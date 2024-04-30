Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала

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Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин перечислил вещи, необходимые мужчине, чтобы обустроить дома спортзал.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых нужен коврик, чтобы занятия были комфортными. Лучше использовать нескользящий. Также потребуется пара гантелей.

"Я рекомендую выбрать такой вес, который вы сможете поднять над головой больше пяти раз. С гантелями стоит быть осторожным: некачественный продукт может разлететься в процессе динамических упражнений", — цитирует тренера "СЭ".

Еще для домашнего спортзала понадобятся: гиря, резиновый амортизатор; МФР-ролл; подвесные петли.