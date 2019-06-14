Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность

История с журналистом Иваном Голуновым побудила политконсультантов искать защиты у президента. Есть в России и такая категория граждан, ее права тоже постоянно ущемляют.



Голунов дал интервью "Дежурной части"

Накануне было опубликовано обращение членов Российской ассоциации политических консультантов и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Адресаты — президент России, председатель Верховного суда, генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

В обращении перечислены политические консультанты, которые, по мнению его инициаторов, получили обвинительные приговоры или находятся под следствием "по нелепым и надуманным обвинениям".

Среди них политтехнолог Петр Милосердов, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, бывший вице-премьер Ивановской области Андрей Кабанов и бывший заместитель руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолий Макаров.

Как сообщает "Коммерсант", их коллеги просят взять перечисленные в списке уголовные дела под личный контроль, обеспечить прозрачность их рассмотрения и проинформировать о результатах проверки.

Подписавшие обращение политтехнологи рассказали "Правде.Ру", что побудило их это сделать.

"Я думаю, ситуация одинаковая и с политконсультантами, и с сантехниками, и с кем только нет. Это очень серьезная ситуация. Даже политконсультанты сейчас тоже находятся под ударом, потому что принимали участие в различных выборных кампаниях. И естественно, оказывались орудием, разменной пешкой в борьбе разных структур", — сказал глава информационно-аналитического центра "Политика и безопасность" Игорь Виттель.

По его мнению, "после истории с Голуновым видно, что можно отбить своих, я считаю, что все должны объединить усилия и отбивать и своих, и чужих". "Во-первых, для того чтобы посадить человека в тюрьму, не обязательно фабриковать дело с наркотиками. Тут вполне себе статьи 159 часть 4 и т. д. — то есть "покушение на мошенничество", "мошенничество". Для этого не обязательно фабриковать статьи именно по наркотикам", — отметил Виттель.

"Мы считаем, что эта профессия сейчас находится в зоне риска ввиду некоторых особенностей проведения избирательных кампаний, связанных с ними финансированием. Политконсультанты зачастую в этой ситуации оказываются в роли крайнего, в роли человека, на которого в итоге списывают какие-то нарушения, в том числе какие-то нарушения финансового законодательства, связанного с проведением выборов", — сказал один из инициаторов обращения, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

"Мы хотим привлечь внимание и органов власти, и общественности к этой теме и попросить следственные органы еще раз разобраться в тех уголовных делах, о которых говорится в нашем обращении. Это не массовые случаи, но даже единичные случаи должны все-таки быть тщательно расследованы. Мы надеемся, правоохранительные органы придут к правильному заключению, вынесут справедливое решение", — подчеркнул он.

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