных 23 июня.

Рожденные 23 июня очень часто бывают вовлечены в любовные отношения — причем необязательно в качестве главных действующих лиц. Превыше всего они ценят близость отношений с партнером и делают все возможное, чтобы очаровать его или сделать истинным ценителем собственного обаяния. Рожденных 23 июня буквально завораживает само состояние влюбленности.

Любовь покоряет обманно,

Напевом простым, неискусным.

Еще так недавно — странно

Ты не был седым и грустным.

Так писала рожденная сегодня поэтесса Анна Ахматова (фото).

Русская поэтесса Серебряного века Анна Ахматова была одной из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. И того, в чем больше всего нуждаются Раки, рожденные сегодня, а именно — любовной и родственной близости, Ахматова практически была лишена при жизни. Двое мужей Ахматовой погибли в результате репрессий, и более десяти лет провел в лагерях ее единственный сын Лев Гумилев. Но Ахматова всю жизнь писала о любви несмотря на все трагедии, происходившие в стране и в ее личной жизни. Состояние влюбленности и любви — это то, что дает силу всем рожденным сегодня.

Дополнительная магия числа 23 состоит в том, что оно приходится на канун Иванова дня. Еще только вступая в мир любви, люди, чей день рождения — 23 июня, стремятся узнать как можно больше о мотивах, побуждающих людей искать свою вторую половину, о физических особенностях строения человеческого тела и прочих интимных подробностях. Все это вовсе не означает сексуального извращения, хотя и не исключает его.

Так уж распорядилась Формула небес, что такую тонкую сферу, которой является сексуальная жизнь человека изучал всю жизнь рожденный сегодня американский сексолог Альфред Кинси. Исследования Кинси в области человеческой сексуальности глубоко затронули социальные и культурные ценности в Соединенных Штатах и многих других странах в 60-х годах XX века с наступлением сексуальной революции.

Кинси обычно считают отцом сексологии, систематического, научного изучения человеческой сексуальности. В процессе своих исследований сексолог разработал шкалу измерения сексуальной ориентации, известную ныне как шкала Кинси, которая имеет значения от 0 до 6, где 0 соответствует исключительно гетеросексуальной и 6 — исключительно гомосексуальной ориентации.

Интимные отношения, безусловно, составляют важную часть жизни каждого человека, но когда дело доходит до романтической связи один на один, именно у рожденных 23 июня могут возникнуть проблемы. Дело в том, что в любви они руководствуются не только эмоциями, — огромное значение для них имеет социальный контекст происходящего. Рожденные в этот день слишком привязаны к обществу, к его традициям и укладу. Поэтому они никогда не сбегут в леса с объектом своей любви. Они не стесняются рассказывать окружающим о своих увлечениях, и им нравятся те преимущества и блага, которые общество предоставляет парам. Однако, если только этого не требует их религия, рожденные 23 июня не спешат закрепить официальный статус сложившихся взаимоотношений.

Ну а уж если официальный статус взаимоотношений получен, то рожденные 23 июня редко разводятся и делают все возможное для объекта своей любви.

Отцом четырех детей и верным мужем одной жены с 1992 года является легенда европейского футбола французский футболист Зинедин Зидан (фото). Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. В составе клубов "Ювентус" и "Реал Мадрид" Зидан выиграл 12 трофеев и трижды становился обладателем кубка мира на посту главного тренера команды "Реал".

Но Формула небес представителя знака Рака ярко стала проявляться у Зидана по окончанию спортивной карьеры. Зидан стал много заниматься благотворительной деятельностью. И многие проекты, как и положено формуле Рака, у Зидана связаны с детской темой. Он организовывает и принимает участие в детских футбольных матчах для благотворительных сборов, спонсирует строительство детского отделения в одной из больниц Алжира. Зидан активно участвует в программе социальной реабилитации детей, оставшихся без дома и родителей.

Рожденных 23 июня привлекает очарование искусства, музыки, литературы, и прежде всего их волнуют магические сюжеты, необычайная оркестровка, смешение цвета и изысканность форм. Искусство очень часто занимает центральное место в жизни этих людей. Они внимательные и благодарные слушатели, зрители, читатели. В самом деле, иногда рожденные 23 июня бывают настолько очарованы персонажем романа или кинофильма, что могут даже временно забыть о любимом человеке.

Разумеется, рожденные 23 июня живут не только в мире любовных грез. Кстати, они весьма практичны в быту и исправно выполняют повседневные задачи. Но, конечно же, рутинным делам они не отдаются с такой же энергией, как амурным.

Многие из рожденных сегодня дела амурные прекрасно совмещают с повседневными. Именно так получилось у рожденного сегодня российского астронома Лидии Цесарской, которая вместе со своим мужем открыла 219 переменных звезд. И в ее честь на Венере был назван кратер "Цесарская".

Те люди из рожденных 23 июня, кто всерьез занимается изучением человеческих взаимоотношений, тщательно систематизируют эту информацию в своем сознании. Потом рожденные 23 июня любят делиться с окружающими своими идеями на этот счет. Поэтому среди рожденных 23 июня много авторов диких и совершенно невероятных теорий о любви и сексе. Однако этим людям следует проявлять сдержанность и не превращаться в сплетников, вторгающихся в отношения других. Эта задача нередко оказывается для них самой сложной — уж слишком любознательны и вездесущи они в вопросах любви.

Вопросы любви и секса стали трагическими темами в жизни одного из родоночальников мировой информатики, математика и криптографа Алана Тьюринга (фото). Именно предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная "Машина Тьюринга" считается в мире первой моделью компьютера общего назначения. Научные труды Тьюринга — общепризнанный вклад в основания информатики (и в частности теории искусственного интеллекта).

В 1952 году Алан Тьюринг был признан виновным по обвинениям в совершении "грубой непристойности", в соответствии с которой преследовали гомосексуальных мужчин. Тьюрингу был предоставлен выбор между принудительной гормональной терапией, призванной подавить либидо, или тюремным заключением. Ученый выбрал первое. Через несколько месяцев он совершил самоубийство. В дальнейшем Алан Тьюринг был признан "одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании. И лишь спустя 60 лет после трагической смерти в 2013 году Тьюринг был посмертно помилован королевой Великобритании Елизаветой Второй.

Рожденные 23 июня проживают всю жизнь в отношениях. И не важно, дружеские ли это отношения, или любовные, Раки сегодняшнего дня отдаются отношениям без остатка.

"Ты не способен открываться и делиться переживаниями. Ты остаешься эгоистом. Любые отношения, какие бы они у нас ни были… Дружба — это любовь, основанная на взаимном доверии", — так рожденный сегодня итальянский философ и основоположник этнической психологии Джамбаттиста Вико написал однажды. В этой фразе и есть Формула небес рожденных 23 июня.

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