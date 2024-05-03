Рекордные штрафы в России: камеры выписывают миллионы постановлений

Рост числа штрафов через дорожные камеры в России: анализ МВД

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В 2023 году в России значительно увеличилось количество штрафов за нарушения ПДД, выписанных с помощью дорожных камер. Общее число постановлений достигло 221 миллиона, из которых 92% были выданы на основании данных с камер. Самыми распространёнными нарушениями, фиксируемыми камерами, стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков и проезд на красный свет.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Активно используемые дорожные камеры стали также фиксировать использование водителями телефонов без гарнитуры и непристегнутые ремни безопасности. Всего в России в 2023 году насчитывалось 25,2 тысячи стационарных комплексов фото-видеофиксации, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году. Также увеличилось количество камер, установленных на автомобилях ГИБДД.

Сотрудники полиции вручную оформили 19,1 миллиона постановлений о штрафах, что на 7% меньше по сравнению с 2022 годом. Среди нарушений, пресеченных непосредственно полицейскими, наиболее частыми были нарушения использования ремня безопасности.

Расширение функционала дорожных камер и применение технологии нейросетей позволяет эффективнее выявлять нарушения, в том числе такие, как использование телефона во время вождения и неправильное использование внешних световых приборов. Эти данные подтверждают тенденцию к увеличению автоматизации процесса контроля дорожного движения и выявления нарушений.