Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать отказа по страховке: основные причины
Упавший на Берлин метеорит оказался самым быстро вращающимся из всех известных
Авиакомпании пришлось отменить рейс из-за напившегося пилота
Дизайнер объяснил, как выбрать вешалку в прихожую
Рекомендации дерматолога по изменению привычек для замедления процесса старения
Почему стоит посадить бадан
Учёные из Китая узнали, что реакция мозга у мышей на стевию схожа с реакцией на сахар
Почему помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике?
Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту

Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала

0:42
Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин перечислил вещи, необходимые мужчине, чтобы обустроить дома спортзал.

Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых нужен коврик, чтобы занятия были комфортными. Лучше использовать нескользящий. Также потребуется пара гантелей.

"Я рекомендую выбрать такой вес, который вы сможете поднять над головой больше пяти раз. С гантелями стоит быть осторожным: некачественный продукт может разлететься в процессе динамических упражнений", — цитирует тренера "СЭ".

Еще для домашнего спортзала понадобятся: гиря, резиновый амортизатор; МФР-ролл; подвесные петли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова

При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.

Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Последние материалы
Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту
Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала
Эксперты рассказали, как успокоить кота
На границе с Литвой россиян начали спрашивать про Крым
Ошибки при страховании имущества: как избежать убытков
Какие прически придают возраст: экспертное мнение стилиста Гуторовой
Сорт бархатцев "Гармония"
Учёные опровергли общепринятое представление об интеллекте динозавров
Тяжелоатлет Михаил Кокляев считает, что тренироваться каждый день бесполезно
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников