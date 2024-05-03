Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордные штрафы в России: камеры выписывают миллионы постановлений

Рост числа штрафов через дорожные камеры в России: анализ МВД

1:45
Авто

В 2023 году в России значительно увеличилось количество штрафов за нарушения ПДД, выписанных с помощью дорожных камер. Общее число постановлений достигло 221 миллиона, из которых 92% были выданы на основании данных с камер. Самыми распространёнными нарушениями, фиксируемыми камерами, стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков и проезд на красный свет.

Рост числа штрафов через дорожные камеры в России: анализ МВД
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Активно используемые дорожные камеры стали также фиксировать использование водителями телефонов без гарнитуры и непристегнутые ремни безопасности. Всего в России в 2023 году насчитывалось 25,2 тысячи стационарных комплексов фото-видеофиксации, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году. Также увеличилось количество камер, установленных на автомобилях ГИБДД.

Сотрудники полиции вручную оформили 19,1 миллиона постановлений о штрафах, что на 7% меньше по сравнению с 2022 годом. Среди нарушений, пресеченных непосредственно полицейскими, наиболее частыми были нарушения использования ремня безопасности.

Расширение функционала дорожных камер и применение технологии нейросетей позволяет эффективнее выявлять нарушения, в том числе такие, как использование телефона во время вождения и неправильное использование внешних световых приборов. Эти данные подтверждают тенденцию к увеличению автоматизации процесса контроля дорожного движения и выявления нарушений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
На Подмосковье обрушатся заморозки в первых числах мая
Отдых в Сочи оказался дороже чем в Дубае
В России ужесточили контроль за использованием ремней безопасности
Потребление богатой мелатонином пищи связано с улучшением эмоций у пожилых
Дэниел Рэдклифф вспомнил, что обязан своей карьере Джоан Роулинг
Раскрыт вред обезжиренных продуктов
Как устроить аферу на 96 млн. рублей со страховками и получить условный срок?
Капуста богата витаминами и микроэлементами
Тёртый пирог с яблоками: получается хрустящим, с умеренно сладкой начинкой
Список самых опасных игрушек для кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников