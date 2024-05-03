Как выполнять упражнения 5x10, чтобы они эффективно сформировали ваши ягодицы в кратчайшие сроки

Тренировка 5x10, которая поможет вам сформировать ягодичные мышцы

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В совокупности три ягодичные мышцы — большая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца и минимальная ягодичная мышца — составляют самую большую группу мышц в вашем теле. Они также играют активную роль во многих повседневных действиях, таких как ходьба, бег и приседания. Таким образом, поддержание достаточной силы в этой группе мышц имеет решающее значение для того, чтобы вы двигались хорошо и без травм.

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Следующие упражнения нацелены не только на ягодичные мышцы, но и на квадрицепсы, икры, бедра и основные мышцы для всесторонней тренировки нижней части тела. Они также требуют равновесия и устойчивости, поэтому вы можете улучшить свою осанку и координацию и снизить риск возникновения болей в пояснице.

1. Отведение бедра стоя.

Встаньте, поставив ноги вместе, и перенесите вес тела на левую ногу.

Поднимите левую ногу в сторону на 2 — 3 секунды, поднимая ее как можно выше, не наклоняясь и не теряя равновесия.

Опустите ногу обратно вниз, чтобы свести бедра вместе.

Делайте по 10 упражнений на каждую ногу.

Совет. Встаньте прямо и держите верхнюю часть тела центрированной на протяжении всего движения. Двигаться следует только бедрами.

2. Удар ослом.

Начните с четверенек, расположив запястья ниже плеч, а колени ниже бедер.

Прижимая бедра к земле и согнув колени под углом 90 градусов, напрягите ягодичные мышцы и поднимите правую ногу к небу, как будто вы топаете подошвой ботинка по потолку.

Следите за тем, чтобы мышцы были напряжены, и не выгибайте спину.

Делая вдох, опускайте ногу обратно вниз.

Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Держите основные мышцы задействованными во время всего движения, а спину прямой. Поднимайте ногу только на высоту бедра.

3. Пожарный гидрант.

Начните стоя на четвереньках, поджав пальцы ног и согнув ступни.

Расположите колени прямо под бедрами, а плечи — прямо над запястьями.

Сохраняя 90-градусный изгиб правой ноги, медленно поднимите и разведите согнутую ногу наружу.

Вытягивайте шею и челюсть подальше от плеч, не горбитесь.

Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Держите основные мышцы задействованными в течение всего движения. Поднимая рабочую ногу, не позволяйте своему весу переноситься на опорную сторону. Поднимайте ногу только на высоту бедра.

4. Болгарское раздельное приседание.

Встаньте примерно в трех футах перед тренировочной скамьей или стулом, отвернувшись от них.

Упираясь правой ногой в пол, поднимите левую ногу на скамью, поджав пальцы ног.

Вытянув плечи и бедра вперед, перенесите вес своего тела главным образом на правую пятку.

Согните правое колено под углом 90 градусов. Одновременно согните левое колено и опустите к земле.

Надавите на правую пятку и выпрямите переднюю ногу, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Приседая, опускайтесь прямо. Держите спину прямой, избегайте сгибания в пояснице и наклонов вперед.

5. Ягодичный мостик.

Лягте на спину, руки по швам, ступни прижаты к земле, колени согнуты.

На выдохе сожмите ягодичные мышцы, надавите на пятки и поднимите бедра к небу.

Поднимайте бедра до тех пор, пока они не образуют диагональную линию от колен к бедрам и груди.

Остановитесь здесь на минутку.

Выполните движение в обратном направлении и вернитесь в исходное положение.

Совет. Упритесь пятками в землю, чтобы оторвать бедра от пола. Избегайте поднимать бедра слишком высоко.