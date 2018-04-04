Астролог: рожденные 04.04 инициативны

Об инициативности и яркости рожденных 4 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Человек в цветастой рубашке, который обладал детскими качествами и был источником вдохновения для многих, а также личностью, которую невозможно забыть", — так написала о своем отце после смерти его дочь Лили. Так говорили о рожденном сегодня выдающемся североирландском гитаристе-виртуозе Гэри Муре (фото) многие, кто его знал при жизни.

Людей, рожденных 4 апреля, трудно не заметить при жизни — они действительно источники вдохновения и подражания для окружающих. В чем же секрет их Формулы небес? Ответ несложный — в их инициативности. Они эту инициативу проявляют везде и во всем. Ведь чтобы вдохновлять кого-то на подвиги, нужно самим быть вдохновленными, а вдохновение без инициативы невозможно.

Рожденным 4 апреля требуется инициатива, чтобы максимально выразить свою яркую индивидуальность. Возможно, она нужна и для того, чтобы противостоять превратностям судьбы. Обстоятельства зачастую складываются против этих людей — пожалуй, это является следствием неадекватной реакции окружающих на некоторые особенности личности рожденных в этот день, а может, все дело в том, что они сами невольно становятся злейшими врагами самим себе. Как бы то ни было, им приходится бороться за то, чего они хотят.

Когда пытаешься найти яркий образ в литературе инициативы для выражения своей индивидуальности невольно приходит на память смелый и решительный юноша Данко из легенды-сказки Максима Горького "Старуха Изергиль". Тот самый Данко, который вырвал из своей груди пылающее сердце, осветил все вокруг и провел людей сквозь темный и непроходимый лес. И после этого умер, и никто не заметил его смерти. И только один человек, видимо, боясь чего-то, наступил на еще пылающее сердце. Оно погасло, но оставило после себя искры, которые мерцают в степи.

"Инициатива наказуема", — эту фразу мы часто слышим в адрес инициативных людей. Но Овны, рожденные 4 апреля, по-другому не живут. И поэтому их жизнь — настоящая борьба и с самими собой, и с обстоятельствами вокруг.

Нередко получается так, что рожденные сегодня не могут сразу определить для себя, кто они на этой земле и чего же все-таки ищут. Вот почему настойчивость — еще одно качество, необходимое им для достижения успеха. Рожденные в этот день должны не только инициировать проекты, но и демонстрировать способность довести их до успешного финала. Разумеется, рожденным 4 апреля следует контролировать свою чрезмерную активность в том, что касается новых начинаний, поскольку их возможности далеко не безграничны. Но когда активность под контролем, результаты впечатляют.

Активность в изучении Вселенной демонстрировал всю жизнь рожденный сегодня немецкий астроном Карл Райнмут. И результат — 395 открытых астероида и еще две кометы. Теперь на небе есть астероид под номером 1111, названный в честь инициативного и неугомонного ученого.

Активность и инициатива сопровождали по жизни и рожденную сегодня германскую легкоатлетку, олимпийскую чемпионку Розмари Аккерман. Она была первой женщиной-спортсменкой в истории, прыгнувшей в высоту на два метра 26 августа 1977 года на соревнованиях в Берлине. Через год она прыгнула уже на два метра и один сантиметр, однако во время последовавшего за этим прыжком танца радости сдвинулся один из матов, ударил по стойке и сбил планку. И в результате высота не была засчитана. Подобные курьезные ситуации не редкость для рожденных 4 апреля.

Рожденные сегодня могут следовать абсолютно неверным курсом, но в момент осознания этого они находят в себе мужество признать ошибку и изменить направление, выработать новый план действий и придерживаться его в дальнейшем. К сожалению, они чересчур упрямы в достижении своих целей (упрямство — типичная черта для большинства представителей знака Овна), и спорить с ними бесполезно, если до конца не понять смысла их намерений. Это может потребовать немало терпения со стороны коллег и партнеров.

Об упрямстве и несговорчивости рожденной сегодня американской актрисы Наташи Лайонн известно многим. Ее инициатива сниматься в кино была замечена продюсерами уже в ее семь лет. Лайонн стала одной из самых юных актрис в истории Голливуда. Но при этом и одной из самых скандальных. В 2001 году актриса была арестована за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, после того как она в Майами-Бич сбила дорожный знак и пыталась скрыться с места происшествия. За эту инициативу она была приговорена к штрафу, 50 часам общественных работ и активной работе в организации "Матери против пьяного вождения". Еще через два года Наташа Лайонн была выселена из квартиры в связи с многочисленными заявлениями соседей о неподобающем поведении. А еще через пару лет Лайонн, взломав дверь, ворвалась к своей соседке, разбила ее зеркало и пригрозила сексуальными домогательствами к ее собаке.

Одним из самых непростых характеров, по мнению окружающих, отличается и рожденный сегодня телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев (фото). А его участие в тех или иных скандалах "разной степени тяжести", которые сам же Нагиев регулярно инициирует, стало привычным явлением для зрителей. И его потребность в таком образе полностью органична с его Формулой небес и с Формулой небес всех рожденных 4 апреля. Но в трудолюбии и таланте, конечно же, Нагиеву не откажешь.

В своей профессиональной деятельности рожденные 4 апреля стремятся не только к признанию, но и к высотам. И часто достижение таких целей становится для них наивысшим приоритетом. Работать с такими людьми — в высшей степени трудная, но и благодатная миссия, поскольку они ясно обозначают цель и объективно оценивают достигнутые результаты. Однако им недостает терпения, когда им приходится по нескольку раз объяснять задачу и видеть, что их не понимают. Вот почему многие из них предпочитают работать в одиночку.

Многие из Овнов, рожденных 4 апреля, предпочитают одиночество и в личной жизни.

Так, отмечающая сегодня свой 90-летний юбилей выдающаяся советская актриса Элина Быстрицкая (фото), одна из красивейших женщин Советского Союза, была замужем всего один раз, затем подала на развод и с тех пор живет одна.

Кстати, долголетие часто встречается среди Овнов, рожденных сегодня. И неудивительно, что одна из старейших людей на Земле, прожившая 115 лет и 257 дней итальянка Дина Манфредини, появилась на свет именно 4 апреля.

Свой 80-летний юбилей отмечает сегодня советский и российский поэт-песенник Илья Резник (фото). И его старинные часы еще идут, творят и по сей день приносят радость людям. Инициативность, активность и плодовитость этого поэта и человека может стать настоящим примером для подражания.

Активен и инициативен в своих экспериментах рожденный сегодня американский иллюзионист Дэвид Уайт. Чего он только не делал в экспериментах над собой. Он и "хоронил" себя заживо в пластиковом контейнере, и проводил свою заморозку во льду, на 44 дня был добровольно заточен без еды в ящик над поверхностью Темзы, и задерживал дыхание на 17 минут и четыре секунды.

Нащупать свой путь в жизни помогла Формула небес и рожденному сегодня журналисту Павлу Гусеву. Но вначале была геологоразведка, которой молодой Овен Гусев увлеченно занимался в молодости, закончив и Геологоразведочный институт, и потом аспирантуру. Но потребность проводить журналистские расследования победила геологоразведку. И вот уже 25 лет имя Павла Гусева неразрывно связано с газетой "Московский комсомолец", где он является бессменным главным редактором.

Свой огромный вклад в историю экономики и политики внес рожденный сегодня советский экономист, историк и политолог Николай Иноземцев. Современники Иноземцева вспоминают, что он обладал редким даром — неуемным стремлением "доводить до ума" полученные научные результаты, воплощать их в практику. Образ Данко, освещающего своим сердцем путь в темном лесу, прекрасно подходит и к любому просветителю. Ведь у глаголов "освещать" и "просвещать" один корень и одна суть — нести людям свет.

Именно таким просветителем был в советское время Николай Иноземцев. Его идеи во многом определили внешнюю политику СССР периода разрядки, внеся в нее понимание необходимости развития конструктивных отношений с Западом, способствовали началу переговорного процесса по контролю и сокращению вооружений.

Не менее значимый вклад в общественные процессы вносит и рожденный сегодня американский историк и политолог Алан Лихтман (фото), специализирующийся на истории политики и социальном прогнозировании. Его авторский метод политического прогнозирования под названием "13 ключей к Белому дому" начиная с 1984 года пока ни разу не дал осечки. Алан Лихтман девять раз подряд сумел определить среди огромного числа кандидатов следующего президента США.

Все перипетии Формулы небес своего дня прошел на себе и рожденный сегодня американский актер, продюсер и музыкант Роберт Джон Дауни-младший. Снявшись в кино в картине своего отца в возрасте пяти лет, маленький Роберт впервые испытал формулу успеха, но в дальнейшем были и скандалы, тюрьма, и долгая и мучительная борьба с наркотической зависимостью.

Курить марихуану маленький Роберт начал в возрасте восьми лет, и это была инициатива его собственного отца — гламурного кинорежиссера Роберта Дауни-старшего. Потом последовали уже более серьезные наркотики и полная творческая и человеческая деградация. Психиатр поставил диагноз "биполярное расстройство", и с таким "букетом" актера, как бы он ни был одарен, в новые фильмы просто не звали. "Многообещающий талант" оказался похоронен, от Дауни ушла его первая жена, забрав сына.

На этом можно было бы поставить печальную точку, но Формула небес решила, что это будет запятая. Актера спасла женщина — продюсер Сьюзен Левин, ставшая впоследствии его женой. И тогда у Дауни был выбор — наркотики или любовь. Любовь победила. В один прекрасный день пара приехала на берег океана и наш герой торжественно высыпал с обрыва все свои запасы наркотиков.

В течение последних нескольких лет Роберт Дауни-младший признается самым высокооплачиваемым актером в мире. "Я очень благодарен Сьюзен, — говорит о жене актер. — С ней в моей жизни появился порядок: я занимаюсь боевыми искусствами, теннисом, пилатесом, изучаю восточную философию — все это помогает мне контролировать темную сторону моей натуры. Сьюзен живет настоящей жизнью, и чтобы быть рядом с ней, мне тоже надо было научиться жить в реальном мире. А это как раз то, чего я много лет пытался избежать".

История Дауни достаточно типична для рожденных 4 апреля. Следует подчеркнуть, что рожденные 4 апреля уверенно ориентируются в жизни, когда видят перед собой четко обозначенные ориентиры. Если же в зрелом возрасте им случится сбиться с верного пути, кто-то из очень близких людей должен раскрыть им на это глаза. Конечно, лучше, если они сами осознают свою ошибку, но иногда это происходит слишком поздно. Таким образом, жизненно важным для этих людей становится наличие верного спутника жизни или же друга, способного дать объективный, серьезный совет.

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