О развитии страхового бизнеса в ДНР

Донецкая компания "Хатхор" начала выдачу полисов ОСАГО, действующих по всей России. Продажа полисов осуществляется в соответствии с Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. N 5-ФКЗ.
СК "Хатхор" стала членом Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков. В декабре 2023 года компания получила лицензию Центрального банка России.
В ДНР республиканский закон об ОСАГО принят в мае 2019 года. Выдача полисов началась с августа 2020 года. Водителям, выезжающим на автомобиле с территории ЛНР и ДНР, полис ОСАГО обязателен.
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