От спокойствия до тревоги: позы кошки во время сна могут раскрыть её истинные чувства

О чём говорит поза спящего кота

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение кошек во время сна может многое рассказать о их настроении и самочувствии, отражая природные инстинкты их диких предков.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, домашние кошки часто спят, свернувшись калачиком и обернув хвост вокруг себя, что помогает сохранить тепло и делает их менее заметными для потенциальных хищников.

Когда кошка лежит на боку, вытянувшись, это говорит о её комфорте и расслаблении. Это положение может также указывать на то, что кошке жарко, но чаще всего это признак того, что она чувствует себя уверенно.

Кошки также могут выбирать для сна закрытые и укромные места, такие как коробки или шкафы, что позволяет им чувствовать себя в безопасности.

Спящая кошка с открытым животом показывает, что она чувствует себя полностью защищенной и спокойной, так как живот является одной из самых уязвимых частей её тела.

Если кошка спит на высоте, свешивая лапы, это также отражает её ощущение безопасности, наследуемое от диких кошек, которые спят на деревьях, где чувствуют себя недосягаемыми для хищников.