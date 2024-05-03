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Как выполнять упражнения 5x10, чтобы они эффективно сформировали ваши ягодицы в кратчайшие сроки

Тренировка 5x10, которая поможет вам сформировать ягодичные мышцы

4:15
Спорт

В совокупности три ягодичные мышцы — большая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца и минимальная ягодичная мышца — составляют самую большую группу мышц в вашем теле. Они также играют активную роль во многих повседневных действиях, таких как ходьба, бег и приседания. Таким образом, поддержание достаточной силы в этой группе мышц имеет решающее значение для того, чтобы вы двигались хорошо и без травм.

Тренировка 5x10, которая поможет вам сформировать ягодичные мышцы
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Следующие упражнения нацелены не только на ягодичные мышцы, но и на квадрицепсы, икры, бедра и основные мышцы для всесторонней тренировки нижней части тела. Они также требуют равновесия и устойчивости, поэтому вы можете улучшить свою осанку и координацию и снизить риск возникновения болей в пояснице.

1. Отведение бедра стоя.

  • Встаньте, поставив ноги вместе, и перенесите вес тела на левую ногу.
  • Поднимите левую ногу в сторону на 2 — 3 секунды, поднимая ее как можно выше, не наклоняясь и не теряя равновесия.
  • Опустите ногу обратно вниз, чтобы свести бедра вместе.
  • Делайте по 10 упражнений на каждую ногу.

Совет. Встаньте прямо и держите верхнюю часть тела центрированной на протяжении всего движения. Двигаться следует только бедрами.

2. Удар ослом.

  • Начните с четверенек, расположив запястья ниже плеч, а колени ниже бедер.
  • Прижимая бедра к земле и согнув колени под углом 90 градусов, напрягите ягодичные мышцы и поднимите правую ногу к небу, как будто вы топаете подошвой ботинка по потолку.
  • Следите за тем, чтобы мышцы были напряжены, и не выгибайте спину.
  • Делая вдох, опускайте ногу обратно вниз.
  • Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Держите основные мышцы задействованными во время всего движения, а спину прямой. Поднимайте ногу только на высоту бедра.

3. Пожарный гидрант.

  • Начните стоя на четвереньках, поджав пальцы ног и согнув ступни.
  • Расположите колени прямо под бедрами, а плечи — прямо над запястьями.
  • Сохраняя 90-градусный изгиб правой ноги, медленно поднимите и разведите согнутую ногу наружу.
  • Вытягивайте шею и челюсть подальше от плеч, не горбитесь.
  • Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Держите основные мышцы задействованными в течение всего движения. Поднимая рабочую ногу, не позволяйте своему весу переноситься на опорную сторону. Поднимайте ногу только на высоту бедра.

4. Болгарское раздельное приседание.

  • Встаньте примерно в трех футах перед тренировочной скамьей или стулом, отвернувшись от них.
  • Упираясь правой ногой в пол, поднимите левую ногу на скамью, поджав пальцы ног.
  • Вытянув плечи и бедра вперед, перенесите вес своего тела главным образом на правую пятку.
  • Согните правое колено под углом 90 градусов. Одновременно согните левое колено и опустите к земле.
  • Надавите на правую пятку и выпрямите переднюю ногу, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Совет. Приседая, опускайтесь прямо. Держите спину прямой, избегайте сгибания в пояснице и наклонов вперед.

5. Ягодичный мостик.

  • Лягте на спину, руки по швам, ступни прижаты к земле, колени согнуты.
  • На выдохе сожмите ягодичные мышцы, надавите на пятки и поднимите бедра к небу.
  • Поднимайте бедра до тех пор, пока они не образуют диагональную линию от колен к бедрам и груди.
  • Остановитесь здесь на минутку.
  • Выполните движение в обратном направлении и вернитесь в исходное положение.

Совет. Упритесь пятками в землю, чтобы оторвать бедра от пола. Избегайте поднимать бедра слишком высоко.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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