Какой материал лучше для напольной вешалки: руководство по выбору

Дизайнер объяснил, как выбрать вешалку в прихожую

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Качество напольных вешалок зависит как от их конструкции, так и от используемых материалов, пояснила дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".

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Дерево

Хотя дерево ценится за дороговизну и прочность, деревянные вешалки не подойдут для влажной одежды. Важно, чтобы поверхность была хорошо полирована и покрыта лаком, чтобы избежать затяжек на тканях.

Ротанг

Этот материал привлекателен своей плотностью и легкостью, а вешалки из ротанга легко впишутся в любой интерьер благодаря их стильному виду.

Металл

Является одним из самых прочных материалов и предлагает широкий ассортимент цветов. Кованые металлические вешалки особенно привлекательны и устойчивы к нагрузкам, хотя и могут быть тяжелыми. Стальные вешалки хороши для зимней одежды, а алюминиевые — для легкой одежды из-за склонности к деформации.

ДСП и МДФ

Вешалки из этих материалов значительно дешевле деревянных. ДСП обычно стоит меньше, чем МДФ, который считается более экологичным и безопасным вариантом.

Пластик

Пластиковые вешалки идеально подходят для летней одежды. Они не отличаются высокой прочностью, но предлагают большое разнообразие дизайнов.