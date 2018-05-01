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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 01.05 дальновидны

Общество » Наследие » Формула небес

О прорицательском даре, скромности, наблюдательности, прямолинейности, откровенности и ироничности рожденных 1 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

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Рожденные сегодня Тельцы оставляют свой след в истории тихо и достойно. Они с иронией относятся к своим достижениям, но каждому из них Формула небес дала возможность предвидеть успех начатых дел, поэтому их часто называют ироничными прорицателями.

Ни родные, ни близкие не знали о важности задания которое было поручено рожденному сегодня советскому военному инженеру Георгию Шубникову, когда правительство страны забросило его в город Капустин Яр Астраханской области для строительства ракетного полигона, а уже через несколько лет Шубников с бригадой в условиях строжайшей секретности приступил к строительству полигона для испытания межконтинентальных баллистических ракет. В "городке", состоящем из семи железнодорожных пассажирских вагонов, и разместилось все руководство строительного управления во главе с Шубниковым. Удобства и комфорта при работе явно не хватало рожденному сегодня Тельцу Шубникову, но уже через год на весь мир прогремело слово "Байконур" и с другого детища бригады Шубникова взлетел в космическую высь первый в истории человечества искусственный спутник Земли.

Тельцы, рожденные 1 мая, обладают редким талантом наблюдателя, и свои умозаключения они всегда с удовольствием высказывают другим. Происходит это либо в устной, либо в письменной форме. Не слишком красноречивые рожденные 1 мая стараются вкладывать смысл в каждое слово. Их суждения не всегда точны, иногда спорны, но подкупающе откровенны. Рожденные 1 мая не только прямолинейны, но также высказывают живой интерес ко всему, что происходит вокруг них. Даже самые робкие из них пытаются утвердиться не только в семье, но и в кругу коллег и единомышленников. Рожденных 1 мая вряд ли можно отнести к сторонникам панибратских отношений. Не стремятся они и к тому, чтобы непременно ублажать окружающих. Однако их уважают за честность и искренность.

Такой честной и искренней запомнят зрители рожденную сегодня российскую телеведущую Елену Хангу. Именно ей принадлежит авторство таких популярных телешоу, как "Про это" и "Принцип домино". Так как управляться с энергетикой секса во всех ее проявлениях представителям знака Тельца удается особенно убедительно и аргументированно, то по инициативе главного продюсера НТВ Леонида Парфенова именно Телец Елена Ханга стала ведущей программы "Про это", первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

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Зачастую нелицеприятные в своих высказываниях люди, чей день рождения — 1 мая, испытывают потребность в гармонии, а потому никогда не ищут ссор и демонстрируют способность избегать конфронтаций. Основное оборонительное оружие против тех, кто мешает их покою и блаженству, — это едкое остроумие, чувство юмора, окрашенное сарказмом. Благо, талант наблюдателя помогает им запастись солидным набором колких шуточек. Рожденные 1 мая в полной мере осознают силу смеха и умеют развенчивать напыщенных героев. Не обладая блестящим интеллектом, люди, чей день рождения — 1 мая, тем не менее компенсируют эту нехватку умением критически мыслить, поэтому сбить их с толку пространными рассуждениями и дутыми фактами не так-то просто.

Свои прорицательские способности в полной мере использовал рожденный сегодня русский астроном-любитель Федор Семенов. Его жизнь и образ типичны для определения классического представителя знака Тельца. Трудолюбие, терпение, усидчивость и упертость в достижении цели в его жизни проявлялись из года в год. Сначала он самостоятельно изучил математику, астрономию, физику и химию. Затем на доставшийся после смерти отца небольшой капитал самостоятельно изготовил рефрактор с фокусным расстоянием 180 сантиметров. А затем многие годы проводил наблюдения различных небесных объектов и в особенности солнечных и лунных затмений.

Федор Семенов стал первым астрономом, кто уже в 1856 году опубликовал циклы лунных и солнечных затмений до 2001 года. Им были безошибочно вычислены 243 лунных и 172 солнечных затмения, причем все необходимые вычисления Семенов производил самостоятельно.

О выдающемся ремесленнике-Тельце так писал современный советский астроном Михайлов: "Малоизвестный канон Семенова вызывает удивление той огромной работой, которая потребовалась для его составления, причем автор не имел никакой вычислительной помощи и, не имея настоящего образования, в условиях темной провинциальной купеческой среды того времени смог самостоятельно изучить теоретическую астрономию в такой степени, что составил канон затмений, опередивший на десятки лет наиболее крупные работы западноевропейских специалистов".

Формула небес для рожденных 1 мая дает им необыкновенный дар прорицания — это сущая правда.

Рожденные 1 мая — любители всего земного и прекрасного. Тельцы дня сегодняшнего холят и лелеют свои традиционные каналы энергетической подпитки, поэтому особенно высоко ценят удовольствия, получаемые за столом и в постели. Пожалуй, именно в состоянии покоя, а не в движении они особенно привлекательны. Как правило, они не рискуют по-крупному, но стараются во всем руководствоваться здравым смыслом. Однако в любви здравый смысл им подчас изменяет, и они совершают роковые ошибки, выбирая не тех партнеров. Возможно, причина кроется в том, что романтические иллюзии слишком ослепляют их. Во всех иных сферах жизни рожденные 1 мая демонстрируют приземленность и прагматизм. В бизнесе они, как правило, не следуют диким фантазиям, в финансовых делах рассудительны.

Ироничностью в своих трудах отличался и рожденный сегодня английский публицист, драматург, политик и поэт Джозеф Аддисон, который стоял у истоков английского Просвещения. Аддисон считал себя первым журналистом в истории Европы и всю жизнь оспаривал у Ричарда Стила и Даниэля Дефо это звание. Помимо журнальных статей и политических стихов, его перу принадлежит популярная в XVIII веке трагедия "Катон". После смерти Аддисон, по оценке Британской энциклопедии, был возведен в число самых авторитетных и влиятельных мастеров англоязычной прозы.

Почти 70 лет проработала в Московском театре сатиры рожденная сегодня замечательная советская актриса Нина Архипова. За годы работы актриса исполнила свыше сотни ролей, получив широкую популярность после телеспектакля "Проснись и пой". Ироничность своей Формулы небес актриса пронесла сквозь всю свою жизнь, дожив до 95 лет. Когда ей задавали вопрос о секретах долголетия, Архипова отвечала: "Пытайтесь жить весело. У веселого человека раны заживают быстрее".

Рожденные 1 мая Тельцы живут неторопливо, и их продвижение к успеху также неторопливо. Бывает, они годами ждут своего часа и дожидаются. Так своей капитанской повязки дождался рожденный сегодня капитан сборной Хорватии и капитан донецкого клуба "Шахтер" хорватский футболист Дарио Срна. В сборной он стал основным исполнителем штрафных ударов и пенальти, с которых забил большинство голов. Так что у Тельцов от рождения бывают не только "золотые руки", но и, как выяснилось, "золотые ноги" тоже.

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