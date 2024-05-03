О развитии страхового бизнеса в ДНР

СК "Хатхор" открыла свои офисы в ДНР

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Донецкая компания "Хатхор" начала выдачу полисов ОСАГО, действующих по всей России. Продажа полисов осуществляется в соответствии с Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. N 5-ФКЗ.

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СК "Хатхор" стала членом Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков. В декабре 2023 года компания получила лицензию Центрального банка России.

В ДНР республиканский закон об ОСАГО принят в мае 2019 года. Выдача полисов началась с августа 2020 года. Водителям, выезжающим на автомобиле с территории ЛНР и ДНР, полис ОСАГО обязателен.