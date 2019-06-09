«Дело Ивана Голунова». Что политадминистраторы должны были делать

«Дело Голунова это, конечно, симптом тотального кризиса, если не сказать смерти, "сурковской" парадигмы внутренней политики», - пишет в своем телеграм-канале сотрудник «Царьграда» Егор Холмогоров.



Видео: журналист Меduzа Голунов не сдержал слез в суде

Как бы развивалась эта история 10 лет назад? Супротив защитников Голунова выстроились бы противники Голунова. Множество охранителей писало бы о том, что это травля полиции в интересах будущей цветной революции, что вы на него посмотрите, да он же наркоман. Одна волна пролетарского гнева в значительной степени нейтрализовала бы другую волну пролетарского гнева.

Что происходит теперь. Обеспокоенная общественность стоит на ушах и в общем достаточно жестко продавливает судебную систему, насколько ее реально продавить. Заметим, что, к примеру, в случае с Милосердовым и другими непричастными Медузе жертвами произвола такого не получилось даже близко.

С другой стороны, никаких "охранителей" просто нет. Разумеется, далеко не все верят в заказ, а уж еще менее - в наркотическую чистоту журналиста. Но зачем? Никто не поручал. Никакой необходимости внутренней мобилизации ради того, чтобы посадить человека жалящего мэрию и при этом (возможно) ходящего с коксом - нет.

Ему в том же Телеграме отвечает председатель совета директоров Правды.Ру Вадим Горшенин:

"Сурковская парадигма" внутренней политики описана очень поверхностно, полагаю.

По крайней мере, потому что "стенка на стенку" было лишь на самом виду, сверху, как розочка на пироженке.

В выстроенной тогда системе существовали вообще-то целые группы внедрения, анализа и мониторинга, попыток влияния в широкий спектр политических группировок. И аргументация в дискуссии использовалась, исходя из настроений и разных звучавших доводов внутри этих группировок. Плотная работа с ньюсмейкерами, которым доверяют именно целевые протестные аудитории. Это, Егор, я могу ответственно утверждать, да и ты тоже ведь входил в часть системы, нет?

Рядом с тем подходом сегодняшний внутриполитический блок демонстрирует абсолютную однолинейность мышления.

Ну вот даже если нет той системы, то можно ж было в первый же день прийти к пониманию, что отвлекающими инфо-поводами типа "эскортниц Инстаграма" на ПМЭФ, общественный резонанс проблемы ареста Голунова не снимешь.

Первое и непреложное средство здесь, при отсутствии, видимо, и в самом внутриполитическом блоке, что происходит, - включение диалога. Организация встречи в прямом эфире на том же Ютубе Анатолия Кучерены, как председателя Общественного совета при МВД России, или какого другого авторитетного спикера, принимаемого целевыми аудиториями, с Галиной Тимченко, скажем.

Понятно, что такую встречу, может быть, смотрело бы больше людей, чем выступление Путина, но ведь и без того речь Путина шла на фоне обсуждения участниками форума ситуации с Голуновым. Но это как минимум сняло бы закукленность политических администраторов. Это как минимум показало бы готовность государства идти на разговор с рассерженным обществом.

Сегодня - поздно уже.

Но здесь надо отметить, что политическое администрирование, не решающее проблем, а загоняющее их вглубь, само готовит необходимость хирургического вмешательства в свою деятельность.

И здесь будет не матрос Железняк со своим "Караул устал", а тетка из "Покровских ворот" с эпической фразой: "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!")

На фото: Иван Голунов. Скриншот из видео телеканала "Дождь"

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