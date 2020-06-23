Цыгановы: жизнь запепсиколила и замерседесила весело-превесело

Как искусство влияет на жизнь? Зачем из людей делают бездуховных потребителей? Куда и почему катится мир? Зачем нужны поправки в Конституцию России? Почему без покаяния ничего хорошего не будет? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Читайте начало интервью:

— Как вы относитесь к политике? Что думаете о поправках в Конституцию?

Вадим: — Давайте, разве это — политика? Это — жизнь.

— Они, по-вашему, нужны?

— Я считаю, что надо, чтобы в стране была идеология.

— Но еще недавно считалось, что у нас не должно быть идеологии, хотя это, конечно, неправильно.

— Да, это вообще неправильно. Без руля и ветрил мы так и останемся сырьевым придатком.

Виктория: — Да, если не определимся с самими собой, мы будем всегда идти на поводу.

Вадим: — Обязательно должны быть свои русские деньги, а не эта обманка, дурилка.

Виктория: — Если мы не будем на самом деле независимы, то и на Олимпиады мы будем ездить под нейтральными флагами, нас все время будут опускать и что-то с нами делать, всё, что им захочется.

Когда в тот раз поехали, я написала у себя в Instagram, выложила: "Возьмите Андреевские флаги, путь будет как альтернатива, как в Крыму было".

Вадим: — Надо убирать их влияние, это мы уже все прекрасно поняли, что эти звездорасы занимаются просто подрывом нашего общества, генетического фонда. Они нас подрубали войной, но не получилось, поэтому стали действовать хитрее.

— Наши пользователи говорят, что такие люди, как вы, должны быть в Госдуме.

Виктория: — Не надо.

Вадим: — Нет, нет.

Виктория: — Спасибо, но это — не наше. Но если бы там было хотя бы 80 процентов людей, действительно, искренних, открытых, профессиональных, которые радеют за дело, за Родину и народ, действительно было бы хорошо.

— Там должны отстаивать интересы страны и простых людей.

Вадим: — Да. А мы — эмоциональная краска наших дней. Вот и все. Пока внутренней не будет воли, и Божьей воли, ничего не изменится.

Виктория: — Соль земли — это все равно всегда важно и нужно, и это все будет.

Вадим: — Батюшка Илия правильно говорит, что нужно покаяние, нам нужно покаяться и за те времена, и за эти. Ленина надо похоронить по всем законам Божьим.

Виктория: — Надо предать тело земле.

Вадим: — Человек мертвый лежит в непонятном состоянии. А ведь просил же сам Владимир Ильич похоронить его по-христиански. Все может измениться. Но без покаяния на нашей территории под названием Россия ничего не произойдет. Надо внутренне очиститься, покаяться. Это я и к Церкви обращаюсь, потому что и там сейчас — просто беда.

И здесь — беда, и тут — беда, везде и повсюду — беда. Именно духовная чаша перевернута. Надо начинать не с колбасы, а с духа. Только дух может перебороть эту ситуацию. Мой друг Дмитрий Разумовский, будучи уже мертвым, одним духом вынес девочку из Беслана.

Виктория: — Из школы.

Вадим: — Вот, что дух делает, русский дух.

— Да. Были и еще такие примеры, например, когда наш летчик, у которого сгорели ноги…

— Да, это — Саша. Целый самолет детей! Реально шлем вплавился ему в лицо, а он сказал: Все нормально. До костей у него обгорели ноги, он вышел и умер. А как он долетел? Вот — дух! Только благодаря силе духа. А наевшись колбасы, да с либеральными ценностями, ничего мы не сделаем. Ничего!

Виктория: — Комфорт только важен при таком подходе.

— С 90-х годов у нас целенаправленно формируется общество цивилизованных потребителей.

Вадим: — Потреблядство это называется.

— И всякие общественные движения, насаждение новой якобы культуры на это направлено, поют, пропагандируя сплошное удовольствие и безмерное потребительство.

— Да все понятно. Это же — план Даллеса, который продолжает развиваться, учитывая обстановку. Все так: будем очернять тех, кто говорит разумные вещи. Бери от жизни все!… Но это же — действительно все, конечная точка, дальше — пустота.

Виктория: — Высмеивать и предавать забвению, вот и все.

Вадим: — Это все, все слоганы — это оттуда. Им нужна эта территория пустая, с пустыми в душе людьми. Тогда — выкачивай, выкачивай, делай все, что нужно. А мы им не нужны. Зачем им нужны носители духа? Это — лишнее. Везде же все говорят, даже на наших телевизионных передачах умные люди говорят: что мы об этом правительстве говорим? Надо говорить даже не об американском, а которое и над их правительством, над Трампом стоит.

Всегда были и рулили, существуют и теперь такие мистические умы и крысиные короли, которые над всем этим стоят. И на самом деле, в действительности, ведь миром правят не деньги. Деньги — это, понимаете ли, что бумага, она может иметь только определенное прикладное значение. Но их печатают люди, а сейчас эти бумажки даже ничем не подкреплены. Миром реально правит религия.

— Религия?

— Конечно, сатанизм — это тоже религия. На сегодняшний день мы видим, как все это здорово работает: бери от жизни все, все запепсиколили, весело-превесело жизнь замерседесила…. А дальше?… Пропасть и бездна.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев