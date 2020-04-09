В поэзии без духа слово мертво

Как чаще всего к автору приходят, рождаются песни — по плану или сами по себе, в какой обстановке и в какое время? Почему одни песни легко поются и ложатся на душу, а другие не очень? Обо всем этом и многом другом в эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Вика и Вадим Цыгановы - 33 года любви и творчества

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Виктория и Вадим Цыгановы — история любви

— Вадим, как рождаются стихи и песни? Они приходят к вам неожиданно в любой момент или в какие-то особенные, во сне, утром или вечером, или у вас есть план по написанию песен, по освещению тем?

Тайна рождения песни

Вадим Цыганов: — Я начал словоблудить где-то лет с восьми, то есть — просто все рифмовать. Это было просто так, грубо говоря, как отдали девочку кататься на коньках, и вот она каталась. Или отдали мальчика в бокс. Это — наработка мышц, спортивное состояние.

Виктория Цыганова: — Головного мозга.

Вадим: — Рифмую все подряд. А потом, когда ты стяжаешь и пробиваешь, это как — божие наитие, схождение каких-то сил, пробивание пространства, но такое бывает редко. Для этого стоить потеть, думать, иногда надо уходить в сторону. Ты — уже профессиональный человек, рифмовщик, у тебя уже есть звание — рифмоплет, как угодно это можно назвать.

Но, если нет снисхождения вот этого духа, слово будет мертвым.

— Что на вас влияет? — Ваше настроение, какие-то события?

— Все. Вот все, но для меня самое главное, как влияет Вика - это самая главная, моя большая муза, я на всех концертах прихожу в восторг от нее. Я сейчас ради этого живу, чтобы посмотреть, как это воплощается, как оно работает. Это — удивительное состояние.

Виктория: — Он всегда плачет.

Вадим: - Да, я сижу смотрю на нее, стою смотрю…

Виктория: — А я на него, мы друг на друга поглядываем. Я со сцены погладываю. И вот иногда, если что-то, не то слово сказала или еще что-то, он сразу чувствует, настолько чутко, ранимо относится.

Вадим: — Это результат всех моих душевных напряжений. Конечный результат — даже не стихотворение, а вот оно — с этим голосом.

— На самом деле ведь есть определенная несправедливость по отношению к авторам песен.

— Нет, я считаю, что все справедливо.

— Но ведь когда исполняется песня, проходит концерт…

Виктория: — …это — событие, иногда для всей страны.

Пение — единственное богоугодное дело из всех искусств

— Да. И вот он — исполнитель. И все знают исполнителя, и все овации исполнителю, а авторы самых прекрасных, самых хороших песен всегда в тени, за кадром. Просто объявили: автор музыки — такой-то, автор слов — такой-то. Кто-то из зрителей некоторых поэтов и композиторов знает, но большинство-то и в глаза никогда не видели.

Вадим: — Мне проще, потому что Вика — это я, это моя лучшая половина, поэтому мы говорим про эту историю. А вообще песня для меня — это конечный результат по всему, потому что единственное богоугодное дело из всех искусств — это пение.

Виктория: — Да. Это — богоугодное дело.

Вадим: — А знаете, почему? Потому что здесь — троица, как Святая Троица: Отец, Сын и Святой дух, так же и в песне есть слово, музыка и голос.

И когда это триединство получается, мы видим вот этот удивительный катарсис. Поэтому мы получаем результат, когда песня поднимает в бой, от песни плачут.

Песня даже не молитвенная, например, "В мире животных" — это кантата Божьей Матери.

Виктория: — Мелодия.

Вадим: — Да, мы видим во всем ее проявление. Федор Конюхов — наш друг, он слышит, как поют ангелы в тишине, удивительное вот это пение.

Он говорит: "Вадим, я хожу в море, чтобы только услышать это".

Виктория: — А я хочу сказать, Инна, что я сейчас работаю над альбомом военных песен ко Дню Победы. Я их всегда пела, потому что дома пели. У меня папа играл на гитаре, я во всех самодеятельностях выступала, представляла город, мы с сестрой пели, папа нам аккомпанировал. И всегда это были песни военных лет, я их с молодых-молодых ногтей исполняю.

Вот сейчас я взяла песни, все которые знают: "Давай закурим", "По Берлинской мостовой", "Темная ночь", "Землянка". Я стала эти песни перебирать, думаю, что мне подойдет, что я могу по-новому преподнести и спеть. Вот в Санкт-Петербурге я пела "Землянку", и зал просто взорвался. А "Темная ночь" не идет.

— Почему?

— Вот не транслирует душа эту песню, она была написана на заказ. А есть песни, где искренние слова, выстраданные автором, и это считывается.

Вадим: — Искусство и творчество.

Виктория: — То есть — моя душа не транслирует какую-нибудь песню, потому что я вижу, что там был спецзаказ — это вот "вперед в бой, давайте, товарищи". И я не могу эту песню спеть, у меня отторгается такая манера исполнения, сразу появляется какой-то голос другой. Вообще ведь песня "Синенький скромный платочек" написана Ежи Петерсбурским в Польше до войны — в 39-м году.

И я стала искать манеру, и все время приклеивается или Клавдия Шульженко, или Людмила Гурченко, мною любимая. И еще разные-разные исполнители, потому что эти песни всегда все перепевают. Я стала искать, потому что у меня песня не идет. И попробовала со своим аранжировщиком, с музыкантом Азатом под рояль исполнить эту песню.

Потом я посмотрела первый куплет и говорю: "Ты знаешь, ее можно петь только так". И знаешь, кто ее так пел? Я потом нашла в YouTube, точно в такой же манере пела Изабелла Юрьева.

Это — та женщина, которая в свои сто лет благословила меня на исполнение русских романсов и песен. И у меня получилась полностью ее интерпретация, хотя я не слышала ее исполнения "Платочка".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев