Мистическая история песни «Приходите в мой дом»

Всегда ли самые настоящие и профессиональные артисты — профессионалы? Почему в творчестве всегда должно оставаться место для любительства? Без любви не будет вдохновения, эмоций и энергетики, сердца и души. Интересная и необычная история песни "Приходите в мой дом". Возможно ли творчество в условиях коронавируса, и какое? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Уже почти народная песня

— Вика, профессионализм — это работать всегда? в любой обстановке, а любитель — вдохновение?

Виктория: - Я тогда — любитель, потому что — только по вдохновению, на энтузиазме я не могу.

— А бывает, что Вадим какую-то сочинил песню, но она у вас не идет, не нравится?

— Бывает, да. Бывает, я даже говорю:

"Я не буду петь, мне не нравится, я не хочу".

Вадим: - Так было с песней "Приходите в мой дом".

Виктория: - Почему я должна была сразу все понять? Я ругалась и говорила:

"Почему ты опять пишешь "всех вином поить, всех угощать, столы накрывать?"

Это как раз совпало со временем, когда мы любили накрывать столы, и у нас по 70 человек отмечали дни рождения.

Вадим: - Даже и по 120 бывало.

Виктория: - Да, и я говорю: Зачем мне эти песни, опять придут люди и будут пить водку с селедкой. Я не буду петь эту песню. Это — правда. А потом пришел Миша Круг и сказал:

"Давай я куплю эту песню".

А еще до этого позвонила (опять мистика) Пугачева. Пятница 13-е, и в 4 часа утра звонит Алла Пугачева.

— В 4 часа утра?

— Ну — самое время.

Вадим: - Да, и говорит:

"Мне нравится песня "Приходите в мой дом", можно это будет моя песня, я ее куплю?"

Я отвечаю:

"Нет, купить невозможно".

А я уже проинтучил развитие ситуации. Говорю:

"Вика уже поет".

— Она сказала:

"Ну ладно тогда…"

На следующий день приехал Михаил Круг:

"Можно я куплю?"

Я говорю:

"Вы что, сговорились тут у меня?…"

Говорю Вике:

"Давайте с дуэтом вы с Мишей".

Вадим: - А Вика говорит:

"Я не буду ее ни с кем петь. Мне не нравится эта песня".

Виктория: - Да. Когда Миша пришел, я еще спросила у Вадима:

"Что это за мужик пришел, я его не знаю, никогда его не видела".

То есть, это вот было такое вот.

Вадим: - Но я пошел ни хитрость, говорю:

"Давайте попробуем — запишем хотя бы несколько строк".

Они действительно подошли и встали у микрофона. И сразу все пошло!

Виктория: - Да, и все родилось, все сложилось.

Вадим: - Песня времен и народов! Восемь лет номер один в караоке. "Рюмка водки" даже меньше была — четыре года, а эта — вдвое дольше. И до сих пор она везде очень популярна. Недавно мне звонили с СТС, хотим взять еще и еще. И она:

живет,

живет,

живет

и будет жить.

Это — уже народная песня.

Виктория: - Да, я думаю, что это как раз она.

Вадим: - А называлась она сначала "Прощёное воскресенье". Как раз — если что-то не так, вы простите меня.

Виктория: - Это — такое песенное наследие современное.

— Вика, а было такое, что тебе хочется какую-то песню, и ты просишь Вадима написать, говоришь: давай про это?…

Вадим: - Вот сейчас она занимается именно этим. Она хочет какие-то свои песни. И я очень рад этому.

Виктория: - Я делаю аранжировки.

Вадим: - Она русские народные песни поет, глубокие, песни военных лет. Просто удивительно получается.

Виктория: - Я же — не народница, я не пою народным голосом. Я не пою модным поп-голосом. Сейчас все это ставят, все в одной манере поют. А я пою, как слышу, как будто мне это откуда-то из веков приходит, как бабушку свою слышу, маму, отца.

Живое исполнение

— Виктория, на концертах ты поешь живьем?

Вадим: - Только живьем. Когда съемки, конечно, просят фонограмму.

Виктория: - Я люблю петь только вживую, да. Всю свою практику 30-летнюю — только так.

— Просто, когда поешь, ты только ходишь по сцене, ты же не скачешь.

Вадим: - У нас — суперпрофессионалы, у нас специальный кастинг был, у нас работают только супер-музыканты, и все идет только вживую.

Виктория: - Дело в том, что моя интерпретация и трансляция такая, что ее именно так надо, она работает вживую. Меня надо видеть обязательно, ко мне надо приходить на концерт, потому что надо чувствовать энергетику. Она действительно есть, я трачу эмоции.

Вадим: - Это — не фонограмма, конечно.

Виктория: - Сегодня очень многие артисты вообще ничего не тратят — они выходят абсолютно пустые на сцену. Это видно сразу. Такая масочка, надел, покривлялся, ушел.

У меня — концерты, которые заряжают людей. Некоторые говорят, что я — не фанат, не поклонник, но если они приходят, то становятся ими. Они ходят так с концерта на концерт, и они хотят этого чувства, поэтому они опять идут ко мне.

— А сейчас — при коронавирусе, самоизоляции, ограничениях?…

— Мы одними из первых провели онлайн-концерт, потому что как раз в его начале отменили наше выступление в Храме Христа Спасителя. И дальше работаем в интернете, с телеканалами и радиостанциями. Поэтому творческого застоя нет, просто концерты стали в другом формате.

Вадим: - У нас сорвалось с десяток больших концертов в крупных городах России. Но жизнь продолжается. Вика сейчас сама отбирает песни для следующих концертов. Я даже не вмешиваюсь, только смотрю, но она со мной советуется.

Мне очень нравится, чем она сейчас занимается. Это — совершенно ее продукт, мои замечания не имеют большого значения. Я ей только всячески помогаю. Она уже сама выступает как музыкальный продюсер. Мне очень хочется посмотреть на результат.

Виктория: - Мне очень сложно найти форму, потому что действительно сложно транслировать эти тонкие материи душевные, тут надо очень сильную и команду иметь, чтобы свет был идеальный, звук и все остальное. И это все должно работать просто как часы, как один организм — как сердце и все органы должны работать в одном режиме.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев