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Автор Инна Новикова

Виктория Цыганова: на концерте в Крыму все консолидировалось

Общество » Семья » Житейские истории

Как бурлил Крым во время Майдана? Почему творческие люди — безбашенные? За что воюют настоящие люди? Как они становятся героями при жизни и даже после смерти совершают героические поступки? Гости видеостудии Правда. ру — супруги Виктория и Вадим Цыгановы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали о своих многократных выступлениях в Крыму, в том числе во время горячих судьбоносных событий перед его присоединением к России.

Вика и Вадим Цыгановы - 33 года любви и творчества

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— Расскажите, что за история с вами произошла в Севастополе в 2014 году, когда Майдан в Киеве кипел, а в Крыму началось движение в другом направлении?

Вадим Цыганов: — Мы как раз собирались поехать в Крым. 23 февраля мы легли уже в кровать и включаем телевизор. И там все показывают: этих бьют, этих возвращают, все такое бурлит и так далее.

Виктория Цыганова: — Да. Формируют поезд майданщики. "Беркут" готовится. И все остальное в таком же духе происходит.

Вадим: — И я звоню: "Что делать?" А мы до этого 12 лет окормляли Крым, всегда давали бесплатные концерты там с "Боевым братством", для всех людей, на кораблях, сами бесплатно всегда приезжали.

Виктория: — Сами снимали свои концерты на кораблях. Это в историю вошло.

Вадим: — Снимали там вообще все. Что-то надо было делать, мы же видим все, понимаем, что надвигается катастрофа. Я звоню военным, они говорят: "Ни в коем случае туда сейчас не езжайте. Не нужно, потому что там должно полыхнуть, но нет решения, что делать с этим". После этого я позвонил Дмитрию Саблину из "Боевого братства", он тоже сказал: "Вадим, только не езжайте туда". Я тогда ответил: "Хорошо, Дима, не едем".

— И не поехали?

— Я еще позвонил батюшке Илие и спросил, что делать? Он говорит: "Езжайте".

Виктория: — Благословил сразу нас.

Вадим: — Да. "Езжайте, — говорит. — Не думайте". А до этого ведь было, что Вика пела "Андреевский флаг" в 91-м году на том референдуме, и батюшка Илия туда приехал, а мы даже не знали. Смотрим и видим, что он стоит, пришел на концерт. Такого в жизни не было, да еще все это там — под Андреевским флагом.

После благословения мы собрались, купили билеты. Я позвонил, там был журналист Дмитрий Стешин. Он дал мне телефон Алексея Чалого. Я звоню туда, ответила его секретарь Лариса, говорит, что там — то-то и так-то. "Я через час вам скажу". А время уже час ночи.

Короче, она позвонила в полтретьего и сказала: "Приезжайте. Мы здесь подумали, если завтра будет дождь, тогда люди не выйдут, и все — нас просто сметут". Мы взяли билеты и прилетели туда утренним рейсом. Она нас повела на радиостанцию, по телевидению. И объявили, что будет сольный концерт Вики Цыгановой.

Виктория: — "Приходите в мой дом".

Вадим: — Приходите на площадь. А дождь идет такой, мы думали, что никто не придет. Но пришло 25 тысяч человек на сольный концерт Вики под флагами.

Виктория: — Я одна была.

Вадим: — И потом они двинулись, вот оттуда пошло, они все поехали в Симферополь, это было точно так. Я могу это подтвердить. Казаки некоторые плакали, говорили: "если Россия нас бросит, то нас перестреляют". Я говорю: "Как так? Все ведь шелохнулось уже". И все пели: "Это Крым и по совести — это Россия". Я взял правосековский флаг, порвал его и сказал: "Фашизм не пройдет". И вся площадь сразу как начала кричать: "Фашизм не пройдет!"

Виктория: — И все консолидировалось — прямо вот единый живой организм был. И конечно, мне хотелось с этим чувством остаться. Я потом прилетаю из Севастополя в Санкт-Петербург на концерт, а мне режиссер говорит, не пой там вот то-то и то-то, а пой вот это и вот это. А меня разрывает это чувство…

Вадим: — Потом, через неделю после этого, мы поехали в Одессу. Аваков написал письмо одесситам: "Вы что, дураки? Как вы могли самую имперскую певицу пустить…"

— Вы не боялись?

— Да безбашенные мы. Вика 12 раз в Чечне была на передовой.

Виктория: — А я об этом не думаю.

Если бояться, ты ничего не сделаешь. Ведь говорил Серафим Саровский, нужна решимость в любом деле. Иногда человек хочет, хочет, всю жизнь хочет, но вот не хватает у него решимости. Но как же можно такие песни не петь?! Ведь человек же пишет, он вкладывает, он стяжает мысль Божию, ее же обязательно надо нести людям.

Поэтому я даже и не задумываюсь. Я сколько раз была там, где проходили военные действия, на этих бронетранспортерах ездила, и люди рядом гибли, и я летала с двухсотыми, с трехсотыми, но ни один волос у меня не упал. Случалось, что вертолеты не взлетали, а волос не упал ни один.

— Во время Великой Отечественной войны ведь наши артисты тоже поднимали боевой дух на передовых.

Вадим: — Вот Шаманов про Вику и говорил, что она — недооценена, недонаграждена. Что именно она — Вика — рванула и подняла Чечню. Ну а кто не говорил? И Квачков говорил, и Игорь Стрелков говорил, я всех и не помню. А был потрясающий случай. Значит, к нам приезжал Дмитрий и Максим Разумовские. Дмитрий — легенда спецназа. А Максим потом в Беслане уже мертвый вынес девочку. Его потом весь мир называл Русский танк.

Виктория: — У него уже была пробита сонная артерия, но девочку он вынес.

Вадим: — Да, он уже даже без крови выбежал, и все потом удивлялись. Ведь нереально же, как мертвец может вынести? Вот это — удивительно. А до этих событий они приезжали к нам, и мы долго разговаривали. Мы сдружились, они хорошо чувствовали песни, и от них сразу отклик был.

А уже через много лет мы узнали от его друга, с которым они воевали в Чечне, что с ним всегда был текст песни "Андреевский флаг". Он однажды открыл свой военный билет, а там — песня "Андреевский флаг" сложена. И он сказал, что только поэтому и воюет. Потом этот военный билет, пробитый, в крови, и залитый кровью "Андреевский флаг" родственникам отдали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы крым творчество вадим цыганов виктория цыганова
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