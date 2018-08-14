"Все могут короли, все могут короли…"

Об амбициозности, царственности, благородстве, такте и мощной львиной энергии рожденных 15 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Но дружбы нет и той меж нами.

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно…

Так шутливо-иронически в своем гениальном стиле Пушкин через образ рожденного сегодня Наполеона дал описание амбициозного, тщеславного и заносчивого человека. А что же делать другим Львам-наполеонам, если пришлось родиться с похожей Формулой небес? Рассмотрим данную композицию подробнее.

Все Львы, рожденные 15 августа, едва ли не с колыбели были лидерами. Их поистине королевский подход даже к самым заурядным событиям является признаком такого стиля жизни, который не допускает скупости, самонадеянности или обыденности. Рожденные в этот день не бывают полностью поглощены мелкими деталями, предпочитая вместо этого сфокусировать свое внимание на главной линии, на большом шоу. Самое главное для них — это явить миру царственный и благородный лик, и люди, чей день рождения — 15 августа, сделают все необходимое для того, чтобы сохранить свое реноме.

Наполеон Первый Бонапарт стал для Вселенной одним из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада, он заложил основы современного французского государства. О своей львиной значимости Наполеон знал практически все, так как в его окружении с младенчества астрологов было больше, чем обычных слуг. Об этом красноречиво говорит фраза самого Наполеона: "Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном".

"Если, сохраняя свое ограниченное человеческое эго, ты мнишь себя сверхчеловеком, ты просто жертва собственной гордыни, игрушка собственной силы и орудие собственных иллюзий", — так говорил о стереотипе "сверхчеловека", к которому частенько стремятся некоторые особы, рожденные 15 августа, рожденный сегодня индийский философ, поэт и революционер Шри Ауробиндо.

Для Индии Ауробиндо сделал не меньше, чем Наполеон для Франции. Он стал одним из организаторов национально-освободительного движения, в результате деятельности которого Индия обрела независимость в 1947 году. И так уж распорядился небесный калькулятор, что День независимости Индии теперь отмечается 15 августа.

В своей эзотерической миссии гуру Ауробиндо стал основоположником интегральной йоги. Прекрасны слова гуру: "Ничего еще не потеряно, даже когда с человеческой точки зрения дело кажется проигранным или безнадежным. Все потеряно лишь тогда, когда душа отказывается от усилий".

Многих героев дня сегодняшнего, по примеру Наполеона или Ауробиндо, часто можно обнаружить во главе многочисленного семейного клана, деловой или общественной группы, и они на самом деле чувствуют себя наиболее уютно, занимая ответственный пост. Многие из рожденных 15 августа даже не представляют о своей имперской природе, хотя для других это более чем очевидно.

Женщины, рожденные 15 августа, окружены почетом и уважением. Их дом — дворец, муж — король, дети — принцы и принцессы. Мужчины, рожденные в этот день, наделены непревзойденным управленческим талантом, и им следует повиноваться без лишних вопросов.

Исторически сильные личности всегда были главными героями не менее героического и всемирно известного писателя Вальтера Скотта. Именно он является основоположником жанра исторического романа. "Авторитет происходит от разума, а не разум от авторитета; всякий авторитет, не признанный разумом, бессилен", — это был девиз писателя и всех его литературных героев по жизни.

Большую часть своих обширных знаний Скотт получил не в школе и университете, а с помощью самообразования. Все, что его интересовало, навсегда запечатлевалось в его феноменальной памяти. Ему не требовалось изучать специальную литературу перед тем, как сочинить роман или поэму. Колоссальный объем знаний позволял ему писать на любую тему.

Еще один факт из жизни Вальтера Скотта прекрасно раскрывает одну из замечательных характеристик Формулы небес рожденных 15 августа. В 1825 году на Лондонской бирже разразилась финансовая паника и кредиторы потребовали оплаты векселей. Ни издатель Скотта, ни владелец типографии не смогли уплатить наличными и объявили себя банкротами. Однако Скотт отказался последовать их примеру и взял на себя ответственность за все счета, на которых стояла его подпись, что составило 120 тысяч фунтов стерлингов. Причем долги самого Скотта составляли лишь малую часть этой суммы. Изнурительный литературный труд, на который он себя обрек, дабы выплатить огромный долг, отнял у него годы жизни. Но ведь репутация для рожденных 15 августа — это далеко не пустой звук.

Несмотря на ярко выраженные властные качества, люди, чей день рождения — 15 августа, обладают достаточным тактом, чтобы выслушать своего оппонента и, возможно, разделить его точку зрения, если она действительно заслуживает внимания. Доброта и душевное тепло не являются основными чертами характера рожденных 15 августа, но они должны культивироваться и поощряться ими. Это вовсе не означает, что рожденные 15 августа по своей сути жестоки или немилосердны. Просто их мощная, львиная энергия сметает все на своем пути, подобно огромной волне, которая не спрашивает разрешения у кораблей или ракушек, прежде чем обрушиться на них.

В кораблестроении львиная энергия также нашла свое достойное отражение. Сегодня пришел в наш мир выдающийся русский математик, изобретатель и кораблестроитель Алексей Крылов. Именно Крылов стал основателем русской школы кораблестроения и автором классических работ по теории колебания корабля на волнении, теории вибрации судов и их непотопляемости, теории гироскопов и внешней баллистике.

В музыке герои дня сегодняшнего также достигли замечательных высот. Рожденный сегодня русский композитор, пианист и дирижер Александр Алябьев вошел в историю как автор 200 романсов, шести опер и 20 музыкальных комедий. Визитной карточкой композитора на все времена стали романсы "Соловей" на стихи Антона Дельвига, "Зимняя дорога" на стихи Александра Пушкина и "Вечерний звон" на слова Ивана Козлова.

Не менее плодовитым композитором-Львом оказался рожденный сегодня советский композитор Микаэл Таривердиев. Композитор написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более ста песен и романсов, четыре балета, пять опер и множество концертов для разных инструментов. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего, "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром".

Визитной карточкой дирижера Георгия Гараняна был в СССР ансамбль "Мелодия", которым он успешно руководил. Ну а визитной карточкой самого ансамбля была музыка популярных советских композиторов в джазовой обработке. Первая же пластинка было продана тиражом четыре миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гараняна ансамбль записал 16 сольных пластинок-гигантов и девять пластинок-мини-альбомов. Сам же Гаранян, будучи выдающимся джазовым музыкантом, исполнял партию саксофона в фильмах "Бриллиантовая рука", "Мы из джаза" и в мультфильме "Ну, погоди".

К сожалению, большие ожидания от жизни у рожденных 15 августа оправдываются далеко не всегда. Поскольку любое ограничение их независимого стиля обычно встречается упорным сопротивлением, взывать к ним следует осторожно и тактично. Рожденные в этот день, отличаясь сентиментальностью, любят всяческие проявления восхищения и привязанности. Обычно Лев или Львица бывают счастливы, получая хорошую эмоциональную подпитку.

День сегодняшний подарил миру немало людей-брендов во всех сферах деятельности. Это и замечательная поэтесса Раиса Кудашева, придумавшая стихи к песне "В лесу родилась елочка". И легендарный советский волейболист Владимир Щагин, один из самых титулованных российских спортсменов, мастерски владевших кистевым ударом и виртуозным исполнителем подачи крюком. Легенда волейбола даже был однажды упомянут Юрием Визбором в песне "Волейбол на Сретенке".

И Коля Зять уже ужасный ставит кол,

Взлетев, как Щагин, над веревкой бельевой…

На вершины славы поднимался рожденный сегодня итальянский дизайнер Джанфранко Ферре, которого называли архитектором европейской моды. Блистали на театральных сценах и исполняли яркие роли в кино красавицы Львицы актрисы Валерия Заклунная, Людмила Хитяева и Екатерина Васильева.

Пронзительным сарказмом своих произведений и высказываний вошел в современную российскую сатиру писатель Виктор Шендерович. Четырьмя полученными "Оскарами" за лучшую режиссуру вошел в историю мирового кино мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту и двумя "Оскарами" за лучшую мужскую роль американский актер Бен Аффлек.

Самой высокооплачиваемой актрисой мирового кинематографа, по версии журнала "Форбс", за последние годы является рожденная сегодня американская актриса Дженнифер Лоуренс. Ну а рожденный сегодня российский исполнитель Тимати, по версии того же журнала, по результатам за 2017 год занял четвертое место среди самых богатых персон шоу-бизнеса. Так что рожденные 15 августа во всех сферах жизни и деятельности личности яркие и далеко не последние.

Из недостатков, которые очень мешают жить этим харизматичным Львам, можно отметить, наверное, лишь один. Дело в том, что рожденным 15 августа довольно трудно контролировать свои эмоции, бьющие через край. Поэтому они могут сгоряча наделать глупостей, о которых потом будут сожалеть не один день. В связи с этим рекомендуется немного терпимости и внимания к нуждам других. И многие проблемы этих людей решатся сами собой.

"Пока ты еще можешь сделать вдох, ты борешься. Ты дышишь… продолжай дышать", — так говорил героический охотник Хью Гласс из фильма "Выживший" героя дня сегодняшнего режиссера Гонсалеса Иньяритту. Рожденные 15 августа — всегда герои и всегда настоящие борцы. В этом их геройская Формула небес.

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