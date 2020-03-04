Цыгановы: дуэт продюсер и певица

Гости видеостудии "Правды.Ру" — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Вика и Вадим Цыгановы - 33 года любви и творчества

Виктория Цыганова — популярная певица, работающая в жанре эстрадной песни. Зрительская любовь к ней поистине безгранична, и это не случайно.

Вадим Цыганов — поэт, дизайнер, актёр, музыкальный продюсер, поэт-песенник, сценарист, художник, скульптор, писатель, коллекционер, муж и продюсер певицы Вики Цыгановой.

Слушая музыку Виктории, каждый человек может взглянуть на самого себя с неожиданной стороны и задуматься о чем-то действительно важном. Каждая ее песня — это своеобразный разговор по душам, очень личный и честный. И, как в любом честном разговоре, есть в ее песнях и смех, и слезы, и штиль, и шторм, и внезапная печаль, и настоящая живая радость — радость встречи, радость жизни…

— У нас в гостях — замечательная семейная пара: Вадим Цыганов — поэт, продюсер, скульптор, актер, и Вика Цыганова — актриса, композитор и модельер.

Будем говорить обо всем. У меня уже миллион вопросов, и наше с вами общение перед эфиром их только добавило. Прежде всего, конечно, будем говорить о творчестве, и о музыке, и о моде, и о вечном.

Но поскольку вы вместе, давайте начнем с того, что вы обладатели очень редкого нынче дара — вы счастливая семья.

Давайте поговорим про любовь и счастье. Мне приходилось слышать, что тем, кто счастлив в семейной жизни, просто очень повезло. Может быть, отчасти это и так. Вы в браке уже 33 года. Везде много написано про вашу жизнь и творчество, но нигде нет информации о том, где и как вы познакомились. Поэтому давайте мы начнем с ваших первых еще досемейных тайн...

И как вы считаете, вам действительно так повезло или все-таки это большой труд? У вас ведь не только семья, но еще и совместное творчество.

Цыгановы: кому повезло?

Виктория Цыганова: Я думаю, что повезло. Очень сильно повезло. И вот это везение меня как-то вдохновило.

Мне это передалось от родителей, потому что мои родители очень любили друг друга и я родилась в такой большой любви. И бабушка с дедушкой любили друг друга, семья большая была.

Вот это везение, мне кажется, закладывается и передается из поколения в поколение.

Если существует эта любовь в семье, то она передается детям, и дети являются ее носителями.

И во время, когда еще Вадима не было, наступил очень тяжелый момент в моей жизни. И тогда я впервые пришла в храм и плакала у иконы Николая Чудотворца. Я не знала, кто он такой и что все это такое. Просто мне знакомая православная цыганка Татьяна Савосина посоветовала сходить в церковь. Мы работали вместе в театре, она костюмами занималась, она и сейчас занимается костюмами, достаточно известный костюмер, в Иванове живет. И она сказала: "Иди, помолись Чудотворцу, попроси, и все у тебя будет хорошо".

А у меня ни карьера тогда не строилась, в общем-то, ни личной жизни, вообще ничего не было. И плакала я, и убивалась, и вдруг мне стало светлее как-то.

Я встала с колен, пошла, написала заявление, что я ухожу и в театре работать больше не буду. И буквально через несколько дней я встретила Вадима.

Как познакомились Виктория и Вадим Цыгановы

— А как встретила?

— Познакомил нас один товарищ — однокурсник Вадима.

— Были общие друзья?

— Общие... Дальше уже пусть Вадим рассказывает. Вообще, я даже вспомнить не могу.

Вадим Цыганов:

Я считаю, в нашей жизни, вы правильно сказали, сразу такую точку поставили: тайны, мистика, какие-то чудеса всегда есть в каждом случае.

Виктория: Чудеса, лешие, русалки…

Вадим: Ну, у нас это точно. Вика не много тут говорит, у вас же "Правда.Ру"...

Путь Вадима к Виктории

— Правда, только правда...

— Мы были издали, визуально знакомы с Викой, но только вот интуитивно и взгляд во взгляд. Это было еще несколько лет назад, летом мы встречались на море.

Я отметил, что это красивая женщина, и жест этот ее характерный отметил. Но тогда ничего еще не было.

А потом я вернулся из армии, больше актерством я не занимался, а занимался сценариями, писал стихи. Я создавал группу. Создал одну, там была такая "Гран-при" — это "Звуки Му", "Бригада С", "Браво". Все музыканты тогда варились в этом соку, и мне было интересно.

Виктория: Такой андеграунд.

Вадим: Да. У меня был солист Сергей. Он потом в группе "Лесоповал" все известные песни написал.

Виктория: "Белый лебедь на пруду, — вот это он написал. — Качает павшую звезду".

Вадим: Сережа, к сожалению, сильно запил, царство ему небесное… Правда, говорят ли так? Не знаю можно ли так сказать, потому что человек выбросился из окна потом. Вот этот запой, конечно, очень жесткий такой был. В общем, это отступление такое...

А я резко так стартанул и начал работать со всеми. Но я хотел, чтобы у меня певица была.

И я позвонил ребятам, говорю, вот хочу группу сделать, и чтобы там девушка пела. Мне нравится социальный рок.

Виктория: А параллельно я как раз работала в театре и увольнялась, если связать все эти события.

Вадим: Вот мы и встретились.

— Это все было в одном городе?

— Встретились мы в Москве, а жила она тогда в Иванове.

Виктория: В Иванове я плакала.

Вадим: И мы вот так сближались, наши астральные пути сходились.

Виктория: Да, выходили во Вселенной.

— И что, вы увиделись, вас познакомил общий знакомый?

Вадим: Да, один товарищ познакомил, мой однокурсник позвонил, сказал, что она хорошо поет и вообще…

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев