Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Виктория и Вадим Цыгановы — с молитвой по жизни и концертам

Общество » Семья » Житейские истории

Совместима ли эстрада с духовностью? Как люди приходят к вере и Церкви после советского атеизма? Что и как надо нести людям с эстрады? Почему сложно выступать на больших площадях, и как с этим справиться? Обо всем этом и многом другом рассказали супруги Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Читайте начало интервью:

— Вы — люди духовные, воцерковленные?

Виктория: — Ну, а как без молитвы-то? Конечно.

— Как вы пришли к религии?

Вадим: — Во-первых, духовные и воцерковленные — это не нам судить. Я считаю себя мало воцерковленным и мало духовным, потому что эмоции и страсти меня иногда просто раздирают.

Виктория: — Ну, ничего, ничего.

— Но это же — нормально, Вадим.

Вадим: — Поэтому, когда обо мне говорят, что у меня с этим — все хорошо, я даже боюсь этого всего. Душа моя к высокому, духовному тянется, но идет постоянная война в этой истории. А как мы пришли к этому? Вот Дербеневу спасибо.

Виктория: — Да, это Леонид Петрович нас сподвиг. У нас была с ним одна из таких знаковых встреч.

— Раньше вы были неверующие, атеистические?

Вадим: — Мы что-то чувствовали, конечно. Сумрак просто в голове был.

Виктория: — Но что-то было такое было. Всегда Пасху отмечали с детства.

Вадим: — Я не крещеный был.

— Ну Пасху все отмечали, но…

— Да, мы — за любой кипиш, только отмечать бы нам.

Виктория: — Все равно, но атмосфера-то считывалась. Когда меня еще ребенком привезли в храм в Хабаровске и дали мне там просфору, это было сильнейшее впечатление. Я вкус этой просфоры помню до сих пор. Мне было пять лет. То есть — это ведь все равно в нас заложено, оно все равно все в нас работает. Нам дай только поотмечать праздники — это понятно, но есть и другое…

Вадим: — А так, конечно, какие мы прихожане даже сейчас?… Мы там — захожане, мы — грешные люди, но мы тянемся, мы спасаемся в меру сил и возможностей. Мы хотим спастись, я чувствую, понимаю, когда благодать идет.

Виктория: — Не всегда это получается.

Вадим: — И хочется ее в себе удержать, но это — тоже трудно. И я понимаю, когда есть какой-то не просто восторг, а покой такой нужный, очень высоко-духовный, с которым хочется поделиться. Или тишина, в которой хочется побыть. Это же — такое глубокое. Оно потом иной раз даже и на сцене тоже срабатывает, люди в этот покой попадают. Это — здорово! А так, все — суета, суетное…

— Вика, вы говорите, с людьми, когда выступаете на сцене?

Виктория: — Говорю.

Вадим: — Да ей вообще говорю: "Меньше говори". Всегда разговаривает.

Виктория: — Нет, иногда надо говорить. Вот в сборных концертах, когда надо создать, установить контакт с публикой, обязательно нужно найти такие слова, чтобы публика к тебе повернулась. До сих пор помню, как я выступала в Санкт-Петербурге, на Сенатской площади, много-много лет назад (ты не ездил) на концерте, который был Дню флота посвящен.

А передо мной там работала группа "Ленинград". И концерт уже долго шел, поэтому уже народ был в основном подвыпивший, многие уставшие или наоборот активные, там уже пошло просто какое-то прямо брожение в массах, прям революционное настроение…

Вадим: — Это было время, когда "Ленинград" работал на разогреве у Вики.

Виктория: — Ну да, скажем так. И я Вадику звоню и говорю: "Я боюсь на сцену выходить. Меня сейчас там закидают бутылками, потому что все пьяные. И петь "Андреевский флаг" я тут просто одна не смогу…" А он мне говорит: "Молись, встань, прочитай молитву и иди!"

И вот я прочитала "Отче наш", выхожу и совершенно начала с другой интонации продолжать этот концерт. А там еще и трансляция шла прямая. И вдруг эти люди, будучи пьяными, как-то сразу преображались. Я видела, у них глаза становились добрыми, они стали обниматься, я увидела детей, совершенно из толпы люди превратились в публику, которая слушает.

Иногда, конечно, бывает очень сложно, трудно работать, особенно на большой площади, где много всяких отвлекающих вещей. Поэтому собрать как-то всех этих людей бывает профессионально очень тяжело, потому что в зале, когда вырубается свет, то это уже сигнал публике. Есть такое понятие. А на площади — совсем другое, там светит солнце или наоборот начинает понемногу темнеть, а надо собрать эти берега.

Вадим: — Профессионализм нужен, да. Это — очень непросто.

Виктория: — И когда потом я смотрела этот концерт в записи, я не видела пьяных людей во время своего выступления. Я видела людей счастливых, потому что — что ты сеешь, то ты и жнешь.

— Вот как вообще выступать на Сенатской площади? Там же — такая мощная энергетика стольких людей! Ты говоришь, что как-то чувствуешь это.

— Ну вот так вот. Я начала тихо петь "Калину красную".

— А там стоит толпа! Сколько там людей было?

Вадим: — Тысяч 20, наверно.

— Какая же там энергетика! Что ты чувствуешь в это время?

Виктория: — Очень много там было, да, вся площадь.

Вот так я и говорю: "Давайте, люди добрые, споем песню хорошую. Жизнь наша — она как калина, то она горькая, то она сладкая". Тихо вот как-то, как будто я самому близкому человеку это говорю в тот момент или самому больному в тот момент, потому что люди, действительно, с десяти утра зажигали и уже никакие были. И потом оно — раз и вот как-то так чудесно все преобразилось… 

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы вера творчество духовность вадим цыганов виктория цыганова
Новости Все >
Москвич палит из окна по машинам и прохожим
Венеция уходит под воду – ливни накрыли север Италии
Детей из ЛГБТ-семей ожидают "нерадужные" перспективы, считают ученые
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Жена Кирилла Андреева рассказала об алкоголизме певца
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Панин опроверг сообщения СМИ о скандале на похоронах Кокшенова
Российские фермеры жалуются на дефицит кормов
Американка считает себя беременной уже четыре года
Глава украинского МИД хочет "оживить" нормандский формат
Последние материалы
Норильская трагедия: 21 000 тонн дизтоплива попала в землю и воду
Военные против коронавируса: французский «Morphée»
Москвич палит из окна по машинам и прохожим
Венеция уходит под воду – ливни накрыли север Италии
Детей из ЛГБТ-семей ожидают "нерадужные" перспективы, считают ученые
Экологи предложили монументальные формы протеста
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Жена Кирилла Андреева рассказала об алкоголизме певца
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Панин опроверг сообщения СМИ о скандале на похоронах Кокшенова
Популярное
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.

В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Общество
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Сибирь
Стало известно о состоянии медсестры, избитой сыном пациентки
Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова
Комментарии
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Экологи предложили монументальные формы протеста
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
В Приморье на военных кораблях установят избирательные участки
Захарова оценила масштабы расизма в США
Ракетные войска Китая растут с беспрецедентной скоростью
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ