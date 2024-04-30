Рейс Japan Airlines отменен из-за пьяного пилота в США: подробности инцидента в Далласе

Авиакомпании пришлось отменить рейс из-за напившегося пилота

Japan Airlines отменила рейс из Далласа в Токио после того, как 49-летний командир воздушного судна, проведший вечер с алкоголем и шумом в отеле США, был предупрежден полицией за деструктивное поведение.

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Инцидент, произошедший в ночь на 22 апреля, привел к тому, что 157 пассажиров не смогли вылететь по запланированному маршруту. Согласно отчету издания Japan Today, после ужина с коллегами по экипажу, пилот продолжил развлекаться в отеле, что вызвало жалобы и последующее вмешательство правоохранительных органов.