Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала

Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин перечислил вещи, необходимые мужчине, чтобы обустроить дома спортзал.
Во-первых нужен коврик, чтобы занятия были комфортными. Лучше использовать нескользящий. Также потребуется пара гантелей.
"Я рекомендую выбрать такой вес, который вы сможете поднять над головой больше пяти раз. С гантелями стоит быть осторожным: некачественный продукт может разлететься в процессе динамических упражнений", — цитирует тренера "СЭ".
Еще для домашнего спортзала понадобятся: гиря, резиновый амортизатор; МФР-ролл; подвесные петли.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.