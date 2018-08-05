Ну очень дорогой Лев Энди Уорхол

О страсти к экспериментам, везении, любви ко всему уникальному и фантастическому рожденных 6 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Переведите исследователя, привыкшего к обычной лаборатории, в мраморный творец, и произойдет одно из двух: либо он победит мраморный дворец, либо дворец победит его. Если верх одержит исследователь, дворец превратится в мастерскую и станет похож на обыкновенную лабораторию; но если верх одержит дворец — исследователь погиб", — эту замечательную фразу произнес однажды рожденный сегодня британский бактериолог лауреат Нобелевской премии Александр Флеминг.

Этот выдающийся ученый в 1999 году был внесен в список самых важных для человечества людей XX века, который впервые выделил лекарство из плесневых грибов под названием пенициллин и остался в истории человечества отцом первого антибиотика. Население Земли в начале XX века составляло чуть более одного миллиарда человек, через 100 лет оно приближается к семи миллиардам. Думаю, что количество сохраненных человеческих жизней благодаря открытию пенициллина и в дальнейшем других антибиотиков за последние 70 лет исчисляется десятками, а возможно, и сотнями миллионов.

Львы, рожденные 6 августа, имеют страсть к экспериментам. Непостижимым образом они оказываются в центре событий, носящих весьма экстраординарный характер, возможно, в таких, которые случаются один раз в жизни. Некоторые из этих событий кажутся совершенно невероятными или даже имеющими божественное происхождение. В медицине божественное происхождение чего-либо называют обычно случайное открытие. Именно такое открытие и сделал гениальный Александр Флеминг.

Массовое производство пенициллина было налажено уже во время Второй мировой войны. И к концу войны множество жизней солдат и мирных жителей с такими болезнями, как туберкулез, гангрена и многих других, было спасено благодаря его применению. В сентябре 1945 года накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга парижские газеты писали: "Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий".

Такие же почти случайные открытия сделал еще один британец пришедший сегодня в наш мир химик Уильям Хайд Волластон. В начале XIX века он стал первооткрывателем палладия, родия, а также первым ученым в мире, которому в 1803 году в чистом виде удалось получить платину.

Свои блестящие хирургические открытия подарил миру русский анатом и хирург Илья Буяльский. Возглавляя Хирургический инструментальный завод в Российской империи, Буяльский много сделал для создания хирургического инструментария отечественного производства. В частности, им был предложен хирургический инструмент для оттеснения тканей без их повреждения, представляющий собой слегка изогнутую неширокую лопаточку овальной формы с гладкой поверхностью и тупыми краями, снабженную плоской ручкой. Этот инструмент назвали лопатка Буяльского, и вот уже 200 лет он применяется при хирургических операциях.

Илья Буяльский также вошел в историю как разработчик своего способа бальзамирования человека после смерти и как автор выдающихся научных трудов по анатомии и хирургии.

Рожденные 6 августа могут сами осуществлять свои эксперименты или просто случайно оказываться в подобных ситуациях, принимать в них непосредственное участие или же быть косвенными свидетелями. В любом случае ментальный или физический контакт с неведомым, личное открытие чего-либо давно забытого или даже совершенно нового и неизвестного влечет их, как магнит.

Фактическое начало самому большому эксперименту в истории XX века также положил рожденный сегодня Лев, балтийский матрос, первый комиссар крейсера "Аврора" Александр Белышев. Именно ему было доверено произвести холостой залп, который послужил сигналом к началу Октябрьской революции.

Регулярные эксперименты с мировой паутиной проводил рожденный сегодня американский программист Кевин Митник. Он назывался одним из самых злостных хакеров конца XX века и был признан виновным в различных компьютерных и коммуникационных преступлениях. В тюрьме "гению взломов и краж" пришлось посидеть около пяти лет. Хакерское сообщество было возмущено арестом своего коллеги, так как, по их мнению, все взломы Митник осуществлял просто из интереса. После тюрьмы Митнику под строгим контролем полиции было разрешено заниматься программированием и информационной безопасностью, и пока он ведет себя прилично, пишет книги и даже снимается в кино, играя самого себя.

Свои замечательные эксперименты в философских науках проводил в конце XVII века французский метафизик Николя Мальбранш. Его главная философская доктрина состояла в том, что все, что существует в материальном мире, — идеи Бога. Мы познаем вещи постольку, поскольку познаем Бога, то есть созерцаем их в Боге. Мальбранш создал философское течение окказионализм и сформулировал тезис о невозможности влияния тела не только на душу, но и на другие тела.

Люди, чей день рождения — 6 августа, мало привлекаются обыденной жизнью, все земное наскучивает им очень быстро. Кроме того, после ряда лет глубоких разочарований, распрощавшись со стабильностью, они могут в конце концов отправиться на поиски новых горизонтов. Нередко после таких резких перемен рожденные 6 августа осознают, что они никогда не были созданы для оседлой жизни. И только наиболее удачливым и высокоразвитым индивидуумам, рожденным сегодня, удается внедрить свою любовь к уникальному и фантастическому в повседневную жизнь.

"Бороться, искать, найти и не сдаваться", — так звучит заключительная строка поэмы "Улисс", написанная героем сегодняшнего дня английским поэтом Альфредом Теннисоном. Теннисон вошел в историю как наиболее яркий выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи и как любимый поэт королевы Виктории. И спустя 150 лет Теннисон остается одним из самых цитируемых английских поэтов.

Львы дня сегодняшнего зачастую обладают гениальной способностью находить необычное даже в самом обыкновенном происшествии, удивляя своей проницательностью других. Поскольку для рожденных 6 августа весьма важно превзойти пределы земного опыта (или, по меньшей мере, раздвинуть их), они могут демонстрировать довольно интересный подход к жизни.

Эксперименты в художественной индустрии рожденные сегодня проводили много и часто, но глобальных результатов от экспериментов удалось достигнуть лишь американскому художнику Энди Уорхолу. Уорхола очень много: он продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Также он основатель идеологии "homo universal", создатель произведений, которые являются синонимом понятия "коммерческий поп-арт".

В последние годы Энди Уорхол возглавляет список самых продаваемых художников в мире. В 2013 году суммарная стоимость проданных на аукционах работ художника составила 427 миллионов долларов. За период с 1985-го по 2010 год средние аукционные цены на работы Уорхола выросли на 3400 процентов, что примерно вдвое превышает средний рост на современное искусство за тот же период. Такие вот эксперименты проводят талантливые Львы, рожденные 6 августа.

"Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог смеяться — выбор за тобой", — так описал эксперимент с жизнью великий манипулятор Энди Уорхол. Так что, какие эксперименты над собой и окружающими людьми проводить или не проводить, каждый из рожденных сегодня определяет самостоятельно. В этом и состоит главная задача их Формулы небес.

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