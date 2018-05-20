Астролог: рожденные 20.05 экпрессивны

Об экспрессии, благотворительности, аналитическом уме и откровенности рожденных 20 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Я бы взял частями, но мне нужно все и сразу" — эта легендарная фраза Остапа Бендера как нельзя лучше подходит к Тельцам, рожденным 20 мая. Герои сегодняшнего дня, возможно, самые экспрессивные Тельцы из всех представителей своего знака Зодиака. "Любить, так любить, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять, летать, так летать". Экспрессивные Тельцы совершенно не могут сдерживать своих чувств и переживаний — им нужно во что бы то ни стало выпустить пар! И, как правило, самовыражаться в вакууме им неинтересно, их безудержная энергия должна обязательно выплеснуться на окружающих.

И поэтому совершенно закономерно, что именно сегодня появились на свет аж целых четыре лауреата Нобелевских премий в различных областях.

Рожденные сегодня трепетно относятся к объекту своего интереса и всегда отдают все свои силы любимому занятию.

Французский миротворец и экономист Фредерик Пасси стал первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1901 году за основание и руководство "Международной лиги мира" в 1868 году и за основание Академии моральных и политических наук.

Немецкий химик и биохимик Эдуард Бухнер получил Нобелевскую премию по химии за биохимические исследования внеклеточной ферментации.

"За открытия, касающиеся генетического контроля на ранней стадии эмбрионального развития", — так звучала формулировка Нобелевской премии по физиологии и медицине, которую получил американский генетик Эдвард Баттс Льюис.

За "совершенное описание норвежского Средневековья" получила свою Нобелевскую премию по литературе красавица Телец датская писательница Сигрид Унсет.

Благотворительность и знак Тельца не всегда по жизни идут рядом, но рожденные 20 мая — редкое исключение. Финансовые средства, которые Унсет получила как лауреат Нобелевской премии, она потратила на благотворительные цели: на стипендии на одаренных детей, на создание школ для детей из бедных католических школ Норвегии и на поддержку молодых норвежских писателей.

Изучая жизнь, люди, чей день рождения — 20 мая, подвергают свои мысли и идеи тщательному анализу — благо, в способности к аналитике им не откажешь. Возможно, они бы и хранили свое мироощущение в сознании, но их физиология требует выражения не в меньшей мере.

Один из основоположников реализма в европейской литературе французский писатель Оноре де Бальзак выражал свое мироощущение на бумаге. Формула небес 20 мая подтолкнула его к созданию масштабного эпоса "Человеческая комедия", состоящего из 137 произведений, включающих романы с реальными и фантастическими сюжетами, многочисленными повестями и рассказами. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века.

Иногда может сложиться впечатление, что Тельцы, рожденные 20 мая, своими большими проектами и экспрессивным поведением просто ищут развлечения, опасаясь скуки. И это создает известные трудности для окружающих. Поскольку рожденные 20 мая в высшей степени откровенны в своих высказываниях и поступках, им попросту бывает недосуг изучить себя поглубже. Однако этот момент чрезвычайно важен для их духовной и нравственной эволюции. Рожденных 20 мая зачастую упрекают в поверхностном отношении к жизни, и это обвинение не лишено оснований. Но сфера интересов этих людей слишком обширна, а эффективность усилий чрезмерно высока. Потому-то и возникают сомнения в глубине их подхода к тем или иным вопросам.

И, действительно, Тельцы сегодняшнего дня находят свое применение буквально во всем.

Граф Эдуард Тотлебен вошел в историю как знаменитый военный инженер. Нидерландский шахматист и математик Макс Эйве — как пятый чемпион мира по шахматам. Израильский военный и государственный деятель Моше Даян — как министр обороны Израиля во время Шестидневной войны. А советский авиаконструктор Алексей Туполев - как создатель самых популярных самолетов под маркой "Ту".

Рожденных 20 мая всегда много: и по персональному количеству ярких и харизматичных личностей, рожденных сегодня, и по тому месту в пространстве, которое каждый из них занимает. Пожалуй, Тельцам дня сегодняшнего было бы замечательно усвоить два правила на каждый день: во-первых, неплохо было бы периодически останавливать тот внутренний моторчик, который заставляет их заводиться едва ли не с полоборота, а во-вторых — время от времени смотреть на себя со стороны. В противном случае они обречены страдать от бесконечной суеты и разбитых иллюзий. Ведь рожденные 20 мая умудряются с бешеной скоростью переключаться с одного проекта на другой. Их кредо формулируется следующим образом: "Вкус жизни — в ее многообразии". Однако наибольшего успеха добиваются те люди, кто целиком посвящает себя одному делу.

С успехом реализовались в жизни рожденные сегодня замечательный комедийный актер одессит Роман Карцев, легендарный британский рокер Джо Кокер, эпатажный российский поп-исполнитель Шура, красавица-певица Наталья Подольская, замечательные российские актеры Гоша Куценко, Алексей Гуськов и Олеся Судзиловская.

В мировой популярной культуре у рожденных 20 мая также обязательно должен быть свой представитель. И это, конечно же, легендарная американская певица армянского происхождения Шер. Эта ярчайшая представительница знака Тельца является одной из немногих артисток, получивших одновременно премии "Оскар", "Грэмми" и три "Золотых глобуса" за работу в кино, музыкальной и телевизионной индустриях, а также единственной исполнительницей в истории, чьи песни занимали первое место в хит-парадах США на протяжении пяти десятилетий (с 1960-х по 2010-е годы). Так много в пространстве Вселенной, как было певицы Шер, наверное, не было никого из рожденных 20 мая.

"На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно: чтобы ты был жив и чтобы у тебя все было хорошо", — так сказал в одном из интервью один из самых популярных российских писателей Борис Акунин, отмечающий сегодня свой день рождения. Живущим в бесконечной экспрессии однажды просто нужен отдых, когда можно прийти именно к такому человеку, о котором сказал Борис Акунин. Тогда и Формула небес будет для них чуть более уютной и комфортной.

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