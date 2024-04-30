Какие ошибки со стороны хозяина сокращают жизнь кошки в несколько раз: каждый совершает минимум две

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Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту

1:23
Зоосфера » Кошки

Даже в случаях, когда кот кажется полностью обеспеченным и живет в комфорте и изобилии, это не всегда означает, что его здоровье находится в идеальном состоянии.

Ветеринары рассказали об ошибках, которые сокращают жизнь коту
Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты выделяют три распространенные ошибки, которые допускают почти все владельцы домашних животных, ухудшая здоровье и сокращая продолжительность жизни своих питомцев.

Первая ошибка — неправильное питание. Ветеринары не рекомендуют комбинировать натуральные продукты с сухими кормами, так как это может негативно сказаться на пищеварении животного. Важно выбрать либо качественный готовый корм, либо сбалансированный натуральный рацион.

Вторая ошибка — недостаточное медицинское обслуживание. Важно проводить осмотры не реже одного раза в год в рамках ежегодной вакцинации. Это помогает своевременно выявлять болезни и начинать лечение. Вакцинация домашних кошек, в том числе от бешенства, предотвращает заболевания, которые могут быть занесены в дом.

Третья ошибка — избегание стерилизации. Несмотря на распространенные мнения о жестокости таких процедур, специалисты подтверждают, что стерилизация и кастрация улучшают качество жизни животных, продлевают их жизнь и помогают избежать стресса в периоды гормональных всплесков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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