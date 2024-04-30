Что происходит с помидорами, когда они лежат в холодильнике

Почему помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике?

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике? Хранение помидоров в холодильнике может ухудшить их вкус и качество, и это объясняется химическими и физическими процессами, происходящими в плоде при низких температурах, пишет "Лайфхакер.ру".

Фото: Own work by Alina Zienowicz (Ala z), e-mail is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Летучие вещества, такие как ароматные соединения, играют ключевую роль в вкусе помидоров. Они чрезвычайно чувствительны к температуре, и хранение помидоров при низких температурах может привести к их разрушению и исчезновению аромата.

Кроме того, помидоры — нежные фрукты, и снижение температуры до 10 °C может привести к их разрушению на уровне клеток, делая их мягкими и безвкусными.

Однако исключение из этого правила составляют супы и соусы, которые, в основном, содержат термически обработанные томаты, в которых их летучие вещества практически отсутствуют. В таких блюдах вкус помидоров играет второстепенную роль, и хранение их в холодильнике может даже улучшить их вкус.

Если вам нужно хранить помидоры в холодильнике, то постарайтесь найти сорта помидоров, высокоустойчивые к низким температурам. Учёные работают над разведением таких сортов, исследуя дикие растения в Андах.