Как Виктория Цыганова провела показ моды "Арт Конюхов"

Коронавирусные меры ограничили все. Отменили все общественные и культурные мероприятия, в том числе концерты. Конечно, что-то можно делать в интернете, но далеко не всё, и это — совсем не то. Насколько артисту нужны живые выступления? Почему? И почему все-таки самое главное — общение и единение с друзьями, близкими по духу людьми? О своих выступлениях, творчестве, встречах, друзьях, взаимодействии, творческо-духовном обмене и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Читайте начало интервью:

— Сейчас в связи с карантином и отменой всех концертов у вас есть ощущение какого-то вакуума в работе?

— Нееееет!

— Почему? Главное — не выступления, а духовная близость?

— Да, это — самое главное. В начале весны (правда, еще до коронавирусных мер) мы были в Калининграде. Там была выставка нашего друга Федора Конюхова, гениального путешественника и гениального художника. Нам обязательно надо было посмотреть, что этот гений творит. И всем надо бы это увидеть обязательно.

Виктория: — Я — счастливый человек. Мы с ним общаемся.

Вадим: — До этого Вика там день в день провела показ моды "Арт Конюхов", только заявила, и сразу люди пришли. Потом друзья наши пригласили на день рождения. Конечно, Вику на дне рождения многие снимали. Вика пела там песни военных лет. У всех просто был шок, люди танцевали, смеялись и плакали. Какой вакуум?!…

Виктория: — Там не только эмоциональный был коллектив, но и многонациональный — не только из России, а из Казахстана, из Германии были люди. Мы дружим с людьми гениальными — Конюхов, Фио Дзанутти, Александр Яковлевич Михайлов, которого мы всегда поддерживаем, и он нас поддерживает. Он на концертах поет наши песни, "Калину красную", например.

Вадим: — У нас в друзьях есть просто такие мощные величины! Валентин Гафт - среди них, мы с ним обмениваемся…

Виктория: — О, это тема!

Вадим: — …стихами целыми часами. Я ему читаю, потом он мне тоже читает.

— Да, он же тоже пишет, у него много интересных метких эпиграмм.

Виктория: — Они друг друга любят, они плачут, когда стихи друг друга слушают. Очень долго разговаривают, если у них есть разговор по телефону со стихами. Это надо просто записывать!

Вадим: — Не то, что вакуум, это — переизбыток эмоциональный.

Виктория: — Да, вакуума нет. Тем более мы стали выступать в интернете.

Вадим: — Олег Васильевич Розанов — кладезь, умный, интеллектуальный человек. Мы часто встречаемся. Ну везет нам на этих людей! Из военных очень много замечательных знакомых у нас. Владимир Василевич Квачков, Игорь Стрелков, Дмитрий Разумовский. Сколько у нас таких героев! Целый список. А еще — духовные люди. — Батюшка Илия, старец отец Сергий. — Все это — не просто наши друзья, это нам близкие по духу люди.

Виктория: — Да, все они — люди духовно наполненные.

Вадим: — Как мы можем ощущать вакуум?… Да какой вакуум!…

— В комментариях к нашей беседе пользователи пишут: Вика, а вы бы не смогли спеть пару песен с Розенбаумом? Просят вас. Это можно устроить?

Виктория: — Ааа…

Вадим: — Но согласится ли Розенбаум?

Виктория: — Мы, может быть, договоримся спеть на передаче "Три аккорда".

Вадим: — Да, да, да, договоримся, они споют.

— А вообще с нынешней эстрадной тусовкой — теми людьми, которыми постоянно показываются по телеканалам в записи, вы как-то общаетесь?

Виктория: — Стараемся не общаться.

Вадим: — Но всегда здороваемся.

Виктория: — Ну здороваться, конечно, надо. Но по-многу не общаемся.

Вадим: — Только если бывают точки соприкосновения.

— А как вообще происходят какие-то цеховые беседы? Кто-то например ваши песни пел. А как вы об этом договаривались? Можете привести какой-то пример?

— Когда приезжал Михаил Круг, он мне сказал: Я исписался, напиши весь альбом. Я хочу большего, хочу духовного. И он уже как стартанул-то! Тогда была и дружба, и любовь, и понимание.

Я очень надеюсь, что и будут еще такие вот именно наполненные любовью дуэты, какие-то еще. Но так одноразово, ради денег, я не вижу в этом смысла. То есть мы — не шоу-бизнес, мы не зарабатываем только на этом. У нас много чего. Мы не вписываемся в эти рамки.

— Но ведь люди, которые приходят к вам на концерты, смотрят и другие концерты, других исполнителей.

— Ну и хорошо. А нам-то что от этого? Ну, молодцы, пусть они делают, что хотят, выбирают, ходят сюда.

Виктория: — Каждый вправе, да.

Вадим: — Если мы им интересны, они проголосуют рублем. Это — наши спонсоры, наша поддержка. Мы же ничего другого не имеем. Да, есть у нас друзья, видят, говорят: Давайте что-нибудь большее сделаем, что-то творческое.

Виктория: — Клип "Россия" сняли. Такой большой, красивый фильм, и помогали люди.

Вадим: — Сами приходят.

Виктория: — Помогают, находят, сами хотят. А то, что людям постоянно крутят по телевизору, конечно, никакое не творчество и не искусство. Это время, оно наоборот для меня лично работает отлично. Но живые концерты, прямое общение со зрителями, конечно, очень важно и нужно.

Песни, которые я пою, мне помогают жить и помогают другим людям. Когда я выхожу и слышу отклик, это — единение, какой-то эмоциональный порыв, я это все чувствую. Поэтому я полна сил, желания, и — только вперед, только вперед.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев