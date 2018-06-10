Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 10.06 непостоянны

Общество » Наследие » Формула небес

О стойкости, философичности, двойственности и аналитических способностях рожденных 10 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"Если маятник не могут остановить, его раскачивают еще сильнее" — вот в этой распространенной фразе заложена суть Формулы небес рожденных сегодня Близнецов.

Жизнь людей, родившихся 10 июня, состоит из взлетов и падений. Кому-то из них удается управлять своей двойственной натурой и примирить противоположности и в своем характере, и в отношениях с внешнем миром. Тогда они испытывают и счастье, и грусть и противостоят и комическим, и драматическим ситуациям в их жизни. Но многим из рожденных сегодня приходится следовать за маятником жизни, погружаясь из света в тень и выныривая обратно. И тогда долгожданная активность появляется в жизни этих Близнецов лишь тогда, когда они уже доведены до отчаяния.

На самом деле, можно сказать, что рожденные 10 июня не боятся ничего и боятся всего одновременно. Так устроена их Формула небес. Но эта формула сегодня подарила миру ярких и неординарных личностей.

"Художник велик тем, что, постигая тайны мира, создает свой мир", — так писал о художниках рожденный сегодня русский художник, реставратор и педагог Илья Глазунов.

Илья Глазунов при работе всегда использовал классическую музыку и утверждал, что при написании портрета ему необходимо обязательно почувствовать внутреннюю музыку того человека, чей портрет он писал. Каждый портрет был экзаменом для мастера, и, как он сам говорил, он не мог быть безразличен к тому кого он пишет: "Каждый человек — Вселенная, каждый необычайно интересен: и строитель, и космонавт, и знаменитая актриса, и шахтер, и студент. Нарисовать человека вовсе не означает нарисовать ему комплимент — нет, только сказать правду! И он должен быть похож, иначе это не портрет. Портрет — документ человеческого духа, реальная форма гуманизма".

Рожденная сегодня королева русской песни Людмила Зыкина не любила позировать художникам и несмотря на многочисленные просьбы своего друга и собрата по Формуле небес Ильи Глазунова так и не стала героиней его портрета. Людмила Зыкина была и остается настоящей легендой советской эстрады. Ее голос называли лучшим в СССР, а ее песни — народным достоянием страны. Ей рукоплескали простые люди и высокопоставленные чиновники. Но судьба певицы совсем не была светлой и беззаботной.

С первого взгляда может показаться, что рожденные 10 июня — счастливые везунчики, но на самом деле в душе их сокрыты глубокие тайны, страсти и страдания. Основываясь на собственном опыте, рожденные 10 июня приходят к пониманию сути взаимодействия света и тьмы в масштабах всей Вселенной. Они обладают способностью почувствовать как грустные, так и радостные стороны любых житейских ситуаций. И каждый из рожденных сегодня от природы становится блестящим философом и психоаналитиком. Вопросы сексуальности, смерти, разрушения, страсти и жестокости представляют для них особый интерес и нередко становятся главной темой для их размышлений.

Как правило, в людях, рожденных 10 июня, чрезвычайно развиты аналитические способности — они обожают экспериментировать, исследовать и теоретизировать.

И когда теории превращаются в практику, тогда Формула небес дарит миру замечательного исследователя Северной Америки Жака Маркетта. Поборовший природный страх, так свойственный многим рожденным сегодня, Жак Маркетт стал первопроходцем и основателем ряда миссионерских постов в США и Канаде, из которых впоследствии развились современные крупные города Чикаго и Су-Сен-Мари.

Не менее смелыми поступками вошел в историю американский врач Фредерик Кук, который 21 апреля 1908 года первый в истории человечества достиг Северного полюса, а двумя годами раньше первым взошел на вершину горы Мак-Кинли.

Первой в истории чернокожей актрисой, удостоенной премии "Оскар", стала рожденная сегодня Хэтти Макдэниел. Актриса была также профессиональной певицей и комедианткой, выступала на театральной сцене и снималась на телевидении. Помимо этого, она первая чернокожая певица, исполнившая свои песни на американском радио. Сама актриса снялась более чем в 300 фильмах, но в большинстве из них ее имя даже не указывалось в титрах.

Если Близнецам, рожденным 10 июня, удается договориться со своим врожденным тяготением к мрачным сторонам жизни, то, обращая свои интересы в здоровое русло, они обязательно обретают и счастье, и жизнерадостность, и успех. Если люди, чей день рождения — 10 июня, обратят свои интересы в здоровое и жизнерадостное русло, тогда успех и счастье не станут для них проблемой и они будут жить в волшебной стране.

В такой стране очутилась однажды легенда Голливуда Джуди Гарленд и прожила в ней долго и счастливо, вышла замуж и родила дочь, которую весь мир узнал чуть позже как Лайзу Минелли.

Исполнительницу роли главной героини Дороти Гейл в фильме "Волшебник из стран Оз" Джуди Гарленд обожала Америка многих поколений. За эту роль актриса получила премию "Оскар", а сам фильм неизменно вот уже скоро 80 лет находится в списке самых популярных фильмов XX века.

"Для того, чтобы хорошо выглядеть, вы должны абсолютно честно оценить свое тело и признать все его достоинства и недостатки", — так рекомендует относиться к себе рожденная сегодня британская актриса Элизабет Херли. Именно она и становится в нашей рубрике шестым по счету Близнецом, попавшим в десятку самых сексуальных актеров и актрис XX века.

"Жизнь, как маятник: чем сильнее ты страдаешь, тем безумнее затем счастье; чем глубже печаль, тем более яркой будет радость", — так писала рожденная под знаком Близнецы Айседора Дункан. Рожденная не 10 июня, но эта ее фраза прекрасно иллюстрирует Формулу небес рожденных сегодня.

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Пизанская башня: и все-таки она стоит Пизанская башня: и все-таки она стоит
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы гороскоп день рождения
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 10.06 непостоянны
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Необычная неделя
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Читательский топ
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Почему Россия никогда не захватит Украину
Сейчас читают
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Видео 
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир Видео 
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Необычная неделя
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно Видео 
Кризис жанра: почему левые в России терпят провал за провалом
Партии
Кризис жанра: почему левые в России терпят провал за провалом
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику Видео 
Новости Все >
Пизанская башня: и все-таки она стоит
Дипломаты предупредили: похоже, ВСУ готовят Донбассу войну
Команда - победитель Кубка России-2018 обанкротилась
Врачи: рассказали, как убивает одиночество
Спасайся кто может? Отток капитала из России вырос на 24%
Цена на бензин поднимется до 60 рублей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс

Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении  ЛНР и ДНР.

Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Украина
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Политика
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Украина
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Украина
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса

Депутаты Верховной Рады Украины обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе.

Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украина
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Мир
Россия завоюет Украину за пару дней
Мир
Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения

Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.

Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Культура
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Украина
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Происшествия
62 школьника на Урале отравились котлетой "Здоровье"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.06 непостоянны Соломон Соловьев Василий Амирджанов Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ Василий Амирджанов Любовь Степушова Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше? Любовь Степушова
Комментарии
Wall Street Journal: Путин тайно попросил срочной встречи с Трампом
Открытие 12-летней девочки: все американские президенты - родственники Елизаветы II
СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Социологи: Россию накрыло небывалой волной патриотизма
СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Путин признался: преемник может быть выбран из губернаторов
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Почему Россия никогда не захватит Украину
"Выпил? Дуй пешком!": нейросеть запретит такси возить пьяных
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Пизанская башня: и все-таки она стоит
СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион
СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?

Каждый гражданин Канады ежегодно "жертвует" около $77 высокодоходным нефтегазовым компаниям через государственные субсидии. А как дела обстоят в России?

Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Евросоюз
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался