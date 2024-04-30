Какой материал лучше для напольной вешалки: руководство по выбору

Качество напольных вешалок зависит как от их конструкции, так и от используемых материалов, пояснила дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".
Дерево
Хотя дерево ценится за дороговизну и прочность, деревянные вешалки не подойдут для влажной одежды. Важно, чтобы поверхность была хорошо полирована и покрыта лаком, чтобы избежать затяжек на тканях.
Ротанг
Этот материал привлекателен своей плотностью и легкостью, а вешалки из ротанга легко впишутся в любой интерьер благодаря их стильному виду.
Металл
Является одним из самых прочных материалов и предлагает широкий ассортимент цветов. Кованые металлические вешалки особенно привлекательны и устойчивы к нагрузкам, хотя и могут быть тяжелыми. Стальные вешалки хороши для зимней одежды, а алюминиевые — для легкой одежды из-за склонности к деформации.
ДСП и МДФ
Вешалки из этих материалов значительно дешевле деревянных. ДСП обычно стоит меньше, чем МДФ, который считается более экологичным и безопасным вариантом.
Пластик
Пластиковые вешалки идеально подходят для летней одежды. Они не отличаются высокой прочностью, но предлагают большое разнообразие дизайнов.
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