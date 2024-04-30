Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать отказа по страховке: основные причины
Упавший на Берлин метеорит оказался самым быстро вращающимся из всех известных
Авиакомпании пришлось отменить рейс из-за напившегося пилота
Дизайнер объяснил, как выбрать вешалку в прихожую
Рекомендации дерматолога по изменению привычек для замедления процесса старения
Учёные из Китая узнали, что реакция мозга у мышей на стевию схожа с реакцией на сахар
Почему помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике?
Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту
Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала
Это растение не пугает ни снег, ни дождь, ни солнце, ни тень: отлично украсит сад своей листвой

Почему стоит посадить бадан

1:59
Садоводство » Цветы

Бадан - удивительно устойчивое растение, которое не пугает ни снег, ни дождь, ни солнце, ни тень. Оно прекрасно себя чувствует в любых условиях.

Почему стоит посадить бадан
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уже сразу после снега его листва, хоть и не полностью зелёная, выглядит великолепно. И, что удивительно, цветоносы появляются очень быстро. Под листвой можно увидеть большие беременные почки, которые через несколько дней превращаются в цветоносы. Это происходит даже в середине мая, когда в саду еще почти нет зелени.

Бадан прекрасно процветает даже в северных районах, выдерживая заморозки до -30ºC без укрытия. Он цветет в апреле-мае, в зависимости от климатических условий. Цветоносы у бадана обильные, с густыми соцветиями лилово-розового цвета, достигающие до 40 см в высоту.

Уход за ним очень прост: весной удаляются сухие листья и лишние побеги для предотвращения загущения. Бадан лучше всего растет в полутени на влажных почвах, но может расти и на солнце с более частым поливом.

Интересно, что при высокой влажности почвы бадан может цвести дважды: весной и ближе к осени, хотя повторное цветение не такое обильное. В нашем саду он растет на солнце, но рядом с водопроводом, что обеспечивает ему постоянный доступ к теплой воде как при поливе, так и из скважины. Это позволяет ему радовать нас повторным цветением.

Бадан - отличный элемент для альпийских горок, рокариев или любых композиций с камнями на слабо и средне-затененных местах. Он прекрасно сочетается с другими растениями, такими как примула, аквилегия, вербейник и гейхера. В конце лета его листья приобретают бордово-красный оттенок, что делает его еще более привлекательным.

Бадан Посадка Уход и Разделение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова

При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.

Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Последние материалы
Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту
Тренер рассказал, что необходимо мужчине для домашнего спортзала
Эксперты рассказали, как успокоить кота
На границе с Литвой россиян начали спрашивать про Крым
Ошибки при страховании имущества: как избежать убытков
Какие прически придают возраст: экспертное мнение стилиста Гуторовой
Сорт бархатцев "Гармония"
Учёные опровергли общепринятое представление об интеллекте динозавров
Тяжелоатлет Михаил Кокляев считает, что тренироваться каждый день бесполезно
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников