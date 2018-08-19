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Автор Соломон Соловьев

Две стороны львиного сердца

Общество » Наследие » Формула небес

О спокойствии, осторожности, неуверенности и противоречивости рожденных 20 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Счастлив тот, кто в черные дни сохранит чистоту сердца", — так писал рожденный сегодня замечательный бельгийский писатель Шарль де Костер, автор романа "Легенда об Уленшпигеле".

Его главного героя кто-то сравнивает с Мастером из романа "Мастер и Маргарита", кто-то с Дон-Кихотом из романа Сервантеса. Но в Тиле Уленшпигеле, конечно же, больше всего от самого Шарля де Костера, бросающего миру: "Ты ханжествующий обыватель, что потешается надо мной! Ответь мне, чем живут твои политики с тех пор, как существует мир? Резней и убийствами!"

Поговорим подробнее о противоречивой Формуле небес, рожденных 20 августа.

Как правило, рожденные 20 августа люди спокойные и осторожные, предпочитающие не привлекать к себе ненужного внимания. Однако они могут быть естественными и непосредственными, как дети, но только с самыми близкими людьми и в ситуациях, в которых чувствуют правду и теплоту.

Сегодня пришел в наш мир итальянский композитор Якопо Пери. В далеком 1597 году он сочинил первую и истории оперу "Дафна", которая, к сожалению, не сохранилась, а уже следом за ней и оперу "Эвридика", которая считается старейшей из сохранившихся опер на Земле. Эта опера была впервые исполнена 6 октября 1600 года в палаццо Питти во Флоренции по случаю бракосочетания французского короля Генриха Четвертого с Марией Медичи. Так что получилась королевская музыка для королевского мероприятия. А написал ее, как и положено по формуле, композитор король-Лев.

Король-Лев для мировой химии шведский ученый Якоб Берцелиус пришел сегодня в наш мир, что придумать символы химических элементов. Несмотря на несовершенство аналитических методов ученого результаты Берцелиуса во многих случаях близки к современным.

Уже 200 лет назад он полностью изложил свою знаменитую теорию пропорций, в которой определил атомные массы 46 химических элементов и установил процентный состав около 2000 соединений.

Ученым была введена простая и понятная система химических символов: для обозначения элемента им была принята первая буква его латинского или греческого названия, иногда за ней следовала еще одна буква, а для указания числа атомов использовались алгебраические индексы.

В жизни Львов, рожденных 20 августа, часто происходят события, которые они вынуждены скрывать от окружающих. Иногда, набравшись смелости, они находят в себе силы публично признаться в содеянном, но это бывает крайне редко. Поэтому большинство из тех, кто родился в этот день, обречены на одиночество несмотря на то, что им удается достичь немалых успехов на деловом или политическом поприще, а также во взаимоотношениях с противоположным полом.

Таким скрытным для окружающих глаз был рожденный сегодня 23-й президент США Бенджамин Гаррисон. Он мало чем запомнился истории в глобальных проектах, но зато при нем в Белом доме было проведено электричество. Он был первым президентом, записавший свой голос на фонограф, и последним президентом, носившим бороду во время пребывания в должности. Также он остается пока единственным президентом от штата Индиана.

Бенджамин Гаррисон не смог вторично победить на президентских выборах в США, а вот его космическому собрату французу Раймону Пуанкаре удавалось трижды становиться премьер-министром Франции и семь лет быть президентом.

"Я президент не жеманный, хотящий быть популярным", — так говорил о себе чуждый излишней публичности Пуанкаре, возглавлявший Францию в тяжелые годы Первой мировой войны. При этом он до конца оставался лидером консерваторов, направляя свою деятельность на политическую и социальную стабильность.

Чувство тревоги часто угнетает сознание родившихся сегодня Львов, мешает принимать конструктивные решения, и порой ошибки следуют одна за другой. В этом случае люди, чей день рождения — 20 августа, должны покопаться в укромных уголках своей памяти и попытаться определить причины неуверенности в себе. Можно поступить просто — взять лист бумаги и, как в школе, написать небольшое сочинение на тему "Что мешает мне жить". Даже такое откровение наедине с самим собой поможет хотя бы частично избавиться от груза накопившихся проблем.

А можно взять лист бумаги и начать писать стихи. И даже получить за стихи Нобелевскую премию. "За лирическую поэзию, которая с классической живостью выражает трагический опыт нашего времени", — так звучала формулировка в 1959 году при вручении Нобелевской премии по литературе итальянскому поэту и писателю Сальваторе Квазимодо.

Квазимодо как в творчестве, так и в жизни был человеком более чем экстравагантным, тревожным и неуравновешенным. В молодости он был посвящен в масоны в ложе "Арнальдо де Брешиа", а еще через 23 года, будучи масоном, вступил в Итальянскую коммунистическую партию и регулярно посещал СССР. В один из таких приездов у него даже случился инфаркт и его чудом спасли в одной из московских больниц.

Не менее противоречивой и постоянно рефлексирующей фигурой в истории мировой политики был рожденный сегодня президент Югославии Слободан Милошевич. Его Формула небес превратила политика в центральную фигуру в событиях распада Югославии и кровопролитных вооруженных конфликтах, которые сопровождали этот процесс. За военные преступления против собственного народа Милошевич был арестован и, проведя пять лет в заключении в тюрьме Международного трибунала в Гааге, скончался при странных обстоятельствах, не дождавшись судебного решения.

Самым мистическим музыкантом в истории рок-музыки по праву называют рожденного сегодня одного из основателей группы Led Zeppelin британского музыканта Роберта Планта.

Когда его коллеги по группе Грант и Пейдж впервые услышали голос Планта, то немедленно направили певцу приглашение присоединиться к новому составу. Пейдж вспоминает: "От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот голос, который я искал. У него был пронзительный вокал, подобный завыванию банши (английская фея, оплакивающая покойников. — Ред.)".

Очень быстро среди поклонников группы сложилось устойчивое мнение, что за все мистическое в творчестве Led Zeppelin отвечает именно Роберт Плант. И действительно, все его композиции всегда сопровождались загадочными текстами и были насыщены мистическими экзистенцианальными намеками и образами.

Большое значение в творчестве Плант придавал своему увлечению скандинавским фольклором, языческими ритуалами и индийской музыкой. Искусство Планта-вокалиста оказало влияние на целую плеяду выдающихся рок-исполнителей. Сегодня Роберту Планту исполняется 70 лет и вся мировая рок-музыка отмечает его юбилей.

Несмотря на внутренние страсти, угнетающие их сознание, рожденные 20 августа нередко производят впечатление жизнерадостных людей. Они умеют и любят повеселиться. И все-таки аура задумчивости почти никогда не покидает их. При этом герои дня сегодняшнего наделены мощным воображением, которое всегда находит выход в творческих изысканиях. Из них получаются прекрасные художники, поэты, ораторы, способные увлечь своими идеями окружающих.

"Аксенов — это свинг, свингующий ритм, раскачка, джаз и джазовая необязательность стиля", — так написал о творчестве рожденного сегодня писателя Василия Аксенова его коллега по цеху писатель Дмитрий Быков. Необязательность стиля, как и необязательность привычных правил в жизни, — в этом и есть, возможно, главная особенность всей Формулы небес рожденных сегодня.

И как яркое подтверждение этой формулы финальная цитата всегда красивого и неординарного Льва, украсившего сегодняшний день своим появлением на свет, кинорежиссера-легенды Андрея Кончаловского: "Вас интересует сумма накопленного опыта? Однажды учитель дзен собрал своих учеников, чтоб поделиться с ними суммой накопленного опыта. Открыл рот, и в это время на ветку села птичка и запела. Учитель посмотрел на птичку и заслушался, и все сидели и слушали. Птичка кончила петь и улетела. Учитель сказал: "Урок окончен". Вот это и была сумма накопленного опыта. Больше, чем птичка, которая спела, рассказать нельзя".

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