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Как ухаживать за кизильником, чтобы он радовал глаз

Рассказываем, что любит кизильник

2:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Кизильник — это красивый и полезный кустарник, который можно встретить во многих садах и парках. Его яркие красные ягоды и красивые листья делают его популярным у многих садоводов. Но как за ним правильно ухаживать, чтобы он радовал глаз и приносил пользу?

Рассказываем, что любит кизильник
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кизильник любит солнечные места. Поэтому выбирайте для него открытые участки сада или парка, где он будет получать достаточно солнечного света. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Кизильник не любит затопленных мест, поэтому избегайте посадки его в низинах или на местах, где вода может застаиваться.

Посадка кизильника лучше всего проводить весной или осенью. Выбирайте молодые растения с хорошо развитой корневой системой. Расстояние между кустарниками должно быть не менее 1,5 метра, чтобы они имели достаточно места для роста и развития.

После посадки необходимо обеспечить кизильнику достаточное количество влаги. Он любит умеренный полив, поэтому следите за тем, чтобы почва вокруг него всегда была влажной, но не переувлажненной. В период сильной жары поливайте кустарник чаще, но не забывайте, что он не любит застоя воды.

Кизильник нуждается в регулярной подкормке. Лучше всего использовать комплексные удобрения для кустарников. Подкармливайте его весной и осенью, чтобы он получал достаточное количество питательных веществ для роста и развития.

Один из важных аспектов ухода за кизильником — это обрезка. Она необходима для формирования кустарника и поддержания его здоровья. Обрезку проводят весной или осенью, удаляя сухие и поврежденные ветки, а также придавая кустарнику желаемую форму.

Кизильник может страдать от различных вредителей и болезней, поэтому важно проводить регулярные осмотры и своевременно принимать меры по их устранению. Если вы заметили на кустарнике признаки поражения, обратитесь к специалисту или используйте специальные средства для борьбы с вредителями и болезнями.

Кустарник кизильник – посадка и уход: размножение кизильника, виды и сорта кизильника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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