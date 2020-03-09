Виктория и Вадим Цыгановы - история любви

Известные творческие супруги Виктория и Вадим Цыгановы рассказали главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, как они познакомились и как развивались их отношения. Как они живут и чувствуют друг друга сейчас? Почему Вадим — кот в сапогах, а Вика — жупел? И кто главный в этой семье?

Вика и Вадим Цыгановы - 33 года любви и творчества

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Первая встреча Вадима и Виктории

— Вадим, вас с Викторией познакомил однокурсник, который сказал, что есть девушка, которая хорошо поет. У вас тогда ничего не екнуло?

Вадим Цыганов: Нет, почему?… Что-то было…

Виктория Цыганова: Вадик был красивый очень.

Вадим: Да нет, я никогда красавцем не был.

— Был харизматичный?

Виктория: Да.

Вадим: Харизматичный, да.

Виктория: Он был в пуховике с чернобуркой, в таких сапогах невероятных. Он зашел, как кот в сапогах, и в черных джинсах. У него был такой чуб кучерявый, черный. У него, в общем, такая казачья совершенно внешность, харизма, которая сносит просто наповал. Глаза еще вот эти хитрые, зеленые.

Вадим: Мне всегда казалось, что я достоин чего-то другого. Нет, реально.

Мне казалось, и так по жизни уже складывалось, что я — необычная фигура, и со мной всегда какие-то происходят удивительные вещи.

Но тогда это еще только подсознательно я чувствовал, то есть я не понимал. И, конечно, появление Вики я воспринял, что, опа, что-то интересное…

Она спела "Черный ворон", и я заплакал, все это так и было.

Первую эту ночь мы сидели, пили самогон, настоянный на чертовом корне, как сейчас помню, мне принесли. Я слушал Вику. Не было ни интима, ни секса, ничего такого — мы только говорили о творчестве.

— То есть, когда вы познакомились, то вы сразу стали пить самогон, настоянный на чертовом корне?

— На чертовом корне.

Виктория: Ну, не сразу же.

Вадим: Вот видите, куда нас могло занести. Но жизнь, действительно, выправляла, ломала все эти вывихи. Не знаю, насколько все выправила.

Виктория: Всю ночь он мне читал стихи, а я ему пела. Но на самом деле Вадим меня действительно сразу покорил именно как личность.

Я тоже поняла, что это какой-то особенный человек.

Во-первых, с ним спокойно. С ним было как-то надежно сразу. Глядя на него, я поняла, что с ним не пропадешь.

И что-то такое настоящее, что шло от моего отца, было. Вот когда мой отец увидел мою мать, он сразу понял, что это его девушка, сразу. Маме было еще 17 лет, а он два года служил на флоте на Камчатке, ходил там в моря эти суровые, и он ждал, когда эти два года закончатся. Когда вернулся, было три дня паузы, а потом он взял сватов, приехал, взял мою маму, и они сыграли свадьбу.

Мне папа тоже всегда читал стихи, он и писал, и рисовал. Творческий очень человек. Поэтому я в Вадике видела как бы своего отца, когда он читал свои стихи.

Хотя внешне они совершенно не похожи, но вот состояние было такое особенное, это, наверно, любая женщина поймет.

У Вадима был другой план

— То есть вы сразу поняли, что это ваш мужчина?

Виктория: Да, конечно.

Вадим: У меня другие совершенно ощущения.

Я видел некий путь. Я говорю, что подспудно всегда чувствую любые мистические проявления. Я считаю, что Господь с нами всегда разговаривает, надо только увидеть и услышать. Это очень важно.

И здесь у меня уже пошла некая работа, я начал понемногу понимать, где мое, а что не мое.

Но я не сразу понял, что Вика — это мое. Я понял, что мне это интересно, что она действительно пробивает фибры души прямо сразу.

И, конечно же, у меня пошла работа. Работа в плане, что мне надо было познать этот мир, написать об этом. Я вначале думал, что Вику я пристрою куда-нибудь, отдам, пусть она там поет и растет дальше.

— Вот даже как?!

Вадим: Да, вначале у меня был такой план.

Виктория: Водил меня, показывал всем.

Вадим: Я был настроен на рок, на такие какие-то поломанные вещи.

Виктория: Судьбы.

О семье и о любви

Вадим: Но сразу я перескочу. Очень интересную тему мы затронули. Мы сейчас говорим о семье и о любви.

В любви и в семье — два человека, которые любят друг друга. Это одно целое.

Виктория: Я думаю, многие согласятся.

Вадим: Вот почему мы говорим "семья", и поэтому тут и ответственность, и понимание.

Иногда она говорит: "Да я все знаю. Что ты говоришь?" И она права, потому что мы — уже настолько любящие, а влюбленные даже мыслят одинаково.

Виктория: Проросшие такие, тело уже проросшее. Прилепилось уже.

Вадим: Проросшие. Поэтому я считаю, что Вика у меня — это моя главная идея, мой алмаз, который прорезает все за счет моей какой-то энергии.

Виктория — антенна и рупор Вадима

Она — главная в нашей семье, потому что ей Господь дал нечто большее. Может, мне он дал какую-то информацию, а ей — донести слово.

Виктория: То есть я — антенна, да?

Вадим: Нет, больше.

Ты — рупор, а не только антенна.

Виктория: "Жупел", ты еще говорил.

Вадим: Ты — вибрационное поле. Вот здесь я сразу понимаю, когда мы говорим о главности. Вика, конечно, здесь намного главнее, потому что она доносит. Машина может работать вхолостую. Вот Господь мог бы сделать так, что все эти мои мысли, мои переживания, которые в стихах или еще где-то, все они бы проработали вхолостую.

Но вот здесь она как раз и доносит удивительным образом, поэтому я Господу Богу очень благодарен, что в моей судьбе есть Вика и что я как-то услышал ее.

Был тяжелый труд. Решение повенчаться было принято уже позже. И как мы покрестились — тоже удивительное событие. И всевозможные встречи с потусторонним миром, всякие такие мистические были и еще много чего…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев