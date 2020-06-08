Совместима ли эстрада с духовностью? Как люди приходят к вере и Церкви после советского атеизма? Что и как надо нести людям с эстрады? Почему сложно выступать на больших площадях, и как с этим справиться? Обо всем этом и многом другом рассказали супруги Цыгановы.
Читайте начало интервью:
— Вы — люди духовные, воцерковленные?
Виктория: — Ну, а как без молитвы-то? Конечно.
— Как вы пришли к религии?
Вадим: — Во-первых, духовные и воцерковленные — это не нам судить. Я считаю себя мало воцерковленным и мало духовным, потому что эмоции и страсти меня иногда просто раздирают.
Виктория: — Ну, ничего, ничего.
— Но это же — нормально, Вадим.
Вадим: — Поэтому, когда обо мне говорят, что у меня с этим — все хорошо, я даже боюсь этого всего. Душа моя к высокому, духовному тянется, но идет постоянная война в этой истории. А как мы пришли к этому? Вот Дербеневу спасибо.
Виктория: — Да, это Леонид Петрович нас сподвиг. У нас была с ним одна из таких знаковых встреч.
— Раньше вы были неверующие, атеистические?
Вадим: — Мы что-то чувствовали, конечно. Сумрак просто в голове был.
Виктория: — Но что-то было такое было. Всегда Пасху отмечали с детства.
Вадим: — Я не крещеный был.
— Ну Пасху все отмечали, но…
— Да, мы — за любой кипиш, только отмечать бы нам.
Виктория: — Все равно, но атмосфера-то считывалась. Когда меня еще ребенком привезли в храм в Хабаровске и дали мне там просфору, это было сильнейшее впечатление. Я вкус этой просфоры помню до сих пор. Мне было пять лет. То есть — это ведь все равно в нас заложено, оно все равно все в нас работает. Нам дай только поотмечать праздники — это понятно, но есть и другое…
Вадим: — А так, конечно, какие мы прихожане даже сейчас?… Мы там — захожане, мы — грешные люди, но мы тянемся, мы спасаемся в меру сил и возможностей. Мы хотим спастись, я чувствую, понимаю, когда благодать идет.
Виктория: — Не всегда это получается.
Вадим: — И хочется ее в себе удержать, но это — тоже трудно. И я понимаю, когда есть какой-то не просто восторг, а покой такой нужный, очень высоко-духовный, с которым хочется поделиться. Или тишина, в которой хочется побыть. Это же — такое глубокое. Оно потом иной раз даже и на сцене тоже срабатывает, люди в этот покой попадают. Это — здорово! А так, все — суета, суетное…
— Вика, вы говорите, с людьми, когда выступаете на сцене?
Виктория: — Говорю.
Вадим: — Да ей вообще говорю: "Меньше говори". Всегда разговаривает.
Виктория: — Нет, иногда надо говорить. Вот в сборных концертах, когда надо создать, установить контакт с публикой, обязательно нужно найти такие слова, чтобы публика к тебе повернулась. До сих пор помню, как я выступала в Санкт-Петербурге, на Сенатской площади, много-много лет назад (ты не ездил) на концерте, который был Дню флота посвящен.
А передо мной там работала группа "Ленинград". И концерт уже долго шел, поэтому уже народ был в основном подвыпивший, многие уставшие или наоборот активные, там уже пошло просто какое-то прямо брожение в массах, прям революционное настроение…
Вадим: — Это было время, когда "Ленинград" работал на разогреве у Вики.
Виктория: — Ну да, скажем так. И я Вадику звоню и говорю: "Я боюсь на сцену выходить. Меня сейчас там закидают бутылками, потому что все пьяные. И петь "Андреевский флаг" я тут просто одна не смогу…" А он мне говорит: "Молись, встань, прочитай молитву и иди!"
И вот я прочитала "Отче наш", выхожу и совершенно начала с другой интонации продолжать этот концерт. А там еще и трансляция шла прямая. И вдруг эти люди, будучи пьяными, как-то сразу преображались. Я видела, у них глаза становились добрыми, они стали обниматься, я увидела детей, совершенно из толпы люди превратились в публику, которая слушает.
Иногда, конечно, бывает очень сложно, трудно работать, особенно на большой площади, где много всяких отвлекающих вещей. Поэтому собрать как-то всех этих людей бывает профессионально очень тяжело, потому что в зале, когда вырубается свет, то это уже сигнал публике. Есть такое понятие. А на площади — совсем другое, там светит солнце или наоборот начинает понемногу темнеть, а надо собрать эти берега.
Вадим: — Профессионализм нужен, да. Это — очень непросто.
Виктория: — И когда потом я смотрела этот концерт в записи, я не видела пьяных людей во время своего выступления. Я видела людей счастливых, потому что — что ты сеешь, то ты и жнешь.
— Вот как вообще выступать на Сенатской площади? Там же — такая мощная энергетика стольких людей! Ты говоришь, что как-то чувствуешь это.
— Ну вот так вот. Я начала тихо петь "Калину красную".
— А там стоит толпа! Сколько там людей было?
Вадим: — Тысяч 20, наверно.
— Какая же там энергетика! Что ты чувствуешь в это время?
Виктория: — Очень много там было, да, вся площадь.
Вот так я и говорю: "Давайте, люди добрые, споем песню хорошую. Жизнь наша — она как калина, то она горькая, то она сладкая". Тихо вот как-то, как будто я самому близкому человеку это говорю в тот момент или самому больному в тот момент, потому что люди, действительно, с десяти утра зажигали и уже никакие были. И потом оно — раз и вот как-то так чудесно все преобразилось…
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.