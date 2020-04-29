Вадим Цыганов: Вике уже лет 150! Она же — легенда!

Сколько на самом деле лет Вике Цыгановой? Почему патриотизм в России запрещают, а пропагандируют пошлость и бесовщину? Что такое фольклорный образ мирового уровня? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Вика и Вадим Цыгановы - 33 года любви и творчества

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— Вика, вы меняетесь в своем творчестве?

Виктория: - Люди пишут, что я изменилась. Слава Богу, если это заметно.

Вадим: - Так Вике сколько лет — уже 150?! Она уже давно — легенда!

Виктория: - Я не могу сказать, что я раньше была плохая, потому что это видно даже по моим детским письмам. Я уже тогда пела на кораблях во Владивостоке, на Тихоокеанском флоте. Всегда ходила в какие-то детские дома, не потому, что я — вот такая хорошая, просто это мне самой было надо. Это нам закладывают наши родители.

Я не могу не работать. Я не люблю ленивых людей. Я считаю, что работа — это добродетель большая, потому что человек через работу спасается.

Некоторые удивляются и спрашивают: как ты все успеваешь?… А как не успевать, ведь надо сделать многое, кому-то надо помочь, здесь надо, там надо, туда надо поехать, там спеть…

Запретный патриотизм

— Вика, ты — певица патриотическая и лирическая. Поднимать людей патриотизмом — дорого стоит, это бывает тяжело, но наверно, лирикой зацепить людей еще сложнее, чем патриотизмом?

Виктория: - Я и сама не знаю, честно говоря, просто пою и пою. Я люблю и постоянно возвращаюсь к песням военных лет. Недавно пела "Землянку" в такой интерпретации.

Я представила молодого человека, который только-только познакомился с девушкой и пошел на фронт. Он сидит и вспоминает: "Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой…" Это — лирика. Это лирика двух молодых абсолютно сердец, людей, которых разорвала война. И вот он размышляет: "До тебя мне дойти не легко, А до смерти четыре шага".

Вадим: - Война, пропущенная через душу.

Виктория: - Через душу и через конкретного человека. И тогда она работает. Вот тогда волосы шевелятся, я стою и плачу, я просто не могу не плакать, потому что я представляю этого конкретного человека, я чувствую эту судьбу, я чувствую его душу. Вот такое пение, я даже не знаю, к какому жанру отнести. Я думаю.

— Вадим, как автор слов, о чем вы говорите в своих песнях, что выражаете, хотите донести до людей? О чем вы поете, когда сочиняете?

Вадим: - Я пою о любви, о Родине, о Боге. Я именно пою, потому что я все пропеваю за Вику, а Вика — уже потом, это — конечный результат. Действительно, мне кажется, что мы — единый организм с Викой.

И мы — не ура-патриоты. Я прекрасно понимаю, что патриотизм — это убежище для многих негодяев и подонков, сегодня особенно.

Все, что сейчас происходит, говорит об этом. Почему Вика всегда считалась запрещенной певицей? Потому что мы смело говорим о всех недостатках. Мы видим эти болячки, это антинародное правительство, антинародные законы и все остальное. Надо же для людей делать, а не надо для олигархов. Россия вообще должна жить по совести.

Также и в Церкви беда происходит, как говорил Иоанн Кронштадтский, предостерегая всю эту историю. Я — за ортодоксальные, за базовые ценности: правда — это правда, совесть — это совесть. И Вика — такой же человек, поэтому ее всегда запрещают, вырезают, замалчивают…

— Кто, как запрещает, вырезает?

— А вот так часто случается. Бывает, планируются концерты, а потом просто режут, выкидывают из программы Вику. Вику же никогда не приглашают на государственные программы. Вы хоть раз видели — Вику в государственных программах? Нету. Ее умело используют.

Фольклорный образ мирового уровня

— Ну там вообще постоянно — одни и те же.

— Вот правильно — всякие кукловоды. Они считают, что самое страшное оружие — это забвение, поэтому про Вику лучше промолчать.

Но это же невозможно. Их скоро забудут. А она — абсолютно народное создание, фольклорный образ, мы даже говорим — мирового уровня. Mercedes-Benz Fashion Week номер один в мире — ей два раза присуждали премию. Я ею горжусь, потому что это — мое. Я проезжаю по городам Росси, и вижу, как ее любят.

Виктория: - Именно поэтому я — очень счастливый человек. Мне действительно, очень повезло, потому что столько любви в меня вложено, что ее хватит на мой век, на всех хватит. Как раз это я и хочу донести до людей. И это надо сделать очень интересно и творчески. Вот зачем надо говорить правду, говорить об истине, говорить, что есть свет.

Вадим: - Но правда может быть кому-то и не нужна.

Виктория: - Она не нужна тем, у кого есть какая другая правда. Она — у всех своя, свет каждый по-своему воспринимает.

Вадим: - Иногда правда может убить человека.

Виктория: - Но именно поэтому и получается творчество. Артистов много, много хороших людей, много очень талантливых, способных. Все выражают что-то свое и общее. Но ведь постоянно идут трансляции по государственному телевидению очень плохие и пошлые, даже откровенно бесовские. Его легко материализовать, потому что это очень легко донести. На это тратят деньги огромные. Вышел кто-то на сцену без трусов, и все — это уже необычно, и поэтому всем интересно.

Фриков без трусов показать легко

Вадим: - Нет, это все любят.

Виктория: - Это все работает, к сожалению. Ниже пояса — все работает.

Вадим: - Спокойно.

Виктория: - Нет, не хочу спокойно. А вот действительно тронуть душу очень трудно. Как ее тронуть, чем? Для этого, во-первых, нужны очень огромные средства. Мы работали с Фио Дзанотти (это — музыкальный продюсер Челентано) в Италии. Для того, чтобы все сделать красиво, эффектно и впечатляюще нужен хороший зал и обязательно — новые технологии, надо поставить 150 камер.

Тогда можно сделать любые экраны, создать снег, живое море, океан, небо и звезды… Все это требует огромных затрат. И нужно душу вложить, в себе прочувствовать, чтобы спеть, допустим, военную песню "Прощайте, скалистые горы" и донести ее так, чтобы у людей волосы зашевелились на голове. А кто-то делает по-простенькому — вот вышел без трусов, это же — легко фриков показать…

Вадим: - Фу, фу, фу! Вика, хорош.

Виктория: - Это — просто и доступно. Но это же — не на пользу людям, а совсем наоборот. И очень многим это совершенно не нужно, но это нам настойчиво навязывается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев