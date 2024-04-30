Это растение не пугает ни снег, ни дождь, ни солнце, ни тень: отлично украсит сад своей листвой

Почему стоит посадить бадан

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бадан - удивительно устойчивое растение, которое не пугает ни снег, ни дождь, ни солнце, ни тень. Оно прекрасно себя чувствует в любых условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уже сразу после снега его листва, хоть и не полностью зелёная, выглядит великолепно. И, что удивительно, цветоносы появляются очень быстро. Под листвой можно увидеть большие беременные почки, которые через несколько дней превращаются в цветоносы. Это происходит даже в середине мая, когда в саду еще почти нет зелени.

Бадан прекрасно процветает даже в северных районах, выдерживая заморозки до -30ºC без укрытия. Он цветет в апреле-мае, в зависимости от климатических условий. Цветоносы у бадана обильные, с густыми соцветиями лилово-розового цвета, достигающие до 40 см в высоту.

Уход за ним очень прост: весной удаляются сухие листья и лишние побеги для предотвращения загущения. Бадан лучше всего растет в полутени на влажных почвах, но может расти и на солнце с более частым поливом.

Интересно, что при высокой влажности почвы бадан может цвести дважды: весной и ближе к осени, хотя повторное цветение не такое обильное. В нашем саду он растет на солнце, но рядом с водопроводом, что обеспечивает ему постоянный доступ к теплой воде как при поливе, так и из скважины. Это позволяет ему радовать нас повторным цветением.

Бадан - отличный элемент для альпийских горок, рокариев или любых композиций с камнями на слабо и средне-затененных местах. Он прекрасно сочетается с другими растениями, такими как примула, аквилегия, вербейник и гейхера. В конце лета его листья приобретают бордово-красный оттенок, что делает его еще более привлекательным.