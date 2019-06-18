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Автор Игорь Буккер

Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему

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Правоохранительные органы явно совершили большую ошибку в "деле Голунова". Дошло не только до отставки генералов. В Госдуме предложили усовершенствовать законодательство в части хранения наркотиков. "Правда.Ру" обратилась за разъяснениями к влиятельным экспертам.


Дело Ивана Голунова: ментовской беспредел против каждого из нас

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, полковник полиции Юрий Швыткин сказал "Правде.Ру":

— Я правовед и скажу прежде всего с точки зрения правоведа. У нас есть государственные институты власти в лице правоохранительных органов, прокуратуры, судебной системы, которые должны обеспечивать соблюдение законности, выполнять, в том числе, надзорные функции правоохранительными органами.

У нас три ветви власти: представительная, исполнительная и судебная. Три независимых органа власти, подменять которые, на мой взгляд, не совсем правильно. Так можно поставить под сомнение дела не только по наркотическим средствам, но и по другим осужденным. Есть соответствующие дела по пересмотру комиссией по помилованию, которые рассматривают, насколько объективно или необъективно было проведено расследование.

Упомянув об увольнении с должности в связи с этим резонансным делом двух генералов, собеседник "Правды.Ру" отметил: "Это не должно бросать тень на всю систему. Таких сотрудников, которые подбрасывают наркотики, тем самым сами идут на преступления, нужно выжигать каленым железом из органов. При этом мало, что подбрасывают, так еще и берут наркотики, как правило, из вещественных доказательств другого наркомана или преступника.

Но я убежден в том, что в подавляющем большинстве сотрудники органов внутренних дел честные и порядочные люди. Говорить о том, что этот случай показательный для всей системы, абсолютно неправильно.

Я сам сибиряк. У нас в Красноярском крае достаточно много случаев, когда сотрудники внутренних дел ценой своей жизни спасали граждан. Я уже не говорю про раскрытие преступлений. Опера, когда работают нормально, не едят и не спят. И по этому случаю нельзя судить, что они такие-сякие.

Я бы ни в коем случае не стал бы превращать сложившуюся ситуацию в кампанейщину. Нужно рассмотреть ее объективно и, безусловно, сделать выводы. Не только по этому индивидуальному случаю, но и о возможных случаях подобного рода".

Далее Юрий Швыткин вкратце остановился на проблеме наркомании:

— Сегодня наркотические средства, такие как экстази, кокаин, героин, попадают в Россию не только из Афганистана, но и отовсюду. Очевидно, пытаются посадить на иглу молодежь. Насколько я знаю статистику, как правило, в большинстве своем речь идет о людях до 30 лет. Сотрудники правоохранительных органов по возможности пресекают наркотрафики. К сожалению, не всегда получается. Там замешаны большие деньги, громадные связи и коррупционная составляющая.

Я пока не видел законопроект, в котором группа депутатов предлагает для наркоманов меньший срок. Может быть, в этом и есть какая-то логика. Мы не должны проходить мимо преступных деяний подобного рода. Полностью освобождать от уголовной ответственности, конечно, нельзя. Другой вопрос, где-то нужно подходить более лояльно.

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Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
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