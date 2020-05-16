Виктория и Вадим Цыган﻿овы — о свете и тьме

Что такое популярность? Что представляют сейчас публике на телевидении? Почему на пьедестал культуры ставят откровенных черных карликов? Где настоящая культура, духовность и свет? И бывают ли сейчас настоящие феномены — истинные чудеса? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Читайте начало интервью:

— Вадим, ты пишешь разные песни, но среди них много патриотических, причем настоящих. Вика, как ты себя ощущаешь в жизни и на сцене? Ведь поднимать людей патриотизмом — это очень ценно, важно и дорого стоит, но это, наверно, очень сложно? И почему так редко у нас сейчас показывают настоящее искусство на телевидении, а постоянно идет один и тот же ширпотреб?

Вадим: — Викуль, можно я скажу? Многие думают, что это просто и доступно, все вот это. Нет. Многие говорят: О! — феномен, популярность!… А что мы видим сейчас? Вот самое популярное на сегодняшний день — Бузова.

Но это же — пустота раздутая. Там же ничего нет. В это просто вложены большие деньги тех, которые хотят развратить нынешнее поколение. Вообще там — какие-то бессмысленные персонажи и персоналии.

Батюшка Илия говорит, что телевизор — как танк, который размалывает всю нашу историю и вообще все настоящее, всю реальность, потому что там дозволено все, там нет таланта, нет гениальности, там такое совершенно не нужно. Вообще практически все, что популярно сейчас, мерзко по сути.

Это — совершенно перевернутые инь-ян, божественного в этом даже капли не видно, все одной чернотой залито. А кроме того это — лицемерие и провокация. Просто туда вложены большие деньги. Именно они работают и продвигают все эти истории. А иначе про них бы никто и не узнал никогда, они же — карлики в творческой и духовной сферах.

Так же — и Собчак. Это же — не интеллект. Я интеллект знаю — у Проханова интеллект, знаю многих других людей-интеллектуалов, в которых также много настоящей культуры, добра и любви. Сурков, правда, без любви, но интеллект.

И вдруг появляется батюшка Илия, который видит и читает на расстоянии, разные языки понимает, с Фио Дзанотти на итальянском говорит, хотя вообще-то не знает его, но они общаются. Вот ты видишь такие чудеса и понимаешь, что это — интеллект, наполненный любовью. Свет и Духовность.

— Появился комментарий: Виктория — красивая, умная и молодец.

— Я это всегда говорю.

Виктория: — Грацие миле.

— Если все ныне популярно — пошло и ужасно, получается, что у нас такая аудитория?

Вадим: — Поп-культура это называется.

— Все-таки это делают популярным просто потому, что публика сейчас хочет таких ужасных пошлостей, или специально сверху насаждается, а людям внушают, что это — замечательно?

— Все говорят, что заговор там, теневое правительство, конечно, там сверху, экстрасенсы, бесовщина и так далее, тому подобное. Все это есть и это работает. Деньги и все остальные ресурсы делают это черное дело. Мы мир должны воспринимать как кубик Рубика, в котором существует все, есть все цвета и грани, и все это вертится и складывается по-разному. Без этого ничего не обходится.

Виктория: — Мы рядом там находимся, они нас касаются, и мы крутимся.

Вадим: — Есть потусторонний мир, есть деньги, есть много еще чего, и все это работает. Все действует. Я сейчас, наверно, похож на поэта Бездомного, но при этом я на светлой стороне. А Воланд есть.

— Но если есть Воланд, значит, есть…

Виктория: — Мастер.

Вадим: — Все есть. Поэтому читайте Пушкина, "Мастера и Маргариту" и других мастеров читайте, там все сказано. Везде, где наполнено душой и Божьим светом, всегда вы найдете любой ответ на свой вопрос. А все остальное — оно всегда — как прыгало, так и будет прыгать. Вот этот поп, русский язык удивительный — он объединяет, все четко названо. Поп-культура, без вопросов.

— А что же было раньше, когда ведь пели правильные песни?

— А когда это было раньше? Какие песни правильные?

— Идеологически правильные с советской точки зрения, я имею ввиду. Например, "И Ленин — такой молодой, И юный Октябрь впереди!"

Вадим: — Я так не считаю. Времена вообще — всегда одни и те же. Это люди — всегда разные.

Виктория: — Я один раз вела концерт. На четвертом курсе меня пригласили вести какой-то правительственный концерт во Владивостоке, очень ответственный. И там был текст похожий — типа "партия — наш рулевой, и Ленин такой молодой…" Я все очень четко выучила. Я была такая статная всегда, с подачей, с хорошим голосом.

И вот выхожу я на сцену, а ничего не могу сказать. Транслятор сломался. Я ничего не могла вспомнить, потому что это — не мое вообще. Я не могла сыграть это. Поэтому я и из театра потом ушла.

Вадим: — И есть песни Викины и не Викины.

Виктория: — Если режиссер транслирует на меня что-то такое, что я не понимаю и не приемлю внутри, я не могу этого воспроизвести никак. В общем, слава Богу, что на том концерте со мной был какой-то партнер — мой соведущий, и он там какие-то слова говорил, а я только смогла сказать: "Концерт начинается". И я ушла, я была в обмороке просто, я не вспомнила совершенно ничего, ни одного слова.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев