Japan Airlines отменила рейс из Далласа в Токио после того, как 49-летний командир воздушного судна, проведший вечер с алкоголем и шумом в отеле США, был предупрежден полицией за деструктивное поведение.
Инцидент, произошедший в ночь на 22 апреля, привел к тому, что 157 пассажиров не смогли вылететь по запланированному маршруту. Согласно отчету издания Japan Today, после ужина с коллегами по экипажу, пилот продолжил развлекаться в отеле, что вызвало жалобы и последующее вмешательство правоохранительных органов.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.