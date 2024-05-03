Кому не рекомендуется есть фасоль: запомните раз и навсегда

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Фасоль не стоит есть в пожилом возрасте и беременным

1:19
Здоровье

Фасоль — здоровая пища, но не для всех. В статье вы узнаете, кому вредно употреблять фасоль.

Фасоль не стоит есть в пожилом возрасте и беременным
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кому нельзя есть фасоль

Фасоль — трудноперевариваемая пища, которая противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Например, при гастрите, холецистите, колите, язве.

Фасоль также следует с осторожностью употреблять беременным женщинам и тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями.

Кроме того, фасоль может не подходить для рациона пожилых людей, так как ферментативная способность снижается с возрастом. Следует значительно сократить потребление, но не исключать фасоль полностью.

Как избежать газообразования из-за фасоли

Диетологи советуют есть фасоль с водорослями комбу. Они сделают кожуру фасоли мягче, а мякоть более однородной. Эти водоросли также могут помочь пищеварению, поскольку они содержат ферменты, которые расщепляют рафинированные сахара в бобах, вызывающие газообразование и вздутие живота.

Кроме того, вы можете замочить фасоль в воде на несколько часов, а затем приготовить ее. Вы можете готовить в той же воде, в которой замачивалась фасоль, или вы можете слить эту воду и добавить свежую.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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