Рейс Japan Airlines отменен из-за пьяного пилота в США: подробности инцидента в Далласе

Japan Airlines отменила рейс из Далласа в Токио после того, как 49-летний командир воздушного судна, проведший вечер с алкоголем и шумом в отеле США, был предупрежден полицией за деструктивное поведение.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license