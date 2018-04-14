Астролог: рожденные 14.04 консервативны

О традиционности, консервативности, в то же время незаурядности и проницательности рожденных 14 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Создавать традиции и следовать им — задача трудная и долговременная. Вечно несущиеся вперед представители знака Овна, как правило, предпочитают новаторство и авангард. Ведь само понятие традиция — это набор представлений, обычаев, навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из поколение в поколение. В традиционности особенно преуспевают рожденные под знаком Рака и Козерога. Но и среди Овнов есть поклонники традиций. И рожденные 14 апреля среди них особенно заметны.

Среди картографов редко можно отыскать представителей знака Овна. Составлять карты — дело долгое, точное и чрезвычайно утомительное. Но именно рожденному сегодня фламандскому картографу Абрахаму Ортелию принадлежит издание первого в истории географического атласа современного типа.

Ортелий составил и выпустил атлас, содержащий 70 карт. Его творение было названо "Зрелище круга земного" и до 1624 года переиздавалось более 40 раз на шести европейских языках.

Рожденные 14 апреля питают огромное уважение к традициям. Как правило, увлеченные историей (и наукой как таковой, и изучением конкретных исторических событий), они пытаются утвердиться в роли поистине незаурядной личности.

Такой незаурядной личностью в истории стал рожденный сегодня русский государственный деятель, министр иностранных дел Российской империи граф Николай Румянцев. Помимо его выдающихся достижений на дипломатической службе, следует отметить то, что Румянцев положил основу библиотечному делу в России.

В знаменитый кружок Румянцева входили более 200 филологов, историков и археографов, которые осуществляли поиск и копирование исторических источников для их публикации, издавали труды по истории, покупали рукописи, старопечатные книги, монеты. Так появился первый Румянцевский музей, а на его основе с 1862 года стала действовать первая публичная библиотека в России.

Традицию изготавливать лучшие скрипки своего времени принял от своего отца Джузеппе Гварнери его сын, рожденный сегодня замечательный скрипичный мастер Пьетро Гварнери. Пьетро стал последним представителем скрипичной династии Гварнери в истории, который в изготовлении скрипок достиг недосягаемого совершенства, совмещая кремонскую и венецианскую техники изготовления. В настоящее время подлинных скрипок Пьетро Гварнери осталось крайне мало, но на антикварном рынке их стоимость остается чрезвычайно высокой.

Овны, рожденные 14 апреля, не очень комфортно чувствуют себя в условиях перемен и наибольшей эффективности в своей деятельности добиваются, лишь ощущая твердую почву под ногами. Они всегда стараются держать руку на пульсе времени, в котором они живут. Им свойственна глубокая проницательность, способная сделать прогноз на будущее. Эти люди не склонны к переменам ради перемен — напротив, они чрезвычайно консервативны.

"Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия", — эта знаменитая фраза рожденного сегодня премьер-министра России Петра Столыпина как нельзя лучше раскрывает традиционализм рожденных сегодня Овнов. Но при всем своем консерватизме и опоре на традиционные устои русского крестьянства Столыпин оставался ярчайшим представителем своего мощного и решительного знака Овна.

Тяжело переживший убийство Столыпина философ Василий Розанов писал: "Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека: вот этого "воина", вставшего на защиту, в сущности, России". Столыпин, возможно, первым в истории современной России создал традицию, которую философ Иван Ильин определил как возрождение России. Рождаться снова, рождаться заново — именно эту миссию завещал Столыпин своим потомкам и соотечественникам.

Когда мы слышим высказывания музыкальных критиков про классику рока или про чье-то исполнение в лучших традициях рок-музыки, мы, видимо, предполагаем, что кто-то и когда-то эти традиции заложил в этом жанре. Основателей традиций этого направления в музыкальной культуре было несколько. Но имя рожденного сегодня Овна Ричи Блэкмора знает каждый из поклонников рок-музыки и как основателя культовой группы Deep Purрle, и как одного из самых значительных и влиятельных гитаристов XX века.

И именно в гитарной технике исполнения многих музыкальных композиций Блэкмор и установил свои традиции. Исполняя заглавный инструментальный трек (обработку "Девятой симфонии" Бетховена со своей импровизацией), Блэкмор говорил: "Я нахожу блюз слишком органическим, а академическую музыку слишком дисциплинированной. Я всегда застревал в музыкальном нейтралитете". Вот этот нейтралитет и стал фирменным стилем музыканта. В этом стиле Ричи Блэкмор создал десятки своих хитов, включая знаменитую песню "Дым над водой", и вошел в историю своим фирменным гитарным рифом, исполненным щипком двумя пальцами двух струн.

Традиции русской бытовой комедии заложил рожденный сегодня замечательный русский драматург Денис Фонвизин. Александр Пушкин очень высоко ценил веселость в людях и крайне сожалел, что в русской литературе после Фонвизина "так мало истинно веселых сочинений". Именно "веселость" была названа Пушкиным главным дарованием Фонвизина.

Прямую преемственность с комедиями Фонвизина не отрицал и Николай Гоголь, сообщая, что черпал в произведениях драматурга вдохновение для "Женитьбы" и "Ревизора".

Блестяще отзывался о Фонвизине Александр Герцен, находя в его произведениях "демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронзать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией".

Фонвизин необычайно саркастичен — это правда. Гоголь и Герцен не отставали от своего предшественника. Ну а то, что все трое саркастичных литератора были рождены под знаком Овна, — так уж сработала их Формула небес.

Пропаганда трезвого образа жизни стала традиционным занятием для рожденного сегодня основоположника мировой нейрохирургии, британского нейрофизиолога Виктора Горслея. Именно этот яркий представитель знака Овна совершил первую в истории операцию по удалению спинальной опухоли.

Но главную войну Горслей объявил алкоголизму. Наблюдая за множеством поступающих в его больницу пострадавших вследствие алкоголизма, Горслей становится председателем Британского медицинского общества трезвости. И даже пишет специальную книгу "Алкоголь и человеческий организм", которая вот уже более ста лет является настольной книгой для врачей-наркологов и пособием по здоровому образу жизни.

Современные феминистки относятся к Виктору Горслею как к своему идеологическому наставнику, так как ученый всячески поддерживал общественные движения эмансипации женщин.

Особенностью рожденных 14 апреля является не революционное бунтарство, как часто происходит с представителями знака Овна, а эволюционное развитие. При этом в основе любых их эволюционных преобразований лежит стремление защитить именно традиционные ценности. Они чтут близкие им по духу старые добрые традиции сами, но одновременно пытаются создавать новые традиции, исходя из своих задач и возможностей.

Такую традицию заявила своими возможностями, рожденная сегодня талантливая американская актриса Эбигейл Бреслин, которая была номинирована в 2007 году на премию "Оскар" в категории лучшая актриса второго плана за фильм "Маленькая мисс Счастье". Уникальность этой номинации состояла в том, что впервые в истории Американской киноакадемии номинацию получила актриса, которой на тот момент было всего лишь 11 лет.

Нарушением всех общепринятых традиций стал семейный союз рожденной сегодня замечательной советской актрисы Овна Лидии Вертинской и блистательного шансонье Овна Александра Вертинского. Молодой Лидии на момент создания семьи было 19 лет, а Вертинскому — 53. Ни семья Лидии, ни ее окружение не приняли этот брак. Но кто может остановить двух влюбленных, красивых и талантливых Овнов? Какая традиция может их убедить, что возрастная разница в 34 года может быть помехой счастью?

Вертинские прожили вместе 15 лет. Лидия Вертинская пережила своего любимого мужа на 57 лет, так ни разу после его смерти и не вышла замуж, вырастив и воспитав двух прекрасных дочерей, красивых и талантливых российских актрис Марианну и Анастасию Вертинских.

Традиции, устои, обычаи и правила не в состоянии нарушить естественную потребность человека выбирать только свой путь в жизни, свою дорогу и свою колею. И поэтому многие Овны, рожденные сегодня, между традициями и счастьем всегда выберут счастье. И если общепринятые традиции мешают счастью Овнов, они просто создадут свои традиции и будут счастливыми. Такова их Формула небес.

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