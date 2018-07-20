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Автор Соломон Соловьев

Жажда жизни или жажда смерти. Что побеждает?

Общество » Наследие » Формула небес

О противоречивости, остроумии, стрессоустойчивости, склонности к переменам настроения, экстравагантности и любви к экстриму рожденных 21 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

"Небо — труп"!! не больше!

Звезды — черви — пьяные туманом.

Усмиряю больше — лестом обманом.

Небо — смрадный труп!

Вот с таким прелестным посланием к небу и звездам обратился однажды рожденный сегодня один из основоположников русского футуризма поэт и художник Давид Бурлюк. Как бы ни была для меня неприятна данная футуристическая трактовка Бурлюка двух моих главных рабочих инструментов формулы — неба и звезд, я попробую разобраться как же эта формула работает для рожденных 21 июля.

Как ни стараются по жизни рожденные 21 июля, они не могут надолго оставаться без неприятностей. Каким-то образом получается, что вокруг них всегда бушует буря, причем чаще всего с трагикомическим налетом. Удивительно, но эта характеристика присуща даже самым спокойным людям, родившимся в этот день; их, казалось бы, вовлекает в водоворот событий некая неведомая сила.

Бушующая буря и в собственной жизни, и у героев произведений всегда была обязательным условием у рожденного сегодня лауреата Нобелевской премии по литературе американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как своим романам и многочисленным рассказам, с одной стороны, так и своей жизни, полной приключений и неожиданностей — с другой.

Формула жизни и творчества от Хемингуэя была проста и понятна и, главное, была в полной гармонии с его Формулой небес. Он утверждал: "Что мешает писателю? Выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А также отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия".

Свою формулу мужского здоровья вслед за Хеменгуэем озвучивает рожденный сегодня замечательный писатель-сатирик Михаил Задорнов: "Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме".

Наиболее активные персонажи из тех, кто родился 21 июля, безусловно, сами несут ответственность за то, что оказались в эпицентре происходящего. Отличительная особенность рожденных 21 июля — любовь к противоположным мнениям, которые они обычно выдают с немалой долей остроумия. Рожденные сегодня — не только блистательные спорщики, но также и арбитры, посредники, миротворцы. Поскольку люди, чей день рождения — 21 июля, привычны к конфликтам, в условиях стресса многие из них чувствуют себя, как рыбы в воде, что, как правило, огорчает окружающих.

Конфликты и стрессы были обычным делом для выдающегося советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Поводом для конфликтов всегда были зависть к его головокружительным успехам и, конечно же, свободолюбивая натура молодого и талантливого Рака. В результате сложных интриг вокруг своей персоны Олимпийский чемпион по футболу, нападающий клуба "Торпедо" и сборной СССР получил 12-летний тюремный срок, был лишен всех званий, но через пять лет досрочно вышел на свободу и продолжил играть в своем родном клубе "Торпедо", а затем стал тренировать детей.

Неизменный интерес у рожденных 21 июля вызывают взрывоопасные ситуации. И здесь, конечно же, надо отметить, что блестящее чувство юмора всегда позволяет им выпутываться из любых передряг. Рожденные 21 июля склонны к частым переменам настроения, однако сами они остаются на удивление спокойными в отношении переживаний других. Артисты, родившиеся в этот день, обожают экстравагантные появления на публике, они в высшей степени эксгибиционисты. Их присутствие на сцене всегда впечатляюще.

Всегда экстравагантна в своих публичных выступлениях рожденная сегодня одесситка Нона Гришаева.

Один из крупнейших и всемирных музыкантов XX века, американский скрипач Айзек Стерн осознанно выбирал себе гастрольные туры, где его жизни угрожала реальная опасность, и от этого получал особое удовольствие. Он концертировал в СССР в период холодной войны, в Китае — в годы культурной революции, в Израиле — во время войны в Персидском заливе.

Любовь к экстриму — это хроническое состояние многих героев 21 июля. Достаточно только вспомнить рожденного сегодня российского певца Авраама Руссо с пулями в животе после совершенного на него покушения.

Однако более просвещенные люди, чей день рождения — 21 июля, предпочитают духовное присутствие физическому. Их менее развитые собратья рискуют утонуть в море плотских удовольствий, а алкогольная и наркотическая зависимость способны ввергнуть их в пучину депрессий и саморазрушения личности. В экстремальных случаях они становятся самоубийцами или, во всяком случае, пребывают в постоянном поиске смерти и жестоких потрясений.

Неоднократные попытки вылечиться от депрессии так и не спасли от самоубийства Эрнеста Хемингуэя. Так же, как и его космического собрата, эксцентричного актера и стендап-комика Робина Уильямса, многие годы лечившегося от депрессии, наркотической и алкогольной зависимости, самоубийство не обошло стороной.

Рожденных 21 июля неизменно привлекает возбуждение в его разнообразных формах, но наибольшее удовольствие они испытывают от всевозможных ссор. Так, скажем, войны, противостояния, расследования, шпионские истории, детективные триллеры, фильмы ужасов таят в себе поистине магическую притягательность для большинства из них. Главная опасность состоит в том, что подобные тенденции могут оказаться разрушительными как для жизни самих рожденных 21 июля, так и для их взаимоотношений с близкими.

"Очень трудно признаться, что тебе нужна помощь, но когда сделаешь это, то становится легче", — эта фраза Робина Уильямса может смело стать рецептом для многих ситуаций, в которые частенько попадают рожденные сегодня Раки.

Познать себя и научиться управлять своей Формулой небес, наверное, самое главное, что смогут попытаться сделать герои дня сегодняшнего. И хочется пожелать им удачи на пути!!!

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