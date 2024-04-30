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Medical Xpress: китайские учёные выяснили, что реакция мозга у мышей на стевию была наиболее сходна с активностью, вызванной сахарозой

Учёные из Китая узнали, что реакция мозга у мышей на стевию схожа с реакцией на сахар

1:22
Здоровье

Зная о рисках, связанных с употреблением большого количества сахара, многие люди ищут альтернативные подсластители, которые имеют похожий вкус, но не вызывают увеличения веса и проблем со здоровьем.

Учёные из Китая узнали, что реакция мозга у мышей на стевию схожа с реакцией на сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Stratmains.emmanuel is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Учёные Шанхайского университета науки и технологий, Китайской академии наук и нескольких других институтов Китая провели исследование, чтобы понять, что происходит в мозге мышей, когда их кормят различными подсластителями. Их исследование опубликовано в Neuroscience Research.

Главной целью Инцзе Чжу и его коллег было исследовать, как реагировал мозг мышей на употребление стевии, сахара или одного из 3 других подсластителей (ксилита, глицирризина и могрозида). Им было интересно, вызвал ли какой-либо из них реакции аналогичные реакции мозга на сахар. В результате они выяснили, что реакция мозга на стевию была наиболее сходна с активностью, вызванной сахарозой.

"Мы были рады наблюдать высокое сходство мозговой активности у мышей при употреблении стевии и сахарозы. Мы надеемся исследовать, существует ли подобное явление в человеческом мозге, используя ФМРТ в будущих исследованиях", — заявил Чжу в интервью Medical Xpress.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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