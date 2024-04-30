Частично упавший на Берлин метеорит поразил учёных: он оказался самым быстро вращающимся из всех известных науке

В январе 2024 года над Берлином распался метеороид 2024 BX1 диаметром около метра. Он вошел в атмосферу Земли 21 января и разрушился, но некоторые его фрагменты были найдены недалеко от столицы Германии.
Итальянские астрономы изучили его до входа в атмосферу и определили, что метеороид вращался с рекордной скоростью, делая полный оборот каждые 2,6 секунды. Это самое быстрое вращение для объектов его класса.
Изучение фрагментов в Берлинском музее естествознания показало, что метеороид принадлежит к редкому типу обритов, которые похожи на серый гранит и состоят из силикатов, но практически не содержат железа.
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