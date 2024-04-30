Секреты молодости: рекомендации дерматолога Викторовой для замедления старения кожи

Дерматолог Кристина Викторова предоставляет ценные советы о том, как изменить привычки, чтобы замедлить процесс старения кожи и избежать частых визитов к косметологу.
Она рекомендует использовать косметику с SPF, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, даже в зимнее время, чтобы предотвратить пигментацию. Также важно поддерживать оптимальный уровень витаминов, особенно витамина D, который играет ключевую роль в сохранении упругости и здоровья кожи. Питание также играет важную роль: исключение из рациона простых углеводов и предпочтение овощам и фруктам помогут сохранить молодость и красоту кожи.
Отказ от избыточного потребления алкоголя также считается важным шагом для сохранения здоровья кожи, поскольку алкоголь может вызывать отеки и обезвоживание кожи.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.