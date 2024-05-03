Изысканный стиль без лишних затрат: секреты ухода за собой в домашних условиях

Изысканный стиль: как его достигнуть в своем доме с помощью трех продуктов

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы достичь роскошного образа, не обязательно тратить большие суммы денег. Вот несколько правил, которые помогут вам выглядеть стильно и элегантно.

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Проводите пилинг. Регулярные процедуры пилинга помогут вашей коже выглядеть сияющей и гладкой. Попробуйте всесезонный пилинг на основе миндальной кислоты Depiltouch Professional. Этот продукт удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи, делая ее ровной и стимулируя процессы самоомоложения.

Используйте сыворотку. Добавьте в свой уход сыворотку Depiltouch Professional, чтобы ваша кожа оставалась гладкой и молодой. Благодаря церамидам, фосфолипидам, сквалану, феруловой кислоте, витамину С и другим активным компонентам, эта сыворотка борется с пигментацией, неровным тоном и придает коже молодость и сияние.

Ухаживайте за волосами. Здоровые и ухоженные волосы также важны для создания роскошного образа. Попробуйте ухаживающие продукты от EPICA PROFESSIONAL для проведения SPA-процедур в домашних условиях. Масло арганы и жожоба, а также фитостволовые клетки виноградных косточек помогут вам достичь шелковистых и упругих волос.