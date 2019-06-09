Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Парламент Кремль Суды Правительство
Автор Вадим Горшенин

«Дело Ивана Голунова». Что политадминистраторы должны были делать

Политика » Власть » Кремль print

«Дело Голунова это, конечно, симптом тотального кризиса, если не сказать смерти,  "сурковской" парадигмы внутренней политики», - пишет в своем телеграм-канале сотрудник «Царьграда» Егор Холмогоров.


Видео: журналист Меduzа Голунов не сдержал слез в суде

Как бы развивалась эта история 10 лет назад? Супротив защитников Голунова выстроились бы противники Голунова. Множество охранителей писало бы о том, что это травля полиции в интересах будущей цветной революции, что вы на него посмотрите, да он же наркоман. Одна волна пролетарского гнева в значительной степени нейтрализовала бы другую волну пролетарского гнева.

Что происходит теперь. Обеспокоенная общественность стоит на ушах и в общем достаточно жестко продавливает судебную систему, насколько ее реально продавить. Заметим, что, к примеру, в случае с Милосердовым и другими непричастными Медузе жертвами произвола такого не получилось даже близко.

С другой стороны, никаких "охранителей" просто нет. Разумеется, далеко не все верят в заказ, а уж еще менее - в наркотическую чистоту журналиста. Но зачем? Никто не поручал. Никакой необходимости внутренней мобилизации ради того, чтобы посадить человека жалящего мэрию и при этом (возможно) ходящего с коксом - нет.

Ему в том же Телеграме отвечает председатель совета директоров Правды.Ру Вадим Горшенин:

"Сурковская парадигма" внутренней политики описана очень поверхностно, полагаю.

По крайней мере, потому что "стенка на стенку" было лишь на самом виду, сверху, как розочка на пироженке.

В выстроенной тогда системе существовали вообще-то целые группы внедрения, анализа и мониторинга, попыток влияния в широкий спектр политических группировок. И аргументация в дискуссии использовалась, исходя из настроений и разных звучавших доводов внутри этих группировок. Плотная работа с ньюсмейкерами, которым доверяют именно целевые протестные аудитории. Это, Егор, я могу ответственно утверждать, да и ты тоже ведь входил в часть системы, нет?

Рядом с тем подходом сегодняшний внутриполитический блок демонстрирует абсолютную однолинейность мышления.

Ну вот даже если нет той системы, то можно ж было в первый же день прийти к пониманию, что отвлекающими инфо-поводами типа "эскортниц Инстаграма" на ПМЭФ, общественный резонанс проблемы ареста Голунова не снимешь.

Первое и непреложное средство здесь, при отсутствии, видимо, и в самом внутриполитическом блоке, что происходит, - включение диалога. Организация встречи в прямом эфире на том же Ютубе Анатолия Кучерены, как председателя Общественного совета при МВД России, или какого другого авторитетного спикера, принимаемого целевыми аудиториями, с Галиной Тимченко, скажем.

Понятно, что такую встречу, может быть, смотрело бы больше людей, чем выступление Путина, но ведь и без того речь Путина шла на фоне обсуждения участниками форума ситуации с Голуновым. Но это как минимум сняло бы закукленность политических администраторов. Это как минимум показало бы готовность государства идти на разговор с рассерженным обществом.

Сегодня - поздно уже.

Но здесь надо отметить, что политическое администрирование, не решающее проблем, а загоняющее их вглубь, само готовит необходимость хирургического вмешательства в свою деятельность.

И здесь будет не матрос Железняк со своим "Караул устал", а тетка из "Покровских ворот" с эпической фразой: "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!") 

На фото: Иван Голунов. Скриншот из видео телеканала "Дождь"

Ссылки по теме:

Чем опасно "дело Ивана Голунова"

Иван Голунов: "Я никогда не употреблял наркотики"

Советник Путина о деле журналиста "Медузы": посмотрим, проверим, изучим

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы голунов иван голунов
Обсудить
Актуальная аналитика
Кремль
«Дело Ивана Голунова». Что политадминистраторы должны были делать
Здоровье и профилактика
Побалуй себя: как сделать расслабляющую ванну
Православие
40 севастийских мучеников: воины Христовы
Новости Все >
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Голунов находился "в разработке" полиции с марта
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
26 человек пострадали из-за столкновения автобусов в Сочи
Власти Мексики обещают гумпомощь мигрантам, которые направляются в США
Джонсон: Великобритания не будет выплачивать компенсацию без приемлемой сделки
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за воровство электроэнергии
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель жителей Донбасса от снарядов ВСУ
Геополитическая обстановка в мире накаляется - главы Минфинов G20
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"

Дело Ивана Голунова показательно по нескольким моментам

Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Религия
Венчание: практические советы
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина

Налицо прямое противоречие чиновников и экспертов "категории А" с внутриполитической идеологией Путина. И это было сказано вслух - на "путинском" ПМЭФ...

Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Новости Украины
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Выборы. Новости и аналитика
Банда Навального травит беременную Симоньян после грубых нападок со стороны Соболь
Политика. Новости и аналитика
Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир
В Сургуте чиновников ради экономии бюджета будут кормить школьными обедами
Власть
В Сургуте чиновников ради экономии бюджета будут кормить школьными обедами
Экономика
РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы
Православие
Ксения Петербургская: когда безумство - успех
Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова Инга Крылова "Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов Инга Крылова Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер
Комментарии
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"
Группа "Машина времени" не выступит на концерте в День России на Красной площади
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель жителей Донбасса от снарядов ВСУ
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Группа "Машина времени" не выступит на концерте в День России на Красной площади
Джонсон: Великобритания не будет выплачивать компенсацию без приемлемой сделки
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Путин поручил кабмину и главам регионов разработать план по переходу на цифровые модели работы
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ