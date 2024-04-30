Секреты молодости: рекомендации дерматолога Викторовой для замедления старения кожи

Рекомендации дерматолога по изменению привычек для замедления процесса старения

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог Кристина Викторова предоставляет ценные советы о том, как изменить привычки, чтобы замедлить процесс старения кожи и избежать частых визитов к косметологу.

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Она рекомендует использовать косметику с SPF, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, даже в зимнее время, чтобы предотвратить пигментацию. Также важно поддерживать оптимальный уровень витаминов, особенно витамина D, который играет ключевую роль в сохранении упругости и здоровья кожи. Питание также играет важную роль: исключение из рациона простых углеводов и предпочтение овощам и фруктам помогут сохранить молодость и красоту кожи.

Отказ от избыточного потребления алкоголя также считается важным шагом для сохранения здоровья кожи, поскольку алкоголь может вызывать отеки и обезвоживание кожи.