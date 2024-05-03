Эксперты предупреждают: эти растения могут навредить вашей кошке

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Какие растения в нашем доме могут навредить кошкам

1:23
Зоосфера » Кошки

Кошки обладают тонким чувством к ароматам, и это влияет на их восприятие различных растений в доме.

Какие растения в нашем доме могут навредить кошкам
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Особый интерес у них вызывает кошачья мята, из-за содержания в ней непеталактона, который вызывает у них чувство радости и возбуждения. 

Валериана, другой популярный выбор для кошек, содержит актинидин, который вызывает у кошек сильное возбуждение, похожее на экстаз. Однако реакция на валериану может сильно варьироваться среди кошек в зависимости от их генетических особенностей, и у некоторых кошек может не вызывать никакого эффекта.

Владельцам следует с осторожностью использовать валериану, так как чрезмерное воздействие может привести к перевозбуждению и стрессу.

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами для человека, также может оказывать релаксирующее влияние на кошек, помогая им справляться со стрессом и беспокойством.

Это делает лаванду полезной при создании спокойной обстановки в доме, особенно во время стрессовых ситуаций для животного, таких как переезды или визиты к ветеринару.

Сельдерей же, хотя и кажется необычным выбором для кошки, может привлекать её благодаря своей текстуре и аромату. Фталаты в сельдерее могут стимулировать кошек, хотя их воздействие значительно мягче, чем у кошачьей мяты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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